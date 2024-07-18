https://sarabic.ae/20240718/باحث-سياسي-أمريكا-تستخدم-داعش-كورقة-ضغط-لمنع-التقارب-السوري-التركي-1090915760.html

باحث سياسي: أمريكا تستخدم "داعش" كورقة ضغط لمنع التقارب السوري التركي

باحث سياسي: أمريكا تستخدم "داعش" كورقة ضغط لمنع التقارب السوري التركي

سبوتنيك عربي

أكد الكاتب والصحافي السياسي السوري، أخيل عيد، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم تنظيم "داعش" كورقة ضغط لمنع تطبيع العلاقات السورية التركية، على اعتبار... 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T12:30+0000

2024-07-18T12:30+0000

2024-07-18T12:30+0000

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090271387_0:0:1900:1068_1920x0_80_0_0_dc6d801e5a4b068f28829bd48522778e.jpg

وأوضح عيد في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "الإدارة الأمريكية تحتاج إلى ذريعة لبقائها في المنطقة وبالتالي تستخدم "داعش" لتقول أنّها موجودة لمحاربة الارهاب وهذا الأمر لم يعد خافيا على أحد".وأشار عيد إلى أن "واشنطن ومنذ بداية الأزمة في سوريا كانت قد أعلنت أن المعركة مع "داعش" ستستمر لمدة 30 عاما وهي من خلال مساندة هذا التنظيم تريد استكمال هذه الممارسات، على غرار ما فعلته في مخيم الركبان في التنف، حيث تواجدت "داعش" وتحت سيطرة القوات الأمريكية الجوية وهي تعرف بالتفصيل كيف يقوم التنظيم بإعادة هيكلة نفسه".ولفت إلى أن "هجمات "داعش" لم تتوقف في سوريا والعراق بدعم وتنسيق من الإدارة الأمريكية، والتركيز الأكبر هو على البادية السورية، إذ تحاول الدولة العميقة في واشنطن استباق الأحداث قبل فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب الذي سبق وأعلن أنه سينسحب من سوريا".خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": تركيا المستفيد الأكبر من استئناف العلاقات مع سورياكما شدد عيد على أنه "في الوقت الذي عملت فيه روسيا على إنقاذ سوريا ومساندة الجيش السوري في محاربة شبح هذا الإرهاب، كان تنظيم "داعش" يشكل ربيبة الادارة الاميركية في المنطقة".

https://sarabic.ae/20240714/العراق-سقوط-قتلى-إثر-تبادل-إطلاق-نار-بين-قوات-الأسايش-وداعش-في-كركوك-1090781410.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي