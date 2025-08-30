البرازيل ترغب في عقد قمة استثنائية لمجموعة البريكس لبحث مخاطر تهديد التعددية القطبية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
البرازيل ترغب في عقد قمة استثنائية لمجموعة البريكس لبحث مخاطر تهديد التعددية القطبية
أفادت صحيفة "فالور إيكونوميكو"، أن البرازيل ترغب في عقد قمة استثنائية لمجموعة البريكس لمناقشة مخاطر الولايات المتحدة على التعددية القطبية. 30.08.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
مجموعة بريكس
أخبار البرازيل
قمة بريكس في البرازيل 2025
بوينس آيرس –سبوتنيك. ووفقا للصحيفة، يجري المستشار الخاص للرئيس البرازيلي، سيلسو أموريم، مفاوضات بشأن اجتماع رؤساء دول الرابطة.وسيزور أموريم الصين الأسبوع المقبل، ويشارك في فعاليات احتفالية بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.وتعقد من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر، ستعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في تيانجين، الصين، وفي 3 سبتمبر، ستُقيم جمهورية الصين الشعبية عرضا عسكريا في ميدان تيانانمن في بكين احتفالًا بالذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية.بريكس هي رابطة دولية تأسست عام 2006 من قِبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إلى بريكس.وفي وقت سابق، صرح مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، بأن بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وتايلاند وكوبا وأوغندا وماليزيا وأوزبكستان ودولا أخرى أصبحت رسميا دولا شريكة في بريكس في 1 يناير 2025.وفي 6 يناير من هذا العام، أعلنت الحكومة البرازيلية، التي تولت رئاسة الرابطة في 1 يناير، انضمام إندونيسيا إلى بريكس كعضو كامل العضوية.
https://sarabic.ae/20250819/لافروف-يناقش-مع-نظيره-البرازيلي-التعاون-داخل-مجموعة-بريكس-1103932027.html
أخبار البرازيل
23:54 GMT 30.08.2025
قمة بريكس السابعة عشرة
أفادت صحيفة "فالور إيكونوميكو"، أن البرازيل ترغب في عقد قمة استثنائية لمجموعة البريكس لمناقشة مخاطر الولايات المتحدة على التعددية القطبية.
بوينس آيرس –سبوتنيك. ووفقا للصحيفة، يجري المستشار الخاص للرئيس البرازيلي، سيلسو أموريم، مفاوضات بشأن اجتماع رؤساء دول الرابطة.
وسيزور أموريم الصين الأسبوع المقبل، ويشارك في فعاليات احتفالية بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يعقد أموريم خلال هذه الزيارة اجتماعات ثنائية حول قضية التعددية القطبية.

وتعقد من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر، ستعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في تيانجين، الصين، وفي 3 سبتمبر، ستُقيم جمهورية الصين الشعبية عرضا عسكريا في ميدان تيانانمن في بكين احتفالًا بالذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية.
بريكس هي رابطة دولية تأسست عام 2006 من قِبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إلى بريكس.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروق خلال القمة الوزارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
لافروف يناقش مع نظيره البرازيلي التعاون داخل مجموعة "بريكس"
19 أغسطس, 18:12 GMT
وفي وقت سابق، صرح مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، بأن بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وتايلاند وكوبا وأوغندا وماليزيا وأوزبكستان ودولا أخرى أصبحت رسميا دولا شريكة في بريكس في 1 يناير 2025.
وفي 6 يناير من هذا العام، أعلنت الحكومة البرازيلية، التي تولت رئاسة الرابطة في 1 يناير، انضمام إندونيسيا إلى بريكس كعضو كامل العضوية.
