بوتين يطلع الرئيس البرازيلي على أهم نتائج محادثاته مع المبعوث الأمريكي ويتكوف

09.08.2025

وجاء في بيان الكرملين: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث أطلعه على نتائج مباحثاته مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت الأربعاء الماضي في موسكو.وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين أكدا التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية، فضلا عن التفاعل في إطار مجموعة "بريكس".وفي إطار سلسلة من المكالمات الهاتفية، أطلع بوتين عددا من القادة العالميين على نتائج لقائه مع مبعوث الرئيس الأمريكي، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورؤساء بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان.كما شارك بوتين تقييماته لمحادثاته مع ويتكوف مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في اتصال هاتفي جرى يوم الخميس الماضي.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة 15 أغسطس.أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق: لقاء بوتين وترامب يحمل أهمية استراتيجية ويمهد للاستقرار الدولي

