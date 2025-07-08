https://sarabic.ae/20250708/رئيس-الاتحاد-الدولي-لكرة-القدم-لدول-بريكس-مشروع-بيفا-يهدف-إلى-تنمية-الأطفال-والشباب--1102468387.html
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لدول "بريكس": مشروع "بيفا" يهدف إلى تنمية الأطفال والشباب
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لدول "بريكس": مشروع "بيفا" يهدف إلى تنمية الأطفال والشباب
سبوتنيك عربي
كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لدول "بريكس" (بيفا)، الدكتور سالم المزيني، لـ"سبوتنيك"، تفاصيل حول إطلاق الاتحاد في البرازيل على هامش قمة "بريكس" التي... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T08:26+0000
2025-07-08T08:26+0000
2025-07-08T08:26+0000
رياضة
قمة بريكس في البرازيل 2025
حصري
تقارير سبوتنيك
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قال المزيني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "بيفا انطلقت منذ أكثر من سنتين في مرحلة التحضيرات، وكانت جزءًا من استعدادات قمة قازان في روسيا. واليوم نحن في قمة بريكس بالبرازيل، حيث حضر مشروع بيفا بشكل فعلي. هذا المشروع كان قيد التحضير منذ فترة طويلة، ونحن اليوم فخورون وسعداء بإطلاقه من البرازيل، الدولة العريقة في الرياضة والمحبوبة لكرة القدم". وتابع: "في الحقيقة، تم توقيع اتفاقيات بين اتحادات ووزارات الرياضة في دول بريكس، واتفقنا على إنشاء تحالف رياضي بيننا. مشروع بيفا هو المشروع الحاضر الذي كنا نستعد له منذ فترة طويلة، حيث تم تأسيسه في الإمارات وروسيا، واليوم نحن في البرازيل. كما أننا نتواجد حاليا في الصين للتفاوض مع الحكومة الصينية ليكونوا شركاء لنا في هذا المشروع". وحول التعاون مع روسيا، أوضح: "نحن نتعاون مع جميع دول بريكس، وروسيا كانت الحاضنة للقمة العام الماضي، كما أنها ترأست قمة كازان. اليوم نحن في قمة البرازيل، وتعاوننا مستمر مع كل دول بريكس، بما في ذلك روسيا العضو الفاعل في الاتحاد. نحن سعداء جدا، واليوم هو يوم تاريخي لتحقيق هذه الرؤية. ولا نزال مستمرين في هذا المشروع، حيث نحضر حاليا لبطولات شبابية، ونتطلع إلى تنظيم حدث رياضي قريبا نتمنى أن تستضيفه إحدى دول بريكس".
https://sarabic.ae/20250707/بالأرقام-دول-بريكس-وحصتها-من-الاقتصاد-العالمي-1102463290.html
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رياضة, قمة بريكس في البرازيل 2025, حصري, تقارير سبوتنيك
رياضة, قمة بريكس في البرازيل 2025, حصري, تقارير سبوتنيك
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لدول "بريكس": مشروع "بيفا" يهدف إلى تنمية الأطفال والشباب
حصري
كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لدول "بريكس" (بيفا)، الدكتور سالم المزيني، لـ"سبوتنيك"، تفاصيل حول إطلاق الاتحاد في البرازيل على هامش قمة "بريكس" التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو، وحول التركيز على الأطفال في المشروع.
قال المزيني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "بيفا انطلقت منذ أكثر من سنتين
في مرحلة التحضيرات، وكانت جزءًا من استعدادات قمة قازان في روسيا. واليوم نحن في قمة بريكس بالبرازيل، حيث حضر مشروع بيفا بشكل فعلي. هذا المشروع كان قيد التحضير منذ فترة طويلة، ونحن اليوم فخورون وسعداء بإطلاقه من البرازيل، الدولة العريقة في الرياضة والمحبوبة لكرة القدم".
وأضاف: "لاحظتم أن التركيز كان على الأطفال، فهم الركيزة الأساسية لمشروع بيفا. يعتبر هذا المشروع حضاريا وثقافيا يهدف إلى تنمية الأطفال والشباب، لأنهم أساس المستقبل إن شاء الله. بالنسبة للبرازيل، لقد انطلقنا منها، ولكن المشروع سيشمل دولا أخرى بالتناوب، بما في ذلك دول بريكس".
وتابع: "في الحقيقة، تم توقيع اتفاقيات بين اتحادات ووزارات الرياضة في دول بريكس
، واتفقنا على إنشاء تحالف رياضي بيننا. مشروع بيفا هو المشروع الحاضر الذي كنا نستعد له منذ فترة طويلة، حيث تم تأسيسه في الإمارات وروسيا، واليوم نحن في البرازيل. كما أننا نتواجد حاليا في الصين للتفاوض مع الحكومة الصينية ليكونوا شركاء لنا في هذا المشروع".
وعن التعاون مع الصين، قال: "الصين دولة مهمة جدا لنا، فهي تمثل عمقا كبيرا في الرياضة وفي تحالف بريكس، وهي من الدول المؤسسة. ننظر إلى الصين كشريك إيجابي في جميع المجالات الثقافية والرياضية والتاريخية. في الواقع، قدمت الصين دعما كبيرا لمشروع بيفا، خاصة في مجال الصحة الرياضية، ونحن مهتمون بهذه الشراكة".
وحول التعاون مع روسيا، أوضح: "نحن نتعاون مع جميع دول بريكس
، وروسيا كانت الحاضنة للقمة العام الماضي، كما أنها ترأست قمة كازان. اليوم نحن في قمة البرازيل، وتعاوننا مستمر مع كل دول بريكس، بما في ذلك روسيا العضو الفاعل في الاتحاد. نحن سعداء جدا، واليوم هو يوم تاريخي لتحقيق هذه الرؤية. ولا نزال مستمرين في هذا المشروع، حيث نحضر حاليا لبطولات شبابية، ونتطلع إلى تنظيم حدث رياضي قريبا نتمنى أن تستضيفه إحدى دول بريكس".