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وزير الخارجية البيلاروسي: "بريكس" لا تستهدف الغرب الجماعي
وزير الخارجية البيلاروسي: "بريكس" لا تستهدف الغرب الجماعي
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة "بريكس" لا تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب ككل. 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T19:42+0000
2025-07-22T19:42+0000
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وقال ريجينكوف في مقابلة تلفزيونية: "لا تستهدف مجموعة بريكس أي جهة، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الغرب الجماعي. كلا، بل إن هذه الدول اجتمعت في ظروف تعطلت فيها آليات أخرى (ضمن منظمات دولية أخرى) سعيا منها لحل تلك القضايا التي لم يتسن لـ"القوى المسيطرة" حلها حتى الآن".وأشار ريجينكوف إلى أن بيلاروسيا، الدولة الشريكة في مجموعة "بريكس"، تشعر بالسعادة لأنها ضمن دائرة الأشخاص ذوي التفكير المماثل الذين ينظرون إلى التحديات الرئيسية في عصرنا بالنهج نفسه تقريبا الذي تنظر به بيلاروسيا.وأوضح أن المجموعة تسعى إلى تعزيز الشراكة في المجالات التي لم يفض فيها احتكار الغرب الجماعي إلا إلى محاولات لتعزيز هيمنته على إدارة العمليات العالمية.وأكد أن إجراءات مجموعة "بريكس" في المجال المالي تثير استياء الغرب، لأنها تمثل التحدي الأكبر لهيمنته.وعقدت قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديوافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
https://sarabic.ae/20250716/خبير-اقتصادي-يوضح-لـسبوتنيك-مدى-تأثير-تهديدات-الرسوم-الأمريكية-على-شركاء-روسيا-في-بريكس-1102738767.html
https://sarabic.ae/20250710/روسيا-والبرازيل-توقعان-اتفاقية-تعاون-بشأن-حماية-المستهلك-خلال-قمة-بريكس-صور-1102564632.html
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قمة بريكس في البرازيل 2025, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
قمة بريكس في البرازيل 2025, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

وزير الخارجية البيلاروسي: "بريكس" لا تستهدف الغرب الجماعي

19:42 GMT 22.07.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورقمة بريكس السابعة عشرة
قمة بريكس السابعة عشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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صرّح وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة "بريكس" لا تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب ككل.
وقال ريجينكوف في مقابلة تلفزيونية: "لا تستهدف مجموعة بريكس أي جهة، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الغرب الجماعي. كلا، بل إن هذه الدول اجتمعت في ظروف تعطلت فيها آليات أخرى (ضمن منظمات دولية أخرى) سعيا منها لحل تلك القضايا التي لم يتسن لـ"القوى المسيطرة" حلها حتى الآن".

وأكد ريجينكوف أنه بالنظر إلى حجم اقتصادات الدول التي توحدها مجموعة "بريكس" اليوم، فإن صوت هذا التحالف الدولي سيظل أعلى على الساحة العالمية.

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وأشار ريجينكوف إلى أن بيلاروسيا، الدولة الشريكة في مجموعة "بريكس"، تشعر بالسعادة لأنها ضمن دائرة الأشخاص ذوي التفكير المماثل الذين ينظرون إلى التحديات الرئيسية في عصرنا بالنهج نفسه تقريبا الذي تنظر به بيلاروسيا.

ومن بين القضايا الملحة التي تناقش في إطار مجموعة "بريكس"، أشار وزير الخارجية إلى فكرة إنشاء أنظمة دفع بديلة داخل هذه المجموعة، وتراجع الثقة بالدولار، والحاجة إلى ضمانات في المدفوعات الدولية، وتعزيز بنك التنمية التابع للمجموعة، وموضوع الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن المجموعة تسعى إلى تعزيز الشراكة في المجالات التي لم يفض فيها احتكار الغرب الجماعي إلا إلى محاولات لتعزيز هيمنته على إدارة العمليات العالمية.
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وأكد أن إجراءات مجموعة "بريكس" في المجال المالي تثير استياء الغرب، لأنها تمثل التحدي الأكبر لهيمنته.
وعقدت قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
وتعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.
يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.
لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديو
افتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
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