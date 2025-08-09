بوتين يطلع الرئيس البرازيلي على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يطلع الرئيس البرازيلي على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف
بوتين يطلع الرئيس البرازيلي على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم السبت، عن إحاطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، علما بأهم نتائج محادثاته مع المبعوث الرئاسي الأمريكي... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T14:29+0000
2025-08-09T15:15+0000
الكرملين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار البرازيل
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
مجموعة بريكس
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100355380_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_85d874260e2b8b4d6ec5ab9cd6ec87fa.jpg
وجاء في بيان الكرملين: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث أطلعه على نتائج مباحثاته مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت الأربعاء الماضي في موسكو.وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين أكدا التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية، فضلا عن التفاعل في إطار مجموعة "بريكس".وفي إطار سلسلة من المكالمات الهاتفية، أطلع بوتين عددا من القادة العالميين على نتائج لقائه مع مبعوث الرئيس الأمريكي، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورؤساء بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان.كما شارك بوتين تقييماته لمحادثاته مع ويتكوف مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في اتصال هاتفي جرى يوم الخميس الماضي.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة 15 أغسطس.أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق: لقاء بوتين وترامب يحمل أهمية استراتيجية ويمهد للاستقرار الدولي
بوتين يطلع الرئيس البرازيلي على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف

14:29 GMT 09.08.2025 (تم التحديث: 15:15 GMT 09.08.2025)
أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم السبت، عن إحاطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، علما بأهم نتائج محادثاته مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في 6 أغسطس/آب.
وجاء في بيان الكرملين: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث أطلعه على نتائج مباحثاته مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت الأربعاء الماضي في موسكو.

وأضاف البيان أن "الرئيس بوتين أطلع نظيره البرازيلي على نتائج اجتماعه الأخير مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف. وأعرب الرئيس البرازيلي عن دعمه الجهود الهادفة إلى تسوية الأزمة الأوكرانية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
بوتين يطلع الرئيس الصيني على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف
أمس, 13:39 GMT
وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين أكدا التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية، فضلا عن التفاعل في إطار مجموعة "بريكس".
وفي إطار سلسلة من المكالمات الهاتفية، أطلع بوتين عددا من القادة العالميين على نتائج لقائه مع مبعوث الرئيس الأمريكي، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورؤساء بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان.
كما شارك بوتين تقييماته لمحادثاته مع ويتكوف مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في اتصال هاتفي جرى يوم الخميس الماضي.

وكان بوتين قد استقبل ويتكوف في الكرملين يوم الأربعاء، حيث استمرت المباحثات لأكثر من 3 ساعات، وتبادل الطرفان عبر المبعوث الأمريكي إشارات حول الملف الأوكراني، كما ناقشا آفاق تطوير التعاون الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة.

قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
إعلام أمريكي: لقاء بوتين وترامب في ألاسكا يشكل نقطة تحول في الملف الأوكراني
07:57 GMT
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة 15 أغسطس.
أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق: لقاء بوتين وترامب يحمل أهمية استراتيجية ويمهد للاستقرار الدولي
