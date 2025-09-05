عربي
المملكة العربية السعودية تفتتح جناحها في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
يقدم الجناح السعودي كمنصة ثقافية تجمع عددا من المؤسسات الوطنية الرائدة، من بينها مركز الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ودار نشر "ناشر".كما يبرز الجناح إمكانات المملكة في مجال الاستثمار الثقافي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تعتبر الثقافة عاملا من عوامل التنمية ووسيلة للحوار الدولي.وانطلقت فعاليات معرض موسكو الدولي للكتاب الثامن والثلاثين، في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة عربية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأيضا الصين وكوريا الشمالية وإيران، وستكون الهند هي ضيفة الشرف على هذا المعرض كما سيتم مشاركة 300 ناشر من روسيا والعالم.
افتتحت الهيئة السعودية للأدب والنشر والترجمة، جناحا وطنيا في معرض موسكو الدولي للكتاب الثامن والثلاثين، الذي يقام في الفترة من 3 - 7 سبتمبر/أيلول 2025، في قاعة المؤتمرات والأدباء والكتاب في موسكو، بمشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم.
يقدم الجناح السعودي كمنصة ثقافية تجمع عددا من المؤسسات الوطنية الرائدة، من بينها مركز الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ودار نشر "ناشر".

ووفقا للمنظمين، تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز الروابط الثقافية مع روسيا الاتحادية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الأدب والترجمة والنشر.

المدير العام للإدارة العامة للنشر في هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة العربية السعودية، المهندس بسام بن عبد الله بسام - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
مسؤول سعودي: فعاليات مميزة للمملكة في معرض موسكو للكتاب ومسقط
4 مايو, 07:26 GMT
كما يبرز الجناح إمكانات المملكة في مجال الاستثمار الثقافي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تعتبر الثقافة عاملا من عوامل التنمية ووسيلة للحوار الدولي.
ومن المقرر أن يستضيف الجناح السعودي، خلال المعرض، نقاشات أدبية وأمسيات شعرية ولقاءات مع كتّاب، في حين يؤكد المنظمون أن البرنامج يعكس التنوع الثقافي للمملكة وانفتاح الساحة الوطنية على التعاون الدولي.
إنطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
روسيا والسعودية تعززان تعاونهما الثنائي.. تحضيرات لمشاركة واسعة في المنتديات الدولية
18 يوليو, 09:57 GMT
وتشارك المملكة العربية السعودية في معرض موسكو الدولي للكتاب بوفد ثقافي رسمي من 9 جهات وهيئات بهدف تعزيز التبادل الثقافي السعودي الروسي، وقد تم عرض مخطوطات تعود للقرن السابع وكتب سعودية مترجمة للغة الروسية.
وانطلقت فعاليات معرض موسكو الدولي للكتاب الثامن والثلاثين، في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة عربية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأيضا الصين وكوريا الشمالية وإيران، وستكون الهند هي ضيفة الشرف على هذا المعرض كما سيتم مشاركة 300 ناشر من روسيا والعالم.
