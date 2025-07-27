https://sarabic.ae/20250727/الخارجية-المصرية-مصر-أدخلت-70-من-المساعدات-لغزة-وتتحرك-على-3-مسارات-لدعم-القطاع-1103095508.html
الخارجية المصرية: مصر أدخلت 70% من المساعدات لغزة وتتحرك على 3 مسارات لدعم القطاع
الخارجية المصرية: مصر أدخلت 70% من المساعدات لغزة وتتحرك على 3 مسارات لدعم القطاع
سبوتنيك عربي
صرح تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن مصر تتحمل دورا رئيسيا في دعم قطاع غزة، حيث ساهمت في إدخال نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T20:22+0000
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وأوضح المتحدث الرسمي، في تصريحات أدلى بها خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتحقيق وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك خطوة حاسمة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى غزة دون قيود.ويركز المسار الأمني على تحقيق تهدئة ووقف شامل لإطلاق النار، بينما يهدف المسار السياسي إلى تعزيز الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويسعى المسار الإنساني إلى تسهيل وصول المساعدات إلى غزة رغم العقبات التي تفرضها إسرائيل. وأكد خلاف التزام مصر بدورها التاريخي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني، والعمل على التخفيف من معاناته، مع دفع الجهود نحو تحقيق حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
https://sarabic.ae/20250727/حماس-لا-معنى-لاستمرار-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-ظل-استمرار-الحصار-والتجويع-لسكان-غزة-1103094446.html
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العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
الخارجية المصرية: مصر أدخلت 70% من المساعدات لغزة وتتحرك على 3 مسارات لدعم القطاع
صرح تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن مصر تتحمل دورا رئيسيا في دعم قطاع غزة، حيث ساهمت في إدخال نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى القطاع قبل 19 يناير الماضي، وهو التاريخ الذي أغلقت فيه إسرائيل معبر رفح من جانبها، مانعة دخول المساعدات بالكامل.
وأوضح المتحدث الرسمي، في تصريحات أدلى بها خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتحقيق وقف إطلاق النار، معتبرا ذلك خطوة حاسمة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية
والإغاثية والطبية إلى غزة دون قيود.
وأشار خلاف إلى أن "التحركات المصرية تتمحور حول ثلاثة مسارات رئيسية: المسار الأمني، والمسار السياسي، والمسار الإنساني".
ويركز المسار الأمني على تحقيق تهدئة ووقف شامل لإطلاق النار، بينما يهدف المسار السياسي إلى تعزيز الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ويسعى المسار الإنساني إلى تسهيل وصول المساعدات إلى غزة رغم العقبات التي تفرضها إسرائيل. وأكد خلاف التزام مصر بدورها التاريخي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني
، والعمل على التخفيف من معاناته، مع دفع الجهود نحو تحقيق حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا
"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.