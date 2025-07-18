https://sarabic.ae/20250718/زينة-عماد-صوت-السعودية-في-مسابقة-إنترفيجن-الدولية-1102791751.html

زينة عماد... صوت السعودية في مسابقة "إنترفيجن" الدولية

زينة عماد... صوت السعودية في مسابقة "إنترفيجن" الدولية

سبوتنيك عربي

تعد الفنانة السعودية زينة عماد، واحدة من ألمع الأصوات الصاعدة في موسيقى "البوب" العربية، حيث استطاعت بصوتها وأدائها البسيط والمميز أن تبرع في موسيقى "البوب"... 18.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-18T11:32+0000

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السعودية

نجوم البوب

موسيقى الروك

مسابقة

حصري

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وتُقدم عماد، أغان أصلية وأخرى مقتبسة من أعمال شهيرة، وتتعاون مع موسيقيين سعودييين، وتحمل أغنياتها مزيجا متناغما بين ألحان الشرق الأوسط التقليدية وإيقاعات البوب الحديثة.ومنذ بداية مسيرتها الفنية عام 2018، استطاعت عماد أن تحظى بثقة الجمهور وإعجابه، سواء خلال الحفلات المباشرة أو عبر الإنترنت، فقد حصدت تسجيلات الأغاني، التي تُؤديها على منصة استضافة فيديو شهيرة، مئات الملايين من المشاهدات، ويصل عدد جمهور الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ملايين المعجبين.وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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السعودية, نجوم البوب, موسيقى الروك, مسابقة, حصري