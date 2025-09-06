https://sarabic.ae/20250906/سفير-البرازيل-لدى-روسيا-نعتزم-توسيع-العلاقات-الثقافية-مع-موسكو--1104582612.html
سفير البرازيل لدى روسيا: نعتزم توسيع العلاقات الثقافية مع موسكو
سفير البرازيل لدى روسيا: نعتزم توسيع العلاقات الثقافية مع موسكو
سبوتنيك عربي
صرّح السفير البرازيلي لدى روسيا، سيرغيو رودريغيز دوس سانتوس، بأن البرازيل تولي أهمية كبيرة للدبلوماسية الثقافية وتعتزم توسيع علاقاتها الثقافية مع روسيا. 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T20:44+0000
2025-09-06T20:44+0000
2025-09-06T20:44+0000
أخبار البرازيل
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104126412_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_24cfd5ee31a880be5675ec48f2c2a2e7.jpg
وقال السفير سيرغيو رودريغيز دوس سانتوس خلال حفل موسيقي، اليوم السبت، أقيم بمناسبة عيد استقلال البرازيل والذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس مدرسة البولشوي للباليه في البرازيل: "تلعب الدبلوماسية الثقافية دورًا محوريًا في تعزيز الوعي بثقافة وتاريخ الشعوب".وأوضح سانتوس: "وفي المقابل، تُعرّف المدرسة الروس على الثقافة البرازيلية، حيث ينضم خريجوها البرازيليون إلى فرق المسرح في روسيا. هذا التفاعل يُسهم في بناء جسور التواصل بين بلدينا. ونعتزم توسيع نطاق التفاعل الثقافي مع روسيا".وتُعتبر البرازيل شريكا مهما لروسيا في أمريكا اللاتينية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليارات الدولارات، ويشمل التعاون مجالات مثل الزراعة والطاقة النووية والدفاع.
https://sarabic.ae/20250809/بوتين-يطلع-الرئيس-البرازيلي-على-أهم-نتائج-محادثاته-مع-المبعوث-الأمريكي-ويتكوف-1103548792.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104126412_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a612b6433c5093a1db6a35fbb02313cb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار البرازيل , روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار البرازيل , روسيا, أخبار روسيا اليوم
سفير البرازيل لدى روسيا: نعتزم توسيع العلاقات الثقافية مع موسكو
صرّح السفير البرازيلي لدى روسيا، سيرغيو رودريغيز دوس سانتوس، بأن البرازيل تولي أهمية كبيرة للدبلوماسية الثقافية وتعتزم توسيع علاقاتها الثقافية مع روسيا.
وقال السفير سيرغيو رودريغيز دوس سانتوس خلال حفل موسيقي، اليوم السبت، أقيم بمناسبة عيد استقلال البرازيل والذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس مدرسة البولشوي للباليه في البرازيل: "تلعب الدبلوماسية الثقافية دورًا محوريًا في تعزيز الوعي بثقافة وتاريخ الشعوب".
وأضاف سانتوس: "أما بالنسبة للبرازيل وروسيا، فقد شكّل افتتاح مدرسة البولشوي للباليه نقطة تحول، كونها المدرسة الوحيدة من نوعها خارج روسيا، ولعبت دورًا رئيسيًا في الترويج للثقافة الروسية في البرازيل".
وأوضح سانتوس: "وفي المقابل، تُعرّف المدرسة الروس على الثقافة البرازيلية، حيث ينضم خريجوها البرازيليون إلى فرق المسرح في روسيا. هذا التفاعل يُسهم في بناء جسور التواصل بين بلدينا. ونعتزم توسيع نطاق التفاعل الثقافي مع روسيا
".
افتُتحت مدرسة بولشوي للباليه في البرازيل عام 2000 في جوينفيل، سانتا كاتارينا. وهي المدرسة الأجنبية الوحيدة التابعة لمسرح بولشوي الروسي التي تُخرّج راقصي باليه محترفين يؤدون عروضهم على مسارح في البرازيل وخارجها. وتضم المؤسسة التعليمية طلابًا من مختلف ولايات البرازيل ودول أخرى، ويحصلون على منح دراسية ومزايا شاملة.
وتُعتبر البرازيل شريكا مهما لروسيا
في أمريكا اللاتينية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليارات الدولارات، ويشمل التعاون مجالات مثل الزراعة والطاقة النووية والدفاع.