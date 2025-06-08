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عائلة العندليب الأسمر تتحرك "بعد ظهوره" في المغرب
عائلة العندليب الأسمر تتحرك "بعد ظهوره" في المغرب
سبوتنيك عربي
رفضت أسرة المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ، ظهوره بتقنية الهولوغرام في حفل غنائي سيقام بمهرجان "موازين" في المغرب 20 يونيو/تموز الجاري. 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T12:49+0000
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2025-06-08T12:49+0000
مجتمع
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وأصدرت العائلة بيانا أنه وصل إلى علمها أن هناك إعلانات متداولة عبر المنصات الرسمية وغير الرسمية لمهرجان "موازين" توحي من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية "الهولوغرام" يخص الفنان عبد الحليم حافظ. وأوضحت أن أي استخدام لهذه الحقوق من دون الرجوع إليها يُعد خرقًا قانونيًا يُعرض مرتكبيه للمساءلة، بحسب موقع "العربية". وانتشرت في الآونة الأخيرة، تقنية الهولوغرام للتصوير المجسم ثلاثي الأبعاد بهدف انتاج صورة حية ومطابقة للفنانين والمشاهير الراحلين وخاصة في المهرجانات والعروض الغنائية.وبفضل هذه التقنية في عالم المؤثرات البصرية؛ عادت سيدة الغناء العربي أم كلثوم إلى المسرح لتحيي سلسلة من الحفلات الافتراضية في مصر وفي السعودية والإمارات.
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منوعات
عائلة العندليب الأسمر تتحرك "بعد ظهوره" في المغرب
رفضت أسرة المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ، ظهوره بتقنية الهولوغرام في حفل غنائي سيقام بمهرجان "موازين" في المغرب 20 يونيو/تموز الجاري.
وأصدرت العائلة بيانا أنه وصل إلى علمها أن هناك إعلانات متداولة عبر المنصات الرسمية وغير الرسمية لمهرجان "موازين" توحي من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية "الهولوغرام" يخص الفنان عبد الحليم حافظ.
وأكدت العائلة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان "موازين" أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل.
وأوضحت أن أي استخدام لهذه الحقوق من دون الرجوع إليها يُعد خرقًا قانونيًا يُعرض مرتكبيه للمساءلة، بحسب موقع "العربية
".
وناشدت عائلة عبد الحليم بجميع الجهات احترام الحقوق القانونية والأدبية المتعلقة بالرموز الفنية العربية، معلنة احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لحماية إرث الفنان وحقوق الشركاء الرسميين.
وانتشرت في الآونة الأخيرة، تقنية الهولوغرام للتصوير المجسم ثلاثي الأبعاد بهدف انتاج صورة حية ومطابقة للفنانين والمشاهير الراحلين وخاصة في المهرجانات والعروض الغنائية.
وبفضل هذه التقنية في عالم المؤثرات البصرية؛ عادت سيدة الغناء العربي أم كلثوم إلى المسرح لتحيي سلسلة من الحفلات الافتراضية في مصر وفي السعودية والإمارات.