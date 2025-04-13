حبك للموسيقى يعتمد على جيناتك... دراسة تكشف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
موسكو : مباحثات بوتين مع ويتكوف كانت مثمرة و إيران تؤكد إنها ستمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
وفد من حماس يصل القاهرة ويؤكد أنه لا تحرير للأسرى دون وقف الحرب
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250413/حبك-للموسيقى-يعتمد-على-جيناتك-دراسة-تكشف-1099506023.html
حبك للموسيقى يعتمد على جيناتك... دراسة تكشف
حبك للموسيقى يعتمد على جيناتك... دراسة تكشف
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء في معهد "ماكس بلانك" لعلم اللغة النفسي في مدينة نايميخن الهولندية، ومعهد "ماكس بلانك" للجماليات التجريبية في مدينة... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T13:01+0000
2025-04-13T13:01+0000
مجتمع
منوعات
موسيقى
الموسيقى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/01/1085642254_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_350f088ae4f0399da261322fe5d35d57.jpg
وأرجعت الدراسة الجديدة حب بعض الناس لسماع الموسيقى أكثر من غيرهم إلى أسباب وراثية. واستخدم الباحثون، بالتعاون مع معهد "كارولينسكا" في السويد، تصميما بحثيا يقارن التشابه بين التوائم المتطابقة أو غير المتطابقة.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، فقد شملت الدراسة بيانات أكثر من 9 آلاف توأم.وأضافت موسينج: "تُظهر النتائج أن استمتاعنا بالموسيقى لا يعتمد حصرا على قدرتنا على إدراك النغمات الموسيقية أو الشعور بالبهجة بشكل عام، بل يبدو أن هناك عوامل وراثية وبيئية محددة تؤثر على حساسيتنا الموسيقية".ووفقا للدراسة التي نشرتها الصحيفة، فإنه وبالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون أن هناك جينات مختلفة تؤثر على الجوانب المختلفة للاستمتاع بالموسيقى، مثل تنظيم المشاعر أو الرقص على الإيقاع أو عزف الموسيقى مع الآخرين.ملك بريطانيا يعزف على آلة موسيقية من الجزر... فيديوبطقوس غريبة... الهنود يحتفلون بمهرجان الألوان في البنجاب... فيديو
https://sarabic.ae/20250403/الفن-الجماعي-علاج-جديد-للاكتئاب-والقلق-لدى-كبار-السن-1099190475.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/01/1085642254_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b2fd4fd7ca235860cd551d627f7ee584.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, موسيقى, الموسيقى
منوعات, موسيقى, الموسيقى

حبك للموسيقى يعتمد على جيناتك... دراسة تكشف

13:01 GMT 13.04.2025
© Photo / unsplash/Paige Codyتعليم الموسيقى لدى الأطفال
تعليم الموسيقى لدى الأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© Photo / unsplash/Paige Cody
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء في معهد "ماكس بلانك" لعلم اللغة النفسي في مدينة نايميخن الهولندية، ومعهد "ماكس بلانك" للجماليات التجريبية في مدينة فرانكفورت الألمانية، عن أن حب الإنسان للموسيقى ورغبته في الاستماع لها يعتمد على جيناته.
وأرجعت الدراسة الجديدة حب بعض الناس لسماع الموسيقى أكثر من غيرهم إلى أسباب وراثية. واستخدم الباحثون، بالتعاون مع معهد "كارولينسكا" في السويد، تصميما بحثيا يقارن التشابه بين التوائم المتطابقة أو غير المتطابقة.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، فقد شملت الدراسة بيانات أكثر من 9 آلاف توأم.
وقالت ميريام موسينج، الباحثة المشاركة في الدراسة من معهد "ماكس بلانك" في فرانكفورت، إن النتائج ترسم "صورة معقدة"، عن ارتباط الجينات بحب الاستماع للموسيقى.
زوجين مسنين رقص - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
مجتمع
"الفن الجماعي"... علاج جديد للاكتئاب والقلق لدى كبار السن
3 أبريل, 14:09 GMT
وأضافت موسينج: "تُظهر النتائج أن استمتاعنا بالموسيقى لا يعتمد حصرا على قدرتنا على إدراك النغمات الموسيقية أو الشعور بالبهجة بشكل عام، بل يبدو أن هناك عوامل وراثية وبيئية محددة تؤثر على حساسيتنا الموسيقية".
ووفقا للدراسة التي نشرتها الصحيفة، فإنه وبالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون أن هناك جينات مختلفة تؤثر على الجوانب المختلفة للاستمتاع بالموسيقى، مثل تنظيم المشاعر أو الرقص على الإيقاع أو عزف الموسيقى مع الآخرين.
ملك بريطانيا يعزف على آلة موسيقية من الجزر... فيديو
بطقوس غريبة... الهنود يحتفلون بمهرجان الألوان في البنجاب... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала