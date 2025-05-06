https://sarabic.ae/20250506/فرقة-موسيقية-روسية-تهنئ-مشاركا-في-الحرب-الوطنية-العظمى-يبلغ-من-العمر-100-عام-1100208832.html

فرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام

فرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام

سبوتنيك عربي

عشية ذكرى النصر على النازية، هنأت أوركسترا المدفعية العسكرية الروسية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، المحارب الروسي المخضرم في الحرب الوطنية العظمى، ألكسندر... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T11:51+0000

2025-05-06T11:51+0000

2025-05-06T11:52+0000

الذكرى الثمانين للنصر

روسيا

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ونظم أفراد من الأوركسترا العسكرية إلى جانب أفراد الجيش الشباب وعدد من الطلاب، عرضًا مصغرًا أمام منزل نيكولاييف، وقاموا بتقديم هدايا تذكارية للمحارب الروسي المخضرم، وأدوا الأغاني وألقوا قصائد من سنوات الحرب، كما ساروا في موكب احتفالي مع مجموعة من الرايات.وانضم سكان المنطقة إلى تهنئة المحارب القديم، إذ أعرب المشاركون من عسكريين ومدنيين عن امتنانهم للشجاعة والبطولة، التي أظهرها المحارب ألكسندر نيكولاييف، خلال الحرب الوطنية العظمى، وتمنوا له الصحة والسعادة والعمر الطويل.وحصل نيكولاييف على وسام الحرب الوطنية من الدرجة الثانية، ووسام الشجاعة ووسام "جوكوف"، بالإضافة إلى جوائز اليوبيل والإدارات.وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي أحرزته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.الكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف ضرباتها خلال هدنة عيد النصرالكرملين: هدنة عيد النصر اختبار لاستعداد كييف للتوصل إلى تسوية سلمية

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سبوتنيك عربي

الذكرى الثمانين للنصر, روسيا