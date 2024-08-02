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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
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كواليس السينما
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
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حصاد الأسبوع
خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
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ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
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صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
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في حال تجنب الحرب الإقليمية… هل يدفع الغرب نحو استنساخ "داعش" من جديد
في حال تجنب الحرب الإقليمية… هل يدفع الغرب نحو استنساخ "داعش" من جديد
سبوتنيك عربي
تعيش منطقة الشرق الأوسط على وقع تصاعد التوترات، بما ينذر بمواجهات إقليمية تتباين الآراء بشأنها في الوقت الراهن. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T14:07+0000
2024-08-02T14:07+0000
إيران
التسوية في الشرق الأوسط
الوضع في الشرق الأوسط
تقارير سبوتنيك
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حذر خبراء من تداعيات أمنية واقتصادية في حال استمرار الصراع في المنطقة، ما ينذر بانعكاسات كارثية حال تطور المشهد إلى مواجهات إقليمية.الغرب ودعم الجماعات الإرهابيةويرى خبراء استمرار وتيرة التوترات وتصاعدها تدفع بالمنطقة إلى حافة الهاوية، وتنذر بسنوات صعبة من التعقيدات الأمنية، وما يمكن أن يترتب عليها من استنساخ للحركات الإرهابية، كما تنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا والدول العربية)، والذي يستهدف وحدة الدول العربية، وساهم في خلق صعوبات أمنية كبيرة في العراق وسوريا، أضعفت من وحدة الدولة في مواجهة إسرائيل.واتهم العديد من المسؤولين في أكثر من مناسبة، الجانب الأمريكي والغرب بدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة لتحقيق أهداف واشنطن وحلفاءها.اتهامات إيرانية لواشنطنوسبق أن اتهم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، "الولايات المتحدة الأمريكية، بالسعي لإعادة تأهيل تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، ودعمه".وقال وحيدي، في تصريحات نقلتها صحيفة "إيران بالعربي"، في يونيو 2023، إن "الولايات المتحدة تشعر من جديد بأن تنظيم "داعش" الإرهابي قد يساعدها على تنفيذ سياساتها ومخططاتها في المنطقة"، مؤكدا أن "العمليات الإرهابية التي استهدفت حرم أحمد ابن موسى الكاظم في شيراز، هي نتيجة هذه المساعي".وفي وقت سابق، قال البرلماني السوري عمار الأسد، إن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت تنظيم "داعش" الإرهابي مؤخرا بعد فشلها في تحقيق أهدافها في سوريا.وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" أن الجانب الأمريكي لا يريد الاستقرار لأي دولة في المنطقة، ويسعى ليكون الجميع تحت وصايته.واتهم الأسد واشنطن بإطلاق التنظيم مؤخرا من قاعدة "التنف" السورية، التي يحتمي فيها عناصر "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، من ضربات الجيش السوري.تجدد أهداف الغربحول تجدد نفس المساعي الغربية في الوقت الراهن، اتصالا بالتوترات في المنطقة، قال الخبير الاستراتيجي محمد سعيد الرز، إن في الحروب عادة عندما يصل الصراع إلى مرتباته العليا تصبح المسارات أمام خيارين، أولهما اللجوء إلى التسوية، وثانيهما توسيع دائرة القتال للوصول إلى معادلات تحسن من أوراق المتقاتلين تمهيدا للذهاب إلى التسوية.وأوضح أنه "من غير المستبعد لجوء الغرب إلى استنساخ داعش أو غيرها من الحركات الإرهابية لمحاولة تهديد الكيانات الوطنية لبعض الدول العربية، خدمة للمشروع الإسرائيلي الذي عبر عنه نتنياهو في الكونغرس الأميركي، والذي يتلخص بنقطتين، أولهما السيطرة على كل فلسطين وثانيهما تصدر المشهد في مواجهة إيران، وإذا كان المخطط الأميركي هو أحداث فرز في المنطقة العربية، بين من يسير في هذا المشروع وبين من يرفضه، وهو ما يوضح دور الإرهاب الذي يمكن أن يدعمه الغرب لممارسة الضغط بالدم والتدمير".موازين قوىوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "نتنياهو كان يرفض دائما أي صيغة من صيغ وقف إطلاق النار لأنه فشل في تحقيق أي إنجاز في حربه على غزة ، إذ أنه لم يستعد الأسرى ولم يستطع تصفية حركة حماس، وأوغل في حرب الإبادة وأسلوب الاغتيالات وبعد مقتل إسماعيل هنية والقائد العسكري لدى حزب الله فؤاد شكر شعر بأنه استعاد صفة التفوق في المعادلة الحربية فصدر عن مكتبه أن الاستعداد لصفقة بات ممكنا".وتابع: "في المقابل شعرت إيران وحزب الله ومحور المقاومة أن توازن الردع مع إسرائيل قد اختل بسبب تصفية هنية داخل طهران، وكذلك أكبر مسؤول عسكري لدى حزب الله والمصير الغامض لمحمد الضيف رئيس أركان حماس والضربة، التي وجهت لميناء الحديدة".واستطرد: "بات هذا المحور بحاجة لاستعادة توازن الردع من خلال القيام برد حقيقي وقاس على إسرائيل كي يذهب إلى أي تسوية وقد استرجع أوراق القوة التي يفاوض من خلالها ، ولذلك فإن منطقة الصراع باتت على فوهة بركان".في الإطار، استبعد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا حسن، تدحرج التوترات الحالية لمواجهة إقليمية، في الوقت الراهن على أقل تقدير.وقال حسن، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن توسع رقعة الصراع في المنطقة غير مستبعدة ويمكن أن تحدث في أي وقت، غير أن الخطاب الأخير لحسن نصر الله أجاب عن بعض التساؤلات التي كانت تطرح بشأن الرد الأيراني، ورد الحزب كذلك.ولفت إلى أن حديث نصر الله كشف أن مستوى الرد سواء من إيران أو من الحزب سيكون في إطار الرد، وليس فتح الجبهات على مستوى الحرب الشاملة.وشدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية منع توسع النزاع، لما له من انعكاسات كارثية على المنطقة بالكامل.تجدر الإشارة إلى أن المئات من عناصر التنظيمات الإرهابية انتقلت إلى دول غرب أفريقيا، وسط تحذيرات من مشهد مشابه لما عاشته منطقة الشام في سنوات سابقة.
https://sarabic.ae/20240612/مقتل-16-عسكريا-سوريا-إثر-هجوم-لتنظيم-داعش-الإرهابي-1089794101.html
https://sarabic.ae/20240718/باحث-سياسي-أمريكا-تستخدم-داعش-كورقة-ضغط-لمنع-التقارب-السوري-التركي-1090915760.html
https://sarabic.ae/20240802/خبير-يبين-التداعيات-الاقتصادية-المترتبة-على-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-1091355213.html
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إيران, التسوية في الشرق الأوسط, الوضع في الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك
إيران, التسوية في الشرق الأوسط, الوضع في الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك

في حال تجنب الحرب الإقليمية… هل يدفع الغرب نحو استنساخ "داعش" من جديد

14:07 GMT 02.08.2024
© AP Photo / Erin Schaffالرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Erin Schaff
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حصري
تعيش منطقة الشرق الأوسط على وقع تصاعد التوترات، بما ينذر بمواجهات إقليمية تتباين الآراء بشأنها في الوقت الراهن.
حذر خبراء من تداعيات أمنية واقتصادية في حال استمرار الصراع في المنطقة، ما ينذر بانعكاسات كارثية حال تطور المشهد إلى مواجهات إقليمية.
الغرب ودعم الجماعات الإرهابية
ويرى خبراء استمرار وتيرة التوترات وتصاعدها تدفع بالمنطقة إلى حافة الهاوية، وتنذر بسنوات صعبة من التعقيدات الأمنية، وما يمكن أن يترتب عليها من استنساخ للحركات الإرهابية، كما تنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا والدول العربية)، والذي يستهدف وحدة الدول العربية، وساهم في خلق صعوبات أمنية كبيرة في العراق وسوريا، أضعفت من وحدة الدولة في مواجهة إسرائيل.
واتهم العديد من المسؤولين في أكثر من مناسبة، الجانب الأمريكي والغرب بدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة لتحقيق أهداف واشنطن وحلفاءها.
الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
مقتل 16 عسكريا سوريا إثر هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي
12 يونيو, 17:30 GMT
اتهامات إيرانية لواشنطن
وسبق أن اتهم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، "الولايات المتحدة الأمريكية، بالسعي لإعادة تأهيل تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، ودعمه".
وقال وحيدي، في تصريحات نقلتها صحيفة "إيران بالعربي"، في يونيو 2023، إن "الولايات المتحدة تشعر من جديد بأن تنظيم "داعش" الإرهابي قد يساعدها على تنفيذ سياساتها ومخططاتها في المنطقة"، مؤكدا أن "العمليات الإرهابية التي استهدفت حرم أحمد ابن موسى الكاظم في شيراز، هي نتيجة هذه المساعي".
وفي وقت سابق، قال البرلماني السوري عمار الأسد، إن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت تنظيم "داعش" الإرهابي مؤخرا بعد فشلها في تحقيق أهدافها في سوريا.
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" أن الجانب الأمريكي لا يريد الاستقرار لأي دولة في المنطقة، ويسعى ليكون الجميع تحت وصايته.
واتهم الأسد واشنطن بإطلاق التنظيم مؤخرا من قاعدة "التنف" السورية، التي يحتمي فيها عناصر "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، من ضربات الجيش السوري.
الرئيس السوري بشار الأسد يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
باحث سياسي: أمريكا تستخدم "داعش" كورقة ضغط لمنع التقارب السوري التركي
18 يوليو, 12:30 GMT
تجدد أهداف الغرب
حول تجدد نفس المساعي الغربية في الوقت الراهن، اتصالا بالتوترات في المنطقة، قال الخبير الاستراتيجي محمد سعيد الرز، إن في الحروب عادة عندما يصل الصراع إلى مرتباته العليا تصبح المسارات أمام خيارين، أولهما اللجوء إلى التسوية، وثانيهما توسيع دائرة القتال للوصول إلى معادلات تحسن من أوراق المتقاتلين تمهيدا للذهاب إلى التسوية.
وأوضح أنه "من غير المستبعد لجوء الغرب إلى استنساخ داعش أو غيرها من الحركات الإرهابية لمحاولة تهديد الكيانات الوطنية لبعض الدول العربية، خدمة للمشروع الإسرائيلي الذي عبر عنه نتنياهو في الكونغرس الأميركي، والذي يتلخص بنقطتين، أولهما السيطرة على كل فلسطين وثانيهما تصدر المشهد في مواجهة إيران، وإذا كان المخطط الأميركي هو أحداث فرز في المنطقة العربية، بين من يسير في هذا المشروع وبين من يرفضه، وهو ما يوضح دور الإرهاب الذي يمكن أن يدعمه الغرب لممارسة الضغط بالدم والتدمير".
موازين قوى
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "نتنياهو كان يرفض دائما أي صيغة من صيغ وقف إطلاق النار لأنه فشل في تحقيق أي إنجاز في حربه على غزة ، إذ أنه لم يستعد الأسرى ولم يستطع تصفية حركة حماس، وأوغل في حرب الإبادة وأسلوب الاغتيالات وبعد مقتل إسماعيل هنية والقائد العسكري لدى حزب الله فؤاد شكر شعر بأنه استعاد صفة التفوق في المعادلة الحربية فصدر عن مكتبه أن الاستعداد لصفقة بات ممكنا".
وتابع: "في المقابل شعرت إيران وحزب الله ومحور المقاومة أن توازن الردع مع إسرائيل قد اختل بسبب تصفية هنية داخل طهران، وكذلك أكبر مسؤول عسكري لدى حزب الله والمصير الغامض لمحمد الضيف رئيس أركان حماس والضربة، التي وجهت لميناء الحديدة".
واستطرد: "بات هذا المحور بحاجة لاستعادة توازن الردع من خلال القيام برد حقيقي وقاس على إسرائيل كي يذهب إلى أي تسوية وقد استرجع أوراق القوة التي يفاوض من خلالها ، ولذلك فإن منطقة الصراع باتت على فوهة بركان".
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
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خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
12:07 GMT
في الإطار، استبعد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا حسن، تدحرج التوترات الحالية لمواجهة إقليمية، في الوقت الراهن على أقل تقدير.
وقال حسن، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن توسع رقعة الصراع في المنطقة غير مستبعدة ويمكن أن تحدث في أي وقت، غير أن الخطاب الأخير لحسن نصر الله أجاب عن بعض التساؤلات التي كانت تطرح بشأن الرد الأيراني، ورد الحزب كذلك.
ولفت إلى أن حديث نصر الله كشف أن مستوى الرد سواء من إيران أو من الحزب سيكون في إطار الرد، وليس فتح الجبهات على مستوى الحرب الشاملة.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية منع توسع النزاع، لما له من انعكاسات كارثية على المنطقة بالكامل.
تجدر الإشارة إلى أن المئات من عناصر التنظيمات الإرهابية انتقلت إلى دول غرب أفريقيا، وسط تحذيرات من مشهد مشابه لما عاشته منطقة الشام في سنوات سابقة.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في وقف إطلاق النار في غزة05:10 GMT
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