https://sarabic.ae/20250716/الموسيقي-مصطفى-سعد-سيمثل-مصر-في-مسابقة-إنترفيجن-1102739379.html
الموسيقي مصطفى سعد سيمثل مصر في مسابقة "إنترفيجن"
الموسيقي مصطفى سعد سيمثل مصر في مسابقة "إنترفيجن"
سبوتنيك عربي
يعتبر مصطفى سعد من الموسيقيين الذين يمارسون الإبداع الموسيقي منذ نحو 20 عاما، وهو الآن ينقل خبرته الموسيقية بنجاح كمدرّس للموسيقى ومدرب للغناء. 16.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-16T19:16+0000
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وترتبط جميع المحطات المهمة في مسيرته الموسيقية بمدينته الأم، الإسكندرية، حيث تخرج مصطفى سعد من جامعة الإسكندرية، ومنذ عام 2007، أصبح مغنيا منفردا في دار الأوبرا بالإسكندرية (المعروفة باسم مسرح سيد درويش).ومن بين إنجازاته المشاركة في "بينالي الفنون" (حدث فني) في ميلانو وجنوة، والظهور في برامج تلفزيونية شهيرة، بالإضافة إلى فوزه في مسابقة الأغنية العربية تحت رعاية المجلس الأعلى للثقافة في مصر.وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".بيع آلة موسيقية بسعر خيالي خلال مزاد في نيويورك
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مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار روسيا اليوم
مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار روسيا اليوم
الموسيقي مصطفى سعد سيمثل مصر في مسابقة "إنترفيجن"
حصري
يعتبر مصطفى سعد من الموسيقيين الذين يمارسون الإبداع الموسيقي منذ نحو 20 عاما، وهو الآن ينقل خبرته الموسيقية بنجاح كمدرّس للموسيقى ومدرب للغناء.
وترتبط جميع المحطات المهمة في مسيرته الموسيقية بمدينته الأم، الإسكندرية، حيث تخرج مصطفى سعد من جامعة الإسكندرية، ومنذ عام 2007، أصبح مغنيا منفردا في دار الأوبرا بالإسكندرية (المعروفة باسم مسرح سيد درويش).
وتتسم مشاريع مصطفى سعد الإبداعية بالتناغم بين موسيقى الشرق والغرب، إذ انه يمتلك مصطفى سعد صوتا صادحا رائعا، ويشارك كمغن منفرد وفي تعاون مع فرق مصرية وأجنبية في العديد من المسابقات والمهرجانات داخل مصر وخارجها.
ومن بين إنجازاته المشاركة في "بينالي الفنون" (حدث فني) في ميلانو وجنوة، والظهور في برامج تلفزيونية شهيرة، بالإضافة إلى فوزه في مسابقة الأغنية العربية تحت رعاية المجلس الأعلى للثقافة في مصر.
"إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية دولية تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".