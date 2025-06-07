صور ساحرة من المسابقة الـ10 لملكة جمال روسيا 2025... صور

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فازت المشاركة ألكسندرا خفاتوفا (يسار) بالمسابقة العاشرة للجمال والأمومة على مستوى روسيا "سيدة روسيا في العالم"، والتي تقام في قاعة الحفلات الموسيقية "Planet KVN" في موسكو.