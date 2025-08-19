https://sarabic.ae/20250819/لافروف-يطلع-نظيره-المصري-على-نتائج-قمة-ألاسكا----1103930110.html
لافروف يطلع نظيره المصري على نتائج قمة ألاسكا
لافروف يطلع نظيره المصري على نتائج قمة ألاسكا
وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: "أبلغ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره المصري، بدر عبد العاطي، بالنتائج الرئيسية للقمة الروسية الأمريكية في ألاسكا".ويوم الجمعة الماضي، جرت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
لافروف يطلع نظيره المصري على نتائج قمة ألاسكا
16:23 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 16:24 GMT 19.08.2025)
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي بمبادرة من الجانب المصري، أطلعه خلالها على النتائج الرئيسية للقمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.