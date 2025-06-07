صور ساحرة من المسابقة الـ10 لملكة جمال روسيا 2025... صور

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الناتو يوافق على أكبر برنامج لإعادة التسليح منذ الحرب الباردة، والأمين العام للحلف يقول إنه سيبقى كتلة نووية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
11:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
ضربة جوية روسية دقيقة وشاملة لمئات المواقع الحساسة في أوكرانيا ردا على إرهاب كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية تدخل حالة من الجمود.. ما الأسباب؟
18:30 GMT
29 د
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صور ساحرة من المسابقة الـ10 لملكة جمال روسيا 2025... صور
صور ساحرة من المسابقة الـ10 لملكة جمال روسيا 2025... صور
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق فعاليات المسابقة الـ10 لملكة جمال روسيا 2025. 07.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور ساحرة من المسابقة الـ10 لملكة جمال روسيا 2025... صور

19:31 GMT 07.06.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق فعاليات المسابقة الـ10 لملكة جمال روسيا 2025.
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

فازت المشاركة ألكسندرا خفاتوفا (يسار) بالمسابقة العاشرة للجمال والأمومة على مستوى روسيا "سيدة روسيا في العالم"، والتي تقام في قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.

فازت المشاركة ألكسندرا خفاتوفا (يسار) بالمسابقة العاشرة للجمال والأمومة على مستوى روسيا &quot;سيدة روسيا في العالم&quot;، والتي تقام في قاعة الحفلات الموسيقية &quot;Planet KVN&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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فازت المشاركة ألكسندرا خفاتوفا (يسار) بالمسابقة العاشرة للجمال والأمومة على مستوى روسيا "سيدة روسيا في العالم"، والتي تقام في قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" في قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.

نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا &quot;سيدة روسيا في العالم&quot; في قاعة الحفلات الموسيقية &quot;Planet KVN&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" في قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

تشارك ألكسندرا كوليغوفا (فوتكينسك) في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.

تشارك ألكسندرا كوليغوفا (فوتكينسك) في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا &quot;سيدة روسيا في العالم&quot; على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية &quot;Planet KVN&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

تشارك ألكسندرا كوليغوفا (فوتكينسك) في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركات في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.

المشاركات في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا &quot;سيدة روسيا في العالم&quot; على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية &quot;Planet KVN&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركات في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" في قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.

نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا &quot;سيدة روسيا في العالم&quot; في قاعة الحفلات الموسيقية &quot;Planet KVN&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" في قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

تشارك سفيتلانا تشيرماشينتسيفا (فورونيج) في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.

تشارك سفيتلانا تشيرماشينتسيفا (فورونيج) في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا &quot;سيدة روسيا في العالم&quot; على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية &quot;Planet KVN&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

تشارك سفيتلانا تشيرماشينتسيفا (فورونيج) في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركات في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.

المشاركات في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا &quot;سيدة روسيا في العالم&quot; على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية &quot;Planet KVN&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
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المشاركات في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.

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