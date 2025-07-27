https://sarabic.ae/20250727/مصر-وقطر-تؤكدان-التزامهما-الكامل-بمواصلة-مفاوضات-غزة-لسرعة-التوصل-لوقف-إطلاق-النار-1103094640.html
مصر وقطر تؤكدان التزامهما الكامل بمواصلة مفاوضات غزة لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار
مصر وقطر تؤكدان التزامهما الكامل بمواصلة مفاوضات غزة لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير بدر عبد العاطي، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تناولا، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة،... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T19:38+0000
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وأوضحت الخارجية المصرية، قي بيان لها، إنه "تم مناقشة وقف الجرائم والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة".كما تناول الوزيران التطورات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي وإعادة الإعمار، والذي يستهدف تنفيذ الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار القطاع.وأكد الوزيران، التزامهما الكامل بمواصلة المفاوضات وبذل الجهود لسرعة التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار يسهم في نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ووقف الجرائم المتكررة التي ترتكبها إسرائيل.كما توافقا، على "أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين والعمل على مواصلة حشد التأييد الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
https://sarabic.ae/20250727/المستشار-الألماني-يطالب-نتنياهو-بتسهيل-إيصال-المساعدات-الإنسانية-إلى-سكان-غزة-1103090297.html
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أخبار مصر الآن, مصر, أخبار قطر اليوم, قطر, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, حركة حماس, العالم العربي
أخبار مصر الآن, مصر, أخبار قطر اليوم, قطر, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, حركة حماس, العالم العربي
مصر وقطر تؤكدان التزامهما الكامل بمواصلة مفاوضات غزة لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار
قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير بدر عبد العاطي، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تناولا، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية-القطرية للتوصل لوقف إطلاق النار.
وأوضحت الخارجية المصرية، قي بيان لها، إنه "تم مناقشة وقف الجرائم والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة".
كما تناول الوزيران التطورات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي وإعادة الإعمار، والذي يستهدف تنفيذ الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار القطاع.
وأكد الوزيران، التزامهما الكامل بمواصلة المفاوضات وبذل الجهود لسرعة التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار يسهم في نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ووقف الجرائم المتكررة التي ترتكبها إسرائيل.
كما توافقا، على "أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين والعمل على مواصلة حشد التأييد الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية
دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.