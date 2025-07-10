https://sarabic.ae/20250710/روسيا-والبرازيل-توقعان-اتفاقية-تعاون-بشأن-حماية-المستهلك-خلال-قمة-بريكس-صور-1102564632.html

روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس".. صور

روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس".. صور

سبوتنيك عربي

وقعت البرازيل وروسيا، اليوم الخميس، مذكرة تعاون جديدة لتعزيز سياسات حماية المستهلك، خاصة في البيئة الرقمية، وذلك في إطار فعاليات مجموعة "بريكس" المنعقدة في... 10.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-10T14:46+0000

2025-07-10T14:46+0000

2025-07-10T14:46+0000

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وجرى توقيع الاتفاقية بين وزير حماية المستهلك في ولاية ريو دي جانيرو، غوتمبرغ فونسيكا، وعضوة مجلس الاتحاد المركزي لجمعيات المستهلكين في روسيا، ألسو نابييفا، التي ترأس أيضا جامعة التعاون الروسية.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات، مثل التجارة الإلكترونية، ومعايير سلامة المنتجات، وحماية حقوق السياح كمستهلكين، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وخلال حفل التوقيع، تلقى الوزير غوتمبرغ فونسيكا دعوة رسمية لعرض تجربة ولاية ريو في حماية المستهلك، خلال مؤتمر دولي تستضيفه روسيا بمشاركة ممثلين من 15 دولة، تقديرا لنموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي تنتهجه الولاية. من جهتها، اعتبرت مونيكا مونتيرو، الرئيسة العالمية لتحالف سيدات الأعمال في "بريكس"، أن هذه المبادرات تجسد روح "بريكس" في ربط الحكومات بالشركات والمجتمع المدني، مؤكدة أهمية حماية وتمكين المستهلكين، لا سيما النساء ومستخدمي التكنولوجيا.ويعكس هذا التعاون بين روسيا والبرازيل، توجه "بريكس" نحو تنمية شاملة وآمنة ومستدامة، مع تركيز خاص على تعزيز الحوكمة في الاقتصادات الرقمية الناشئة.واستضافت مدينة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي السادس والسابع من يوليو الجاري، القمة الـ 17 لمجموعة بريكس، التي تضم 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، وروسيا، والهند، الصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، والإمارات، وإثيوبيا، وإيران، وإندونيسيا.

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