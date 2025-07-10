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روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس".. صور
روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس".. صور
سبوتنيك عربي
وقعت البرازيل وروسيا، اليوم الخميس، مذكرة تعاون جديدة لتعزيز سياسات حماية المستهلك، خاصة في البيئة الرقمية، وذلك في إطار فعاليات مجموعة "بريكس" المنعقدة في... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T14:46+0000
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وجرى توقيع الاتفاقية بين وزير حماية المستهلك في ولاية ريو دي جانيرو، غوتمبرغ فونسيكا، وعضوة مجلس الاتحاد المركزي لجمعيات المستهلكين في روسيا، ألسو نابييفا، التي ترأس أيضا جامعة التعاون الروسية.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات، مثل التجارة الإلكترونية، ومعايير سلامة المنتجات، وحماية حقوق السياح كمستهلكين، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وخلال حفل التوقيع، تلقى الوزير غوتمبرغ فونسيكا دعوة رسمية لعرض تجربة ولاية ريو في حماية المستهلك، خلال مؤتمر دولي تستضيفه روسيا بمشاركة ممثلين من 15 دولة، تقديرا لنموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي تنتهجه الولاية. من جهتها، اعتبرت مونيكا مونتيرو، الرئيسة العالمية لتحالف سيدات الأعمال في "بريكس"، أن هذه المبادرات تجسد روح "بريكس" في ربط الحكومات بالشركات والمجتمع المدني، مؤكدة أهمية حماية وتمكين المستهلكين، لا سيما النساء ومستخدمي التكنولوجيا.ويعكس هذا التعاون بين روسيا والبرازيل، توجه "بريكس" نحو تنمية شاملة وآمنة ومستدامة، مع تركيز خاص على تعزيز الحوكمة في الاقتصادات الرقمية الناشئة.واستضافت مدينة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي السادس والسابع من يوليو الجاري، القمة الـ 17 لمجموعة بريكس، التي تضم 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، وروسيا، والهند، الصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، والإمارات، وإثيوبيا، وإيران، وإندونيسيا.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار البرازيل , مجموعة بريكس, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار البرازيل , مجموعة بريكس, حصري

روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس".. صور

14:46 GMT 10.07.2025
© Sputnikروسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس"
روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© Sputnik
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حصري
وقعت البرازيل وروسيا، اليوم الخميس، مذكرة تعاون جديدة لتعزيز سياسات حماية المستهلك، خاصة في البيئة الرقمية، وذلك في إطار فعاليات مجموعة "بريكس" المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وجرى توقيع الاتفاقية بين وزير حماية المستهلك في ولاية ريو دي جانيرو، غوتمبرغ فونسيكا، وعضوة مجلس الاتحاد المركزي لجمعيات المستهلكين في روسيا، ألسو نابييفا، التي ترأس أيضا جامعة التعاون الروسية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات، مثل التجارة الإلكترونية، ومعايير سلامة المنتجات، وحماية حقوق السياح كمستهلكين، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
© Sputnikروسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس"
روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس"
© Sputnik
© Sputnikروسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس"
روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس"
© Sputnik
وخلال حفل التوقيع، تلقى الوزير غوتمبرغ فونسيكا دعوة رسمية لعرض تجربة ولاية ريو في حماية المستهلك، خلال مؤتمر دولي تستضيفه روسيا بمشاركة ممثلين من 15 دولة، تقديرا لنموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي تنتهجه الولاية.
© Sputnikروسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس"
روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس"
© Sputnik
© Sputnikروسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس"
روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس"
© Sputnik
من جهتها، اعتبرت مونيكا مونتيرو، الرئيسة العالمية لتحالف سيدات الأعمال في "بريكس"، أن هذه المبادرات تجسد روح "بريكس" في ربط الحكومات بالشركات والمجتمع المدني، مؤكدة أهمية حماية وتمكين المستهلكين، لا سيما النساء ومستخدمي التكنولوجيا.
© Sputnikروسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس"
روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس"
© Sputnik
© Sputnikروسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس"
روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس"
© Sputnik
ويعكس هذا التعاون بين روسيا والبرازيل، توجه "بريكس" نحو تنمية شاملة وآمنة ومستدامة، مع تركيز خاص على تعزيز الحوكمة في الاقتصادات الرقمية الناشئة.
واستضافت مدينة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي السادس والسابع من يوليو الجاري، القمة الـ 17 لمجموعة بريكس، التي تضم 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، وروسيا، والهند، الصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، والإمارات، وإثيوبيا، وإيران، وإندونيسيا.
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