https://sarabic.ae/20250905/المملكة-العربية-السعودية-تفتتح-جناحها-في-معرض-موسكو-الدولي-للكتاب-2025--1104528920.html
المملكة العربية السعودية تفتتح جناحها في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
المملكة العربية السعودية تفتتح جناحها في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
سبوتنيك عربي
افتتحت الهيئة السعودية للأدب والنشر والترجمة، جناحا وطنيا في معرض موسكو الدولي للكتاب الثامن والثلاثين، الذي يقام في الفترة من 3 - 7 سبتمبر/أيلول 2025، في قاعة... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T09:01+0000
2025-09-05T09:01+0000
2025-09-05T09:01+0000
روسيا
موسكو
معرض الكتاب
السعودية
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104528765_0:9:1212:690_1920x0_80_0_0_f400860268c2985700899c18f368a0d7.jpg
يقدم الجناح السعودي كمنصة ثقافية تجمع عددا من المؤسسات الوطنية الرائدة، من بينها مركز الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ودار نشر "ناشر".كما يبرز الجناح إمكانات المملكة في مجال الاستثمار الثقافي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تعتبر الثقافة عاملا من عوامل التنمية ووسيلة للحوار الدولي.وانطلقت فعاليات معرض موسكو الدولي للكتاب الثامن والثلاثين، في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة عربية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأيضا الصين وكوريا الشمالية وإيران، وستكون الهند هي ضيفة الشرف على هذا المعرض كما سيتم مشاركة 300 ناشر من روسيا والعالم.
https://sarabic.ae/20250504/مسؤول-سعودي-فعاليات-مميزة-للمملكة-في-معرض-موسكو-للكتاب-ومسقط-1100145052.html
https://sarabic.ae/20250718/روسيا-والسعودية-تعززان-تعاونهما-الثنائي-تحضيرات-لمشاركة-واسعة-في-المنتديات-الدولية-1102788600.html
موسكو
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104528765_141:0:1070:697_1920x0_80_0_0_3bca8a55fe97a0bd3958b08662e94c9f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, موسكو, معرض الكتاب, السعودية, تقارير سبوتنيك
روسيا, موسكو, معرض الكتاب, السعودية, تقارير سبوتنيك
المملكة العربية السعودية تفتتح جناحها في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
افتتحت الهيئة السعودية للأدب والنشر والترجمة، جناحا وطنيا في معرض موسكو الدولي للكتاب الثامن والثلاثين، الذي يقام في الفترة من 3 - 7 سبتمبر/أيلول 2025، في قاعة المؤتمرات والأدباء والكتاب في موسكو، بمشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم.
يقدم الجناح السعودي كمنصة ثقافية تجمع عددا من المؤسسات الوطنية الرائدة، من بينها مركز الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ودار نشر "ناشر".
ووفقا للمنظمين، تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز الروابط الثقافية مع روسيا الاتحادية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الأدب والترجمة والنشر.
كما يبرز الجناح إمكانات المملكة في مجال الاستثمار الثقافي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تعتبر الثقافة عاملا من عوامل التنمية ووسيلة للحوار الدولي.
ومن المقرر أن يستضيف الجناح السعودي، خلال المعرض، نقاشات أدبية وأمسيات شعرية ولقاءات مع كتّاب، في حين يؤكد المنظمون أن البرنامج يعكس التنوع الثقافي للمملكة وانفتاح الساحة الوطنية على التعاون الدولي.
وتشارك المملكة العربية السعودية في معرض موسكو الدولي للكتاب بوفد ثقافي رسمي من 9 جهات وهيئات بهدف تعزيز التبادل الثقافي السعودي الروسي، وقد تم عرض مخطوطات تعود للقرن السابع وكتب سعودية مترجمة للغة الروسية.
وانطلقت فعاليات معرض موسكو الدولي للكتاب الثامن والثلاثين، في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة عربية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأيضا الصين وكوريا الشمالية وإيران، وستكون الهند هي ضيفة الشرف على هذا المعرض كما سيتم مشاركة 300 ناشر من روسيا والعالم.