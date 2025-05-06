فرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام

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وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله": عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
11:03 GMT
45 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: بوتين يؤكد لأوكرانيا إذا لم ترتكب حماقة في الحرب مع روسيا ستكون آمنة من السلاح النووي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20250506/فرقة-موسيقية-روسية-تهنئ-مشاركا-في-الحرب-الوطنية-العظمى-يبلغ-من-العمر-100-عام-1100208832.html
فرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام
فرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام
سبوتنيك عربي
عشية ذكرى النصر على النازية، هنأت أوركسترا المدفعية العسكرية الروسية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، المحارب الروسي المخضرم في الحرب الوطنية العظمى، ألكسندر... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T11:51+0000
2025-05-06T11:52+0000
الذكرى الثمانين للنصر
روسيا
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ونظم أفراد من الأوركسترا العسكرية إلى جانب أفراد الجيش الشباب وعدد من الطلاب، عرضًا مصغرًا أمام منزل نيكولاييف، وقاموا بتقديم هدايا تذكارية للمحارب الروسي المخضرم، وأدوا الأغاني وألقوا قصائد من سنوات الحرب، كما ساروا في موكب احتفالي مع مجموعة من الرايات.وانضم سكان المنطقة إلى تهنئة المحارب القديم، إذ أعرب المشاركون من عسكريين ومدنيين عن امتنانهم للشجاعة والبطولة، التي أظهرها المحارب ألكسندر نيكولاييف، خلال الحرب الوطنية العظمى، وتمنوا له الصحة والسعادة والعمر الطويل.وحصل نيكولاييف على وسام الحرب الوطنية من الدرجة الثانية، ووسام الشجاعة ووسام "جوكوف"، بالإضافة إلى جوائز اليوبيل والإدارات.وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي أحرزته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.الكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف ضرباتها خلال هدنة عيد النصرالكرملين: هدنة عيد النصر اختبار لاستعداد كييف للتوصل إلى تسوية سلمية
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الذكرى الثمانين للنصر, روسيا
الذكرى الثمانين للنصر, روسيا

فرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام

11:51 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 11:52 GMT 06.05.2025)
© Photo / Russian Ministry of Defenseفرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام
فرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
تابعنا عبر
عشية ذكرى النصر على النازية، هنأت أوركسترا المدفعية العسكرية الروسية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، المحارب الروسي المخضرم في الحرب الوطنية العظمى، ألكسندر نيكولاييف، البالغ من العمر 100 عام.
ونظم أفراد من الأوركسترا العسكرية إلى جانب أفراد الجيش الشباب وعدد من الطلاب، عرضًا مصغرًا أمام منزل نيكولاييف، وقاموا بتقديم هدايا تذكارية للمحارب الروسي المخضرم، وأدوا الأغاني وألقوا قصائد من سنوات الحرب، كما ساروا في موكب احتفالي مع مجموعة من الرايات.
© Photo / Russian Ministry of Defenseفرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام
فرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
فرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام
© Photo / Russian Ministry of Defense
وانضم سكان المنطقة إلى تهنئة المحارب القديم، إذ أعرب المشاركون من عسكريين ومدنيين عن امتنانهم للشجاعة والبطولة، التي أظهرها المحارب ألكسندر نيكولاييف، خلال الحرب الوطنية العظمى، وتمنوا له الصحة والسعادة والعمر الطويل.
© Photo / Russian Ministry of Defenseفرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام
فرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
فرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام
© Photo / Russian Ministry of Defense
وحصل نيكولاييف على وسام الحرب الوطنية من الدرجة الثانية، ووسام الشجاعة ووسام "جوكوف"، بالإضافة إلى جوائز اليوبيل والإدارات.
© Photo / Russian Ministry of Defenseفرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام
فرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
فرقة موسيقية روسية تهنئ مشاركا في الحرب الوطنية العظمى يبلغ من العمر 100 عام
© Photo / Russian Ministry of Defense
وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي أحرزته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.
الكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف ضرباتها خلال هدنة عيد النصر
الكرملين: هدنة عيد النصر اختبار لاستعداد كييف للتوصل إلى تسوية سلمية
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