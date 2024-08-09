https://sarabic.ae/20240809/تهديدات-من-داعشي-وراء-إلغاء-حفل-تايلور-سويفت-1091561265.html

تهديدات من "داعشي" وراء إلغاء حفل تايلور سويفت في النمسا

تهديدات من "داعشي" وراء إلغاء حفل تايلور سويفت في النمسا

سبوتنيك عربي

أكدت السلطات النمساوية، يوم أمس الخميس، أن المشتبه به الرئيسي في تهديد الحفل الموسيقي لنجمة البوب تايلور سويفت، هو من بين 3 شبان نمساويين اعتقلوا على خلفية... 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T08:41+0000

2024-08-09T08:41+0000

2024-08-09T08:41+0000

العالم

النمسا

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وقال مدير جهاز الأمن العام في النمسا، فرانكس روف، لوسائل إعلامية، إنه "تم العثور على مواد كيميائية وأجهزة تقنية في منزل الشاب في بلدة تيرنيتز، تشير إلى إجراءات تحضيرية واضحة".وأُلغيت 3 حفلات لسويفت في فيينا، كان من المتوقع أن تجتذب جمهوراً يُقدر بنحو 195 ألف شخص.وفقا لرئيس وكالة الاستخبارات الداخلية النمساوية، عمر هيجاوي بيرشنر، الشاب الذي اعتقل صباح أول أمس الأربعاء، في مدينة ترنيتز الشرقية، هو مواطن نمساوي يبلغ من العمر 19 عاما، أقسم، في الآونة الأخيرة، بـ"الولاء" لـ"داعش" عبر الإنترنت، ليباشر بعدها في صنع قنبلة، تم العثور عليها جنبا إلى جنب مع المواد الكيميائية المسروقة من مكان عمله السابق.وقال فرانز روف، المدير العام للأمن العام في البلاد، إن "الثلاثة كانوا على اتصال بأفراد آخرين كانوا على علم بالخطة"، مبينا أنه "لا يتم البحث عن أي شخص آخر له علاقة مباشرة بالمؤامرة".

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