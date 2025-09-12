بوتين: التعددية القومية في روسيا هي هدية لا تقدر بثمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250912/بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-سان-بطرسبورغ-الدولي-للثقافات-المتحدة-1104791168.html
بوتين: التعددية القومية في روسيا هي هدية لا تقدر بثمن
بوتين: التعددية القومية في روسيا هي هدية لا تقدر بثمن
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن دور الثقافة في مكافحة النازية الجديدة وكراهية روسيا يجب أن يتعزز، مشيرا إلى أن التعددية القومية في روسيا هي... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T17:46+0000
2025-09-12T18:25+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104794565_0:36:3159:1813_1920x0_80_0_0_b65df4d90640271dae6accc64158bc7f.jpg
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى الثقافات المتحدة في سان بطرسبرغ: "نحن في روسيا على يقين بأن الثقافة الوطنية لا تزدهر إلا بالتفاعل مع الثقافات الأخرى. لقد نشأت بلادنا في البداية كدولة متعددة الجنسيات. وهذه الهبة الثمينة هي التي حددت سياستها الثقافية الفريدة".وأشار بوتين إلى أن روسيا بحاجة إلى السعي لتحقيق التوازن بين الحفاظ على القيم الوطنية والانفتاح على تأثيرات الابتكارات التي تعزز التقدم.وأضاف: "أنا مقتنع بأن دور الثقافة في التعاون الدولي، وفي مكافحة النازية الجديدة وكراهية روسيا ومعاداة السامية، وجميع أشكال العنصرية والتعصب القومي والديني، يجب أن يتعزز".وأكد بوتين أن دعم الأسر التي لديها أطفال هو أولوية بالنسبة لروسيا، قائلا: "بالنسبة لروسيا، تتمثل الأولوية في دعم الأسر التي لديها أطفال، وتعزيز سلطة مؤسسة الأسرة وقيمها. إن هويتنا وشخصيتنا الوطنية متجذرة بعمق في الأسرة".وأوضح بوتين أن السلطات الروسية تولي اهتمامًا كبيرًا للمراكز الثقافية الإقليمية، مما يسمح باكتشاف المواهب في البلدات الصغيرة في البلاد، وقال: "نولي اهتماما بالغا لتطوير المراكز الثقافية الإقليمية. وهذا يسمح لنا باكتشاف المواهب وتنميتها حتى في المدن والقرى الصغيرة، مما يوفر فرصا متساوية للشباب الموهوبين، لجميع سكان بلدنا".وأشار إلى أن السلطات الروسية ستحرص على دعم الشباب الموهوبين، ولا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به في هذا المجال.وعُقد منتدى سان بطرسبورغ الدولي للثقافات المتحدة لأول مرة عام 2012، ويعد المنتدى منصة للحوار حول أهم قضايا الأجندة الثقافية والإنسانية العالمية، وموضوع المنتدى هذا العام هو "العودة إلى الثقافة - فرص جديدة".سفير البرازيل لدى روسيا: نعتزم توسيع العلاقات الثقافية مع موسكوالمملكة العربية السعودية تفتتح جناحها في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
https://sarabic.ae/20250906/سفير-البرازيل-لدى-روسيا-نعتزم-توسيع-العلاقات-الثقافية-مع-موسكو--1104582612.html
https://sarabic.ae/20250905/المملكة-العربية-السعودية-تفتتح-جناحها-في-معرض-موسكو-الدولي-للكتاب-2025--1104528920.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الدولي الحادي عشر للثقافات المتحدة
سبوتنيك عربي
كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الدولي الحادي عشر للثقافات المتحدة
2025-09-12T17:46+0000
true
PT19M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104794565_408:0:3139:2048_1920x0_80_0_0_15446ae9f189557c8074ad5127fbcb2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين: التعددية القومية في روسيا هي هدية لا تقدر بثمن

17:46 GMT 12.09.2025 (تم التحديث: 18:25 GMT 12.09.2025)
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورزيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى سانت بطرسبرغ
زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى سانت بطرسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن دور الثقافة في مكافحة النازية الجديدة وكراهية روسيا يجب أن يتعزز، مشيرا إلى أن التعددية القومية في روسيا هي هدية لا تقدر بثمن، فقد حددت ثروة الثقافة الروسية.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى الثقافات المتحدة في سان بطرسبرغ: "نحن في روسيا على يقين بأن الثقافة الوطنية لا تزدهر إلا بالتفاعل مع الثقافات الأخرى. لقد نشأت بلادنا في البداية كدولة متعددة الجنسيات. وهذه الهبة الثمينة هي التي حددت سياستها الثقافية الفريدة".
© Ruptly
وأشار بوتين إلى أن روسيا بحاجة إلى السعي لتحقيق التوازن بين الحفاظ على القيم الوطنية والانفتاح على تأثيرات الابتكارات التي تعزز التقدم.

نشأت بلادنا في البداية كدولة متعددة الجنسيات، وهذه الهبة التي لا تُقدر بثمن هي التي حددت تنوعها الثقافي الفريد، ومكانتها كقوة عظمى في فنونها وعلمها وأدبها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف: "أنا مقتنع بأن دور الثقافة في التعاون الدولي، وفي مكافحة النازية الجديدة وكراهية روسيا ومعاداة السامية، وجميع أشكال العنصرية والتعصب القومي والديني، يجب أن يتعزز".
البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
سفير البرازيل لدى روسيا: نعتزم توسيع العلاقات الثقافية مع موسكو
6 سبتمبر, 20:44 GMT
وأكد بوتين أن دعم الأسر التي لديها أطفال هو أولوية بالنسبة لروسيا، قائلا: "بالنسبة لروسيا، تتمثل الأولوية في دعم الأسر التي لديها أطفال، وتعزيز سلطة مؤسسة الأسرة وقيمها. إن هويتنا وشخصيتنا الوطنية متجذرة بعمق في الأسرة".

إنه لمن دواعي السرور أن نرى اليوم في روسيا تجددا ملحوظا في مختلف مجالات الحياة الثقافية. تكتسب الجمعيات والاتحادات الإبداعية زخمًا جديدًا، بما في ذلك اتحاد كتاب روسيا، على سبيل المثال، الذي يضم في صفوفه ممثلين بارزين من الوسط الأدبي. ويقود المبدعون الشباب المسارح والفرق الموسيقية والفنية الرائدة. وهذه ظاهرة إيجابية تعكس استمرارية سليمة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأوضح بوتين أن السلطات الروسية تولي اهتمامًا كبيرًا للمراكز الثقافية الإقليمية، مما يسمح باكتشاف المواهب في البلدات الصغيرة في البلاد، وقال: "نولي اهتماما بالغا لتطوير المراكز الثقافية الإقليمية. وهذا يسمح لنا باكتشاف المواهب وتنميتها حتى في المدن والقرى الصغيرة، مما يوفر فرصا متساوية للشباب الموهوبين، لجميع سكان بلدنا".
المملكة العربية السعودية تفتتح جناحها في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
المملكة العربية السعودية تفتتح جناحها في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
5 سبتمبر, 09:01 GMT
وأشار إلى أن السلطات الروسية ستحرص على دعم الشباب الموهوبين، ولا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به في هذا المجال.
وعُقد منتدى سان بطرسبورغ الدولي للثقافات المتحدة لأول مرة عام 2012، ويعد المنتدى منصة للحوار حول أهم قضايا الأجندة الثقافية والإنسانية العالمية، وموضوع المنتدى هذا العام هو "العودة إلى الثقافة - فرص جديدة".
سفير البرازيل لدى روسيا: نعتزم توسيع العلاقات الثقافية مع موسكو
المملكة العربية السعودية تفتتح جناحها في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала