https://sarabic.ae/20250809/بوتين-يطلع-الرئيس-البرازيلي-على-أهم-نتائج-محادثاته-مع-المبعوث-الأمريكي-ويتكوف-1103548792.html
بوتين يطلع الرئيس البرازيلي على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف
بوتين يطلع الرئيس البرازيلي على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم السبت، عن إحاطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، علما بأهم نتائج محادثاته مع المبعوث الرئاسي الأمريكي... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T14:29+0000
2025-08-09T14:29+0000
2025-08-09T15:15+0000
الكرملين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار البرازيل
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
مجموعة بريكس
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100355380_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_85d874260e2b8b4d6ec5ab9cd6ec87fa.jpg
وجاء في بيان الكرملين: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث أطلعه على نتائج مباحثاته مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت الأربعاء الماضي في موسكو.وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين أكدا التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية، فضلا عن التفاعل في إطار مجموعة "بريكس".وفي إطار سلسلة من المكالمات الهاتفية، أطلع بوتين عددا من القادة العالميين على نتائج لقائه مع مبعوث الرئيس الأمريكي، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورؤساء بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان.كما شارك بوتين تقييماته لمحادثاته مع ويتكوف مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في اتصال هاتفي جرى يوم الخميس الماضي.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة 15 أغسطس.أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق: لقاء بوتين وترامب يحمل أهمية استراتيجية ويمهد للاستقرار الدولي
https://sarabic.ae/20250808/بوتين-يطلع-الرئيس-الصيني-على-أهم-نتائج-محادثاته-مع-المبعوث-الأمريكي-ويتكوف-1103516012.html
https://sarabic.ae/20250809/إعلام-أمريكي-لقاء-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-يشكل-نقطة-تحول-في-الملف-الأوكراني--1103533780.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100355380_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ec143c086b3d12dbfd1d835c0b28e2ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, مجموعة بريكس, العالم
الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, مجموعة بريكس, العالم
بوتين يطلع الرئيس البرازيلي على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف
14:29 GMT 09.08.2025 (تم التحديث: 15:15 GMT 09.08.2025)
أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم السبت، عن إحاطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، علما بأهم نتائج محادثاته مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في 6 أغسطس/آب.
وجاء في بيان الكرملين: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث أطلعه على نتائج مباحثاته مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف
، التي جرت الأربعاء الماضي في موسكو.
وأضاف البيان أن "الرئيس بوتين أطلع نظيره البرازيلي على نتائج اجتماعه الأخير مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف. وأعرب الرئيس البرازيلي عن دعمه الجهود الهادفة إلى تسوية الأزمة الأوكرانية".
وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين أكدا التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية، فضلا عن التفاعل في إطار مجموعة "بريكس".
وفي إطار سلسلة من المكالمات الهاتفية، أطلع بوتين عددا من القادة العالميين على نتائج لقائه مع مبعوث الرئيس الأمريكي، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
، ورؤساء بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان.
كما شارك بوتين تقييماته لمحادثاته مع ويتكوف مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في اتصال هاتفي جرى يوم الخميس الماضي.
وكان بوتين قد استقبل ويتكوف في الكرملين يوم الأربعاء، حيث استمرت المباحثات لأكثر من 3 ساعات، وتبادل الطرفان عبر المبعوث الأمريكي إشارات حول الملف الأوكراني، كما ناقشا آفاق تطوير التعاون الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس المقبل في ألاسكا،
في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة 15 أغسطس.