https://sarabic.ae/20250504/مسؤول-سعودي-فعاليات-مميزة-للمملكة-في-معرض-موسكو-للكتاب-ومسقط-1100145052.html

مسؤول سعودي: فعاليات مميزة للمملكة في معرض موسكو للكتاب ومسقط

مسؤول سعودي: فعاليات مميزة للمملكة في معرض موسكو للكتاب ومسقط

سبوتنيك عربي

قال المدير العام للإدارة العامة للنشر في هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة العربية السعودية، المهندس بسام بن عبد الله بسام، اليوم الأحد، إن "العلاقات... 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T07:26+0000

2025-05-04T07:26+0000

2025-05-04T07:26+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المملكة العربية السعودية تشارك بجناح خاص في موسكو الدولي للكتاب هذا العام، في شهر سبتمبر/ أيلول 2025، كما يصاحب هذه المشاركة عدد من الفعاليات الثقافية الهامة".بداية، بشأن مشاركة المملكة العربية السعودية في فعاليات الدورة الـ29 بمعرض مسقط الدولي للكتاب.. ما أبرز ما قدمه الجناح السعودي في هذه الدورة؟سعدنا في المملكة العربية السعودية بالمشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب بجناح خاص بالمملكة تحت تنظيم وإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمشاركة عدد كبير من الجهات المؤسسية المعنية بصناعة الكتاب وصناعة النشر والترجمة، كما شاركنا في برنامج ثقافي مميز تحت اسم "أيام ثقافية سعودية"، وحرصنا على التنوع الثقافي الذي يجمع بين التنوع والأصالة والحضارة والمواضيع التي تلامس الشارع العماني.بشأن العلاقات الروسية السعودية على المستوى الثقافي.. كيف ترى أهمية هذه العلاقات وسبل تطويرها؟ حقيقة العلاقات بين البلدين مميزة، إذ تشارك المملكة العربية السعودية بجناح خاص في موسكو الدولي للكتاب هذا العام في شهر سبتمبر المقبل، كما يصاحب هذه المشاركة عدد من الفعاليات الثقافية، وأيضا مشاركة أدباء سعوديين مميزين، وكذلك أبرز الإصدارات السعودية المميزة، وأيضا الترجمات التي ترجمت من اللغة العربية إلى اللغة الروسية وكذلك من اللغة الروسية إلى العربية.خلال الفعاليات التي قدمت في معرض مسقط الدولي للكتاب، كيف تقيمون إقبال الجمهور العماني هنا على الفعاليات السعودية ومشاركته مع الكتاب والأدباء السعوديين الذين حضروا للمعرض؟في الحقيقة شاهدنا التفاعل الرائع جدا على جميع المستويات، بداية من إدارة المعرض، الممثلة في الاستاذ أح الرواحي، وكذلك الزوار العمانيين الذي شاركوا في داخل الجناح وعدد من الجهات المشاركة، وكذلك الندوات الثقافية التي قدمت داخل الكتاب، وأيضا على المسرح الرئيسي، إذ كان التعاون على مستوى رائع ويعكس العلاقات بين البلدين وعمقها وقوتها، خاصة لما تمثله سلطنة عمان من مكانة وكذلك المملكة العربية السعودية.مؤخرا، تقدم السعودية دعما كبير في كل ما يتعلق بقطاع الثقافة الأدب والنشر وكذلك الأنشطة الفنية الآخرى.. إلى أي مستوى وصلت الاستراتيجية الخاصة بالمملكة في هذا الإطار؟بالطبع تأتي الاستراتيجية الوطنية الثقافية والتي تنحدر من "رؤية المملكة 2030"، إذ تحظى الثقافة بالاهتمام الكبير وذلك عبر عدد هائل من البرامج التي تدعم صناعة النشر وصناعة الأدب في الممكلة العربية السعودية.كما أن الهيئة تعمل طوال الوقت لتقديم الدعم اللازم للمشروعات أو الرؤى والجهات التي تحتاج تقديم دعم حكومي للنهوض بالصناعة والنهوض بالأدب، نحن في هيئة الأدب والنشر اهتمام كبير بهذه الصناعة، واهتمام كبير بالمميزين والأدباء المميزين وإبراز ابداعهم في المحافل الداخلية والمحافل العلمية كذلك الخارجية.أجرى المقابلة: محمد حميدة

https://sarabic.ae/20250503/معرض-مسقط-الدولي-للكتاب-يسدل-الستار-على-فعاليات-دورته-الـ29-1100139261.html

https://sarabic.ae/20231026/وزير-الصناعة-السعودي-لـ-سبوتنيك-المملكة-من-أهم-مناطق-الاستثمار-وهناك-فرص-تعاون-كبيرة-مع-روسيا--1082474791.html

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