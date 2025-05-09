https://sarabic.ae/20250509/الفنانة-التونسية-أميرة-دخلية-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-مسيرتها-الفنية-في-الأوبرا--1100361289.html

الفنانة التونسية أميرة دخلية تتحدث لـ"سبوتنيك" عن مسيرتها الفنية في الأوبرا

الفنانة التونسية أميرة دخلية تتحدث لـ"سبوتنيك" عن مسيرتها الفنية في الأوبرا

سبوتنيك عربي

قالت الفنانة التونسية أميرة دخلية إنها كانت محظوظة خلال مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن الجنسية ليست العنصر المهم على المسرح وإنما الشيء المهم هو ما يحمله الشخص... 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T18:43+0000

2025-05-09T18:43+0000

2025-05-09T18:43+0000

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ولفتت في حوار لـ "سبوتنيك" إلى أنه إذا تمكن الفنان من تنفيذ مهمته بنجاح، فلن تكون هناك أي تساؤلات حول الاختلافات العرقية، مشيرة إلى أنها عملت مع فنانين من جميع أنحاء العالم.وتابعت: "لكن ينبغي للفن أن يمحو الحدود، لأن لغة الموسيقى هي نفسها بالنسبة للجميع. حتى لو لم يكن لدى الموسيقيين والمغنين لغة مشتركة للتواصل، وهذا التعليم الأكاديمي يسمح لنا بفهم بعضنا البعض، ويسمح لنا بالإبداع معا".وإلى نص الحوار..ما هي أهمية الموسيقى؟بغض النظر عن الخلفيات المختلفة، والثقافات المختلفة، وبغض النظر عن الاختلافات اللغوية. ينبغي للموسيقى أن تشفي الروح، وينبغي لها أن توحد، وهي تفعل ذلك.المشاهد لا يهتم بجنسية الفنان، والمهم بالنسبة له هو المشاعر التي تنتابه أثناء الاستماع، وما هي الحالة التي يكون فيها، وما هي الأفكار التي تتبادر إلى ذهنه.كيف يستقبل الجمهور التونسي هذا النوع من الفن؟يستقبل الجمهور التونسي حفلات الموسيقى الكلاسيكية بحفاوة بالغة. نحن نقدم برامج من مختلف الأنواع. ولذلك لدي أب فرقة غنائية تؤدي موسيقى عصر النهضة، على سبيل المثال، الكثير منها. حسنًا، بالإضافة إلى موسيقى عصر النهضة، فهو تغني أيضًا مقطوعات كلاسيكية، بما في ذلك الموسيقى المعاصرة، ومعظمها أكاديمية.أقدم حفلات موسيقية من موسيقى الحجرة (الصالون) والأوبرا، ولكل حفل جمهور، من حيث المبدأ، جمهورنا دافئ للغاية، وهناك الكثير منهم. إنهم يحبون الموسيقى ذات الأداء الجيد جدا. ويبدو لي أن ما هو مهم هو ما يقدمه الفنان، وجودة الأداء، ومدى التفكير الجيد في فكرة الحفل. أي أنه أمر مهم. وبالطبع، جمهورنا التونسي أيضا يعشق الموسيقى الروسية. ويحب تشايكوفسكي وراشمانينوف كثيرًا. لقد قدمنا حفلات موسيقية رومانسية لملحنين روس. لقد كان نجاحا عظيما، واستجابة عظيمة.بالنسبة لي شخصيا، الأوبرا مكتفية بذاتها وجميلة كما هي. وفي رأيي أنها لا تحتاج إلى أي تحديث، أو أي تغييرات، أو خلط مع أي شيء. هذا يعني أنه نوع أدبي متكامل، وهو الأرقى في الفن، ولكن لماذا يجب أن يتغير أي شيء؟يمكن إنشاء شيء جديد. لكن ربما تريد أن تقول شيئا، ربما لم أفهمك بشكل صحيح تماما. وبطبيعة الحال، أود كثيرا أن يكون هناك في المستقبل القريب، وفي غضون عدة عقود، ملحنين تونسيين يتمتعون بتعليم أكاديمي جيد. وهذا سيسمح لهم بالكتابة.ما مدى أهمية الهوية الثقافية بالنسبة لك في اختياراتك الفنية؟ الأوبرا التونسية تتمتع بمستوى عال جدا على المستوى العالمي. لأن الثقافة التونسية كبيرة جدًا ومتعددة الأوجه. وبالنسبة للملحن المحترف الذي أتقن المدرسة الأكاديمية، فسيكون من السهل جدًا أن يعكس كل هذا التنوع في نوع موسيقي كبير. فماذا يستطيع تشايكوفسكي أن يفعل في نهاية المطاف بالموسيقى الروسية التي ألفها رحمانينوف؟ أي أن هذه المدرسة الأكاديمية تسمح للإنسان بإتقان لغة الموسيقى، مما يمنحه الفرصة للتعبير عما يريد. أي أن الملحن، بعد أن يتقن هذه اللغة، سيكون قادرًا على التعبير عن جميع أفكاره الإبداعية بشكل كامل والوصول إلى جمهوره، والذي سيكون بالطبع كبيرًا جدًا.هل تفكرين في تقديم أوبرا بأسلوب يمزج بين الشرق والغرب؟في الوقت الحاضر، ليس لدينا تعليم أكاديمي قوي قادر على المنافسة مع بعض الدول الأوروبية أو مع روسيا. وأتمنى حقا أن يكون لدينا هذه الإمكانية.متى اكتشفت شغفك بـ"السوبرانو" وهل لعبت عائلتك دورا في توجهك الموسيقي؟عندما كنت في السادسة من عمري، أرسلتني أمي إلى مدرسة الموسيقى لدراسة البيانو، ثم الغناء. ولا أستطيع أن أقول إنني طلبت ذلك أو كنت مهتمة بالموسيقى بشكل خاص.في البداية، كنت أقاوم ذلك، كأي طفل آخر. أردتُ ترك مدرسة الموسيقى في مرحلة ما. لكن والديّ كانا يعتبران هذه الدروس إلزامية. وأصرّت أمي على تخرجي من مدرسة الموسيقى. أنا ممتن لها جدًا لذلك، وبناءً على ذلك، كانت هذه دروسًا يومية، بنهج جاد للغاية، كما هو الحال في أي مدرسة موسيقى. كان من المهم لأمي أن أتقن هذا التخصص، وأن أتخرج من مدرسة الموسيقى. كان هذا هو الشرط الوحيد الأكيد لتعليمي. وربما أدركت أن التعليم الموسيقي الجيد يمنح فرصًا أكبر في المستقبل، ويفتح آفاقًا جديدة.ما هي التحديات التي تواجهك كامرأة عربية في صناعة الأوبرا العالمية؟بفضل هذا، تمكنت من مواصلة تعليمي الموسيقي، وبالتالي، مسيرتي المهنية. إنه يساعدني كثيرًا في عملي الآن، وعلى عكس، العديد من الزملاء في تونس، يمكنني أن أرافق نفسي وطلابي وفرقتي الصوتية التي أعمل معها، أو الجوقة التي عملت معها سابقًا، جوقة الأوبرا التونسية.ما هي أهم المحطات في مسيرتك الأكاديمية والفنية؟شاركت في إنتاجات الأوبرا لأساتذة عظماء وكنت محظوظة بالغناء في عروض رائعة قدمها الثنائي العظيم ألكسندر بيتروف وبافيل بوبلينكوف. المخرجين والمايسترو، لقد عملوا معًا لسنوات عديدة. أعتقد، أكثر من 30 عامًا. ومن دواعي سروري الكبير العمل مع مثل هؤلاء المحترفين العظماء، والأشخاص العظماء. هذه أسماء معروفة في جميع أنحاء العالم. وقد كنت محظوظا بالغناء في عروضي. وبالطبع، هذا هو السحر الخاص للمسرح، مسرح الأوبرا، المسرح، حيث تتحد جميع أنواع الفن في واحد. والمشاركة في هذا، وأن أكون جزءا من هذا الكل الكبير والموحد، في تجربة عظيمة ومثيرة للاهتمام، تجربة مرضية. أعتقد أن هذه إحدى أهم لحظات التدريس.من هم المعلمون أو الشخصيات التي أثرت مسيرتك الفنية ؟كنت محظوظًا جدًا بمعلميّ. عندما كنت مراهقًا، عملت مع مغنية الأوبرا لاريسا بوبروفا. ولحسن الحظ، ما زلت استخدم بعض تمارينها مع طلابي. ثم، في الجامعة، درست مع إيلينا بيتروفا من أكاديمية المسرح ومع نيكولاي كوبيلوف، فنان الشعب الروسي، الباريتون الرائع، العازف المنفرد في مسرح ميخائيلوفسكي. ولاحقًا، أخذت دروسًا من أستاذ اللغة الإيطالية باولو دينابولي.وبالطبع، كان للدروس المتقدمة مع مغنين عظماء، تأثير كبير عليّ. تمكنت من الدراسة مع إيلينا أوبرازتسوفا عدة مرات. لقد درّست في معهدنا الموسيقي. وكانت هذه، بالطبع، تجربة مذهلة. كانت كريمة للغاية، وشاركت تجربتها فهي فنانة رائعة، مغنية وممثلة رائعة. كنتُ محظوظًا أيضًا بالمشاركة في أولى ورش العمل الاحترافية، كما شاركت مع الباريتون العظيم دميتري هفوروستوفسكي. السوبرانو إيدا موسر، بيتر دفورسكي، التينور السلوفاكي، مارسيلو جيورداني، التينور الإيطالي. وجميعهم مغنين عظماء، من أشهر الأسماء في مهنتهم. إنهم معروفون عالميًا. بالطبع، تعلمتُ شيئًا من كل واحد منهم.ما الذي يميز "السوبرانو" العربية عن نظيرتها الغربية؟ومن المهم جدا للمغني والموسيقي أن يتعلم دائما وأن يحاول تعلم شيء من الجميع، سواءً كان معلمًا أو زميلًا أو شريكًا أو قائد أوركسترا أو مديرا ومن المهم جدا أن يتعلم ويتطور دائما في المهنة.كيف كانت مشاركتك الأخيرة في المسابقة التي تم تنظيمها في موسكو؟إنه مهرجان رائع حقا. لقد أذهلني من جميع النواحي. كان التنظيم رائعا بكل بساطة وعلى مستوى عالٍ جدا. منذ لحظة وصولهم، كان كل متسابق محاطًا بالرعاية والاهتمام. خلقنا جوًا دافئًا وصادقًا بشكل مذهل. كان لدينا 15 شخصًا من بلدان مختلفة. أصبحنا جميعًا أصدقاء مقربين. قضينا وقتًا طويلًا معًا، لأننا كنا نتدرب معًا. كان لدينا برنامج حافل كل يوم. كان لدينا فريق إبداعي رائع يعمل معنا. المخرجة الرائعة بولينا بيرتينا وقائدة الأوركسترا الرائعة أولغا ليوتا. لقد نظما حفلتين، برأيي، كانتا من أصعب الحفلات. بكل سهولة وابتسامة.لم أرَ قط عملاً بهذه الصعوبة والسهولة. أي أنهم عملوا كل يوم، كل يوم عملوا مع كل واحد منا، لأنه كان من الضروري إعداد عدد مع كل مشارك. عمل المخرجون ومصممو الرقصات. كل هذا حدث في ظروف مواتية للفنانين والمغنين، وأنا بالطبع أرغب في اكتساب هذه الخبرة، وإذا نظمنا مهرجانًا أو حدثًا مشابهًا، أود أن يكون بنفس القدر من الراحة واللطف وفي جو ودود.أقمنا حفلتين. استغرقت إحداهما أكثر من ثلاث ساعات، والأخرى أكثر من أربع ساعات. غنّينا في الجولة الأولى، وفي نصف النهائي غنّينا أغاني فردية، وفي النهائي غنّينا أغاني ثنائية مع نجم روسي. وغنّيتُ مع أوبرا، عازف الباس الشهير والرائع، أوسكار عبد الرزاقوف. وبالطبع، كان من دواعي سروري الكبير الصعود على المسرح، ومشاركة المسرح مع هؤلاء الفنانين. حسنًا، بالطبع، أُقيمت مباراتنا النهائية في قصر الكرملين الكبير، وكان شعورًا رائعًا الصعود على المسرح أمام... الجمهور، إن لم أكن مخطئًا، قاعة قصر الكرملين التي تتسع لستة آلاف مقعد. وكانت لجنة تحكيم هذه المسابقة أيضًا متميزة، هذه اللجنة الأسطورية.كيف يتفاعل الجمهور العربي مع الأوبرا؟تخصصي هو الموسيقى الكلاسيكية، الموسيقى الأكاديمية، وأقوم بأداء الأوبرا والموسيقى الحجرة لملحنين أوروبيين وروس، بالإضافة إلى ملحنين من أمريكا اللاتينية وأمريكا. ويجب على الفنان أن يجلب إلى المسرح، أولاً وقبل كل شيء، الشخصية، فكرة المؤلف. ويجب أن يحافظ على الأسلوب وينقل المحتوى الداخلي الذي وضعه المؤلفون فيه. ولكن في كثير من الأحيان لا نتمكن من جلب الأمور الشخصية إلى المسرح، ولا نستطيع أن نكون مع المؤلفين. نحن قادرون على التفسير، نحن، دعنا نقول، وسيط بين المؤلف والمشاهد. والمهمة الأهم هي نقل وتجسيد فكرة الملحن ومؤلف الكلمات.ما هي مشاريعك الحالية وما هي تطلعاتك المستقبلية؟أخطط لمواصلة أنشطة الحفلات الموسيقية الخاصة بي. نحن نقوم بإعداد برامج مع فرقتي الصوتية الموسيقية. أنا الآن في تونس، ولكن أتمنى أن أكون في الخارج قريبًا. تتكون فرقتي من مغنيين أكاديميين تونسيين. وهذه هي الفرقة الوحيدة في تونس التي تغني موسيقى عصر النهضة، النهضة الأوروبية. لدينا أيضًا حفلات غناء مع الأوبرا والموسيقى الحجرة في برنامجنا. رائع. في الواقع، نحن نواصل بنفس الوتيرة كما كان الحال قبل المهرجان.وكيف ترين مستقبل الأوبرا في العالم العربي؟أعلم أن الأوبرا محبوبة وتحظى بمشاهدتها بكل سرور في العديد من البلدان العربية. وتملأ عروض الأوبرا القاعات الكبيرة. وأتمنى أن يزداد عدد الإنتاجات والحفلات الموسيقية، وسوف أكون سعيدة بالمشاركة في هذا التقدم وبالمساهمة التي أقدمها من جانبي.

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