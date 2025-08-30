https://sarabic.ae/20250830/البرازيل-ترغب-في-عقد-قمة-استثنائية-لمجموعة-البريكس-لمناقشة-مخاطر-التعددية-القطبية-1104328564.html
البرازيل ترغب في عقد قمة استثنائية لمجموعة البريكس لبحث مخاطر تهديد التعددية القطبية
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "فالور إيكونوميكو"، أن البرازيل ترغب في عقد قمة استثنائية لمجموعة البريكس لمناقشة مخاطر الولايات المتحدة على التعددية القطبية.
2025-08-30T23:54+0000
2025-08-30T23:54+0000
2025-08-30T23:56+0000
روسيا
مجموعة بريكس
أخبار البرازيل
قمة بريكس في البرازيل 2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102414081_0:246:3204:2048_1920x0_80_0_0_c65f28b9238cc819b2e0152ba4355685.jpg
بوينس آيرس –سبوتنيك. ووفقا للصحيفة، يجري المستشار الخاص للرئيس البرازيلي، سيلسو أموريم، مفاوضات بشأن اجتماع رؤساء دول الرابطة.وسيزور أموريم الصين الأسبوع المقبل، ويشارك في فعاليات احتفالية بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.وتعقد من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر، ستعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في تيانجين، الصين، وفي 3 سبتمبر، ستُقيم جمهورية الصين الشعبية عرضا عسكريا في ميدان تيانانمن في بكين احتفالًا بالذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية.بريكس هي رابطة دولية تأسست عام 2006 من قِبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إلى بريكس.وفي وقت سابق، صرح مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، بأن بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وتايلاند وكوبا وأوغندا وماليزيا وأوزبكستان ودولا أخرى أصبحت رسميا دولا شريكة في بريكس في 1 يناير 2025.وفي 6 يناير من هذا العام، أعلنت الحكومة البرازيلية، التي تولت رئاسة الرابطة في 1 يناير، انضمام إندونيسيا إلى بريكس كعضو كامل العضوية.
أخبار البرازيل
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102414081_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_b105497b34afb442a4b42d81181faacd.jpg
روسيا, مجموعة بريكس, أخبار البرازيل , قمة بريكس في البرازيل 2025
23:54 GMT 30.08.2025 (تم التحديث: 23:56 GMT 30.08.2025)
أفادت صحيفة "فالور إيكونوميكو"، أن البرازيل ترغب في عقد قمة استثنائية لمجموعة البريكس لمناقشة مخاطر الولايات المتحدة على التعددية القطبية.
بوينس آيرس –سبوتنيك. ووفقا للصحيفة، يجري المستشار الخاص للرئيس البرازيلي، سيلسو أموريم، مفاوضات بشأن اجتماع رؤساء دول الرابطة.
وسيزور أموريم الصين الأسبوع المقبل، ويشارك في فعاليات احتفالية بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يعقد أموريم خلال هذه الزيارة اجتماعات ثنائية حول قضية التعددية القطبية.
وتعقد من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر، ستعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في تيانجين، الصين، وفي 3 سبتمبر، ستُقيم جمهورية الصين الشعبية عرضا عسكريا في ميدان تيانانمن في بكين احتفالًا بالذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية.
بريكس هي رابطة دولية تأسست عام 2006 من قِبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إلى بريكس.
وفي وقت سابق، صرح مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، بأن بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وتايلاند وكوبا وأوغندا وماليزيا وأوزبكستان ودولا أخرى أصبحت رسميا دولا شريكة في بريكس في 1 يناير 2025.
وفي 6 يناير من هذا العام، أعلنت الحكومة البرازيلية، التي تولت رئاسة الرابطة في 1 يناير، انضمام إندونيسيا إلى بريكس كعضو كامل العضوية.