https://sarabic.ae/20250722/وزير-الخارجية-البيلاروسي-بريكس-لا-تستهدف-الغرب-الجماعي-1102921768.html

وزير الخارجية البيلاروسي: "بريكس" لا تستهدف الغرب الجماعي

وزير الخارجية البيلاروسي: "بريكس" لا تستهدف الغرب الجماعي

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة "بريكس" لا تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب ككل. 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T19:42+0000

2025-07-22T19:42+0000

2025-07-22T19:42+0000

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وقال ريجينكوف في مقابلة تلفزيونية: "لا تستهدف مجموعة بريكس أي جهة، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الغرب الجماعي. كلا، بل إن هذه الدول اجتمعت في ظروف تعطلت فيها آليات أخرى (ضمن منظمات دولية أخرى) سعيا منها لحل تلك القضايا التي لم يتسن لـ"القوى المسيطرة" حلها حتى الآن".وأشار ريجينكوف إلى أن بيلاروسيا، الدولة الشريكة في مجموعة "بريكس"، تشعر بالسعادة لأنها ضمن دائرة الأشخاص ذوي التفكير المماثل الذين ينظرون إلى التحديات الرئيسية في عصرنا بالنهج نفسه تقريبا الذي تنظر به بيلاروسيا.وأوضح أن المجموعة تسعى إلى تعزيز الشراكة في المجالات التي لم يفض فيها احتكار الغرب الجماعي إلا إلى محاولات لتعزيز هيمنته على إدارة العمليات العالمية.وأكد أن إجراءات مجموعة "بريكس" في المجال المالي تثير استياء الغرب، لأنها تمثل التحدي الأكبر لهيمنته.وعقدت قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006، بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو... فيديوافتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو

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