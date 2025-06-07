صور ساحرة من المسابقة الـ10 لملكة جمال روسيا 2025... صور

فازت المشاركة ألكسندرا خفاتوفا (يسار) بالمسابقة العاشرة للجمال والأمومة على مستوى روسيا "سيدة روسيا في العالم"، والتي تقام في قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.
فازت المشاركة ألكسندرا خفاتوفا (يسار) بالمسابقة العاشرة للجمال والأمومة على مستوى روسيا "سيدة روسيا في العالم"، والتي تقام في قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.
نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" في قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.
نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" في قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.
تشارك ألكسندرا كوليغوفا (فوتكينسك) في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.
تشارك ألكسندرا كوليغوفا (فوتكينسك) في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.
المشاركات في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.
المشاركات في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.
نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" في قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.
نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" في قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.
تشارك سفيتلانا تشيرماشينتسيفا (فورونيج) في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.
تشارك سفيتلانا تشيرماشينتسيفا (فورونيج) في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.
المشاركات في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.
المشاركات في نهائيات مسابقة الجمال والأمومة العاشرة لعموم روسيا "سيدة روسيا في العالم" على مسرح قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.