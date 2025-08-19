https://sarabic.ae/20250819/لافروف-يناقش-مع-نظيره-البرازيلي-التعاون-داخل-مجموعة-بريكس-1103932027.html
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، تطرقا خلالها إلى عدد من قضايا التعاون بين الدول... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
وقالت وزارة الخارجية الروسية: "ناقش الوزير سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي، عددًا من قضايا التعاون المتبادلة بين دول بريكس، وكذلك في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".وأضافت الخارجية الروسية أن الجانبين أكدا التزامهما بتعزيز التعاون داخل المجموعة، بما في ذلك أنشطة بنك التنمية الجديد، وكذلك في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية.وعقدت قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.
18:12 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 18:37 GMT 19.08.2025)
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، تطرقا خلالها إلى عدد من قضايا التعاون بين الدول في إطار مجموعة "بريكس"، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: "ناقش الوزير سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي، عددًا من قضايا التعاون المتبادلة بين دول بريكس
، وكذلك في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".
وأضافت الوزارة: "تطرق الجانبان خلال المحادثة إلى عدد من قضايا التعاون في إطار مجموعة بريكس. وأشادا بشدة برئاسة البرازيل للمجموعة في عام 2025، بما في ذلك رئاستها للقمة السابعة عشرة التي جرت في ريو دي جانيرو في 6-7 تموز/يوليو الماضي".
وأضافت الخارجية الروسية أن الجانبين أكدا التزامهما بتعزيز التعاون داخل المجموعة، بما في ذلك أنشطة بنك التنمية الجديد، وكذلك في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية.
وعقدت قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"
، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.
يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.