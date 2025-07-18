https://sarabic.ae/20250718/زينة-عماد-صوت-السعودية-في-مسابقة-إنترفيجن-الدولية-1102791751.html
زينة عماد... صوت السعودية في مسابقة "إنترفيجن" الدولية
زينة عماد... صوت السعودية في مسابقة "إنترفيجن" الدولية
سبوتنيك عربي
تعد الفنانة السعودية زينة عماد، واحدة من ألمع الأصوات الصاعدة في موسيقى "البوب" العربية، حيث استطاعت بصوتها وأدائها البسيط والمميز أن تبرع في موسيقى "البوب"... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T11:32+0000
2025-07-18T11:32+0000
2025-07-18T11:32+0000
السعودية
نجوم البوب
موسيقى الروك
مسابقة
حصري
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وتُقدم عماد، أغان أصلية وأخرى مقتبسة من أعمال شهيرة، وتتعاون مع موسيقيين سعودييين، وتحمل أغنياتها مزيجا متناغما بين ألحان الشرق الأوسط التقليدية وإيقاعات البوب الحديثة.ومنذ بداية مسيرتها الفنية عام 2018، استطاعت عماد أن تحظى بثقة الجمهور وإعجابه، سواء خلال الحفلات المباشرة أو عبر الإنترنت، فقد حصدت تسجيلات الأغاني، التي تُؤديها على منصة استضافة فيديو شهيرة، مئات الملايين من المشاهدات، ويصل عدد جمهور الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ملايين المعجبين.وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".
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السعودية, نجوم البوب, موسيقى الروك, مسابقة, حصري
السعودية, نجوم البوب, موسيقى الروك, مسابقة, حصري
زينة عماد... صوت السعودية في مسابقة "إنترفيجن" الدولية
حصري
تعد الفنانة السعودية زينة عماد، واحدة من ألمع الأصوات الصاعدة في موسيقى "البوب" العربية، حيث استطاعت بصوتها وأدائها البسيط والمميز أن تبرع في موسيقى "البوب" العربية، مع عناصر من الرقص الشعبي الخليجي التقليدي و"الجاز"، و"الروك" البسيط.
وتُقدم عماد، أغان أصلية وأخرى مقتبسة من أعمال شهيرة، وتتعاون مع موسيقيين سعودييين، وتحمل أغنياتها مزيجا متناغما بين ألحان الشرق الأوسط التقليدية وإيقاعات البوب الحديثة.
وتؤكد عماد، في مقابلاتها، أنها تستلهم الألحان من أعمال نجوم مثل مادونا، مايكل جاكسون، توري آموس، وسارة ماكلاشلان.
ومنذ بداية مسيرتها الفنية عام 2018، استطاعت عماد أن تحظى بثقة الجمهور وإعجابه، سواء خلال الحفلات المباشرة أو عبر الإنترنت، فقد حصدت تسجيلات الأغاني، التي تُؤديها على منصة استضافة فيديو شهيرة، مئات الملايين من المشاهدات، ويصل عدد جمهور الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ملايين المعجبين.
وتؤكد الجوائز نجاحات عماد الإبداعية، فقد فازت في مسابقة وزارة الثقافة السعودية للموسيقيين الشباب دون سن 21 عاما، كما حازت على واحدة من أبرز الجوائز في الشرق الأوسط، وهي جائزة "رياض جوي" كأفضل فنانة ناشئة لعام 2021.
"إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية دولية تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبّر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".