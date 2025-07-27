الخارجية المصرية: مصر أدخلت 70% من المساعدات لغزة وتتحرك على 3 مسارات لدعم القطاع

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123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
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183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
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الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
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59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
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الخارجية المصرية: مصر أدخلت 70% من المساعدات لغزة وتتحرك على 3 مسارات لدعم القطاع
الخارجية المصرية: مصر أدخلت 70% من المساعدات لغزة وتتحرك على 3 مسارات لدعم القطاع
سبوتنيك عربي
صرح تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن مصر تتحمل دورا رئيسيا في دعم قطاع غزة، حيث ساهمت في إدخال نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T20:22+0000
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وأوضح المتحدث الرسمي، في تصريحات أدلى بها خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتحقيق وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك خطوة حاسمة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى غزة دون قيود.ويركز المسار الأمني على تحقيق تهدئة ووقف شامل لإطلاق النار، بينما يهدف المسار السياسي إلى تعزيز الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويسعى المسار الإنساني إلى تسهيل وصول المساعدات إلى غزة رغم العقبات التي تفرضها إسرائيل. وأكد خلاف التزام مصر بدورها التاريخي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني، والعمل على التخفيف من معاناته، مع دفع الجهود نحو تحقيق حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
https://sarabic.ae/20250727/حماس-لا-معنى-لاستمرار-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-ظل-استمرار-الحصار-والتجويع-لسكان-غزة-1103094446.html
https://sarabic.ae/20250727/مصر-وقطر-تؤكدان-التزامهما-الكامل-بمواصلة-مفاوضات-غزة-لسرعة-التوصل-لوقف-إطلاق-النار-1103094640.html
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العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة

الخارجية المصرية: مصر أدخلت 70% من المساعدات لغزة وتتحرك على 3 مسارات لدعم القطاع

20:22 GMT 27.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يفتك بأطفال غزة
الجوع يفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
صرح تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن مصر تتحمل دورا رئيسيا في دعم قطاع غزة، حيث ساهمت في إدخال نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى القطاع قبل 19 يناير الماضي، وهو التاريخ الذي أغلقت فيه إسرائيل معبر رفح من جانبها، مانعة دخول المساعدات بالكامل.
وأوضح المتحدث الرسمي، في تصريحات أدلى بها خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتحقيق وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك خطوة حاسمة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى غزة دون قيود.
وأشار خلاف إلى أن "التحركات المصرية تتمحور حول ثلاثة مسارات رئيسية: المسار الأمني، والمسار السياسي، والمسار الإنساني".
ويركز المسار الأمني على تحقيق تهدئة ووقف شامل لإطلاق النار، بينما يهدف المسار السياسي إلى تعزيز الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ويسعى المسار الإنساني إلى تسهيل وصول المساعدات إلى غزة رغم العقبات التي تفرضها إسرائيل. وأكد خلاف التزام مصر بدورها التاريخي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني، والعمل على التخفيف من معاناته، مع دفع الجهود نحو تحقيق حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
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19:50 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
مصر وقطر تؤكدان التزامهما الكامل بمواصلة مفاوضات غزة لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار
19:38 GMT
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
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