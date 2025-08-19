لافروف يناقش مع نظيره البرازيلي التعاون داخل مجموعة "بريكس"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250819/لافروف-يناقش-مع-نظيره-البرازيلي-التعاون-داخل-مجموعة-بريكس-1103932027.html
لافروف يناقش مع نظيره البرازيلي التعاون داخل مجموعة "بريكس"
لافروف يناقش مع نظيره البرازيلي التعاون داخل مجموعة "بريكس"
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، تطرقا خلالها إلى عدد من قضايا التعاون بين الدول... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T18:12+0000
2025-08-19T18:37+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سيرغي لافروف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053473099_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b3d7788aed1450a157f2d7a89afaa02d.jpg
وقالت وزارة الخارجية الروسية: "ناقش الوزير سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي، عددًا من قضايا التعاون المتبادلة بين دول بريكس، وكذلك في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".وأضافت الخارجية الروسية أن الجانبين أكدا التزامهما بتعزيز التعاون داخل المجموعة، بما في ذلك أنشطة بنك التنمية الجديد، وكذلك في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية.وعقدت قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.
https://sarabic.ae/20250819/لافروف-يطلع-نظيره-المصري-على-نتائج-قمة-ألاسكا----1103930110.html
https://sarabic.ae/20250722/وزير-الخارجية-البيلاروسي-بريكس-لا-تستهدف-الغرب-الجماعي-1102921768.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053473099_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_1069c2f0321e4d201b683a70d1b3e222.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف

لافروف يناقش مع نظيره البرازيلي التعاون داخل مجموعة "بريكس"

18:12 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 18:37 GMT 19.08.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروق خلال القمة الوزارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروق خلال القمة الوزارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، تطرقا خلالها إلى عدد من قضايا التعاون بين الدول في إطار مجموعة "بريكس"، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: "ناقش الوزير سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي، عددًا من قضايا التعاون المتبادلة بين دول بريكس، وكذلك في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".

وأضافت الوزارة: "تطرق الجانبان خلال المحادثة إلى عدد من قضايا التعاون في إطار مجموعة بريكس. وأشادا بشدة برئاسة البرازيل للمجموعة في عام 2025، بما في ذلك رئاستها للقمة السابعة عشرة التي جرت في ريو دي جانيرو في 6-7 تموز/يوليو الماضي".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
لافروف يطلع نظيره المصري على نتائج قمة ألاسكا
16:23 GMT
وأضافت الخارجية الروسية أن الجانبين أكدا التزامهما بتعزيز التعاون داخل المجموعة، بما في ذلك أنشطة بنك التنمية الجديد، وكذلك في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية.
قمة بريكس السابعة عشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
وزير الخارجية البيلاروسي: "بريكس" لا تستهدف الغرب الجماعي
22 يوليو, 19:42 GMT
وعقدت قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.
يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала