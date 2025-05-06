فرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام
11:51 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 11:52 GMT 06.05.2025)
© Photo / Russian Ministry of Defenseفرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام
© Photo / Russian Ministry of Defense
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عشية ذكرى النصر على النازية، هنأت أوركسترا المدفعية العسكرية الروسية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، المحارب الروسي المخضرم في الحرب الوطنية العظمى، ألكسندر نيكولاييف، البالغ من العمر 100 عام.
ونظم أفراد من الأوركسترا العسكرية إلى جانب أفراد الجيش الشباب وعدد من الطلاب، عرضًا مصغرًا أمام منزل نيكولاييف، وقاموا بتقديم هدايا تذكارية للمحارب الروسي المخضرم، وأدوا الأغاني وألقوا قصائد من سنوات الحرب، كما ساروا في موكب احتفالي مع مجموعة من الرايات.
© Photo / Russian Ministry of Defenseفرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام
فرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام
© Photo / Russian Ministry of Defense
وانضم سكان المنطقة إلى تهنئة المحارب القديم، إذ أعرب المشاركون من عسكريين ومدنيين عن امتنانهم للشجاعة والبطولة، التي أظهرها المحارب ألكسندر نيكولاييف، خلال الحرب الوطنية العظمى، وتمنوا له الصحة والسعادة والعمر الطويل.
© Photo / Russian Ministry of Defenseفرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام
فرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام
© Photo / Russian Ministry of Defense
وحصل نيكولاييف على وسام الحرب الوطنية من الدرجة الثانية، ووسام الشجاعة ووسام "جوكوف"، بالإضافة إلى جوائز اليوبيل والإدارات.
© Photo / Russian Ministry of Defenseفرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام
فرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام
© Photo / Russian Ministry of Defense
وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي أحرزته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.