https://sarabic.ae/20250430/مدير-معرض-مسقط-الدولي-للكتاب-العلاقات-مع-روسيا-تشهد-تطورات-مهمة-في-المجالات-كافة--1100048713.html

مدير معرض مسقط الدولي للكتاب: العلاقات مع روسيا تشهد تطورات مهمة في المجالات كافة

مدير معرض مسقط الدولي للكتاب: العلاقات مع روسيا تشهد تطورات مهمة في المجالات كافة

سبوتنيك عربي

تشهد العلاقات العُمانية الروسية تطورات مهمة خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع زيارة السلطان هيثم بن طارق بن سعيد، للعاصمة موسكو، في 21 من شهر أبريل/ نيسان الجاري. 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T15:34+0000

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وفي محاولة لاستكشاف العلاقات الثنائية بين روسيا وسلطنة عمان، من خلال المجال الثقافي، التقت وكالة "سبوتنيك" مع مدير معرض مسقط الدولي للكتاب أحمد الرواحي، والذي أكد أهمية التعاون الثقافي مع روسيا، وكذلك ما يتصل بكافة المجالات المشتركة بين الطرفين.وأضاف الرواحي في حوار مع "سبوتنيك"، أن "العلاقات بين البلدين شهدت تطورات هامة، يُأمل أن تنعكس بشكل إيجابي كبير على البلدين السنوات المقبلة".وتحدث الرواحي عن تفاصيل الدورة الحالية والاهتمام الكبير من السلطان العماني هيثم بن طارق بن سعيد، والجهات المعنية بقطاع الثقافة، وما تحقق من إنجاز على مدار السنوات الأخيرة.. إلى نص الحواربداية بشأن تفاصيل الدورة الحالية من معرض مسقط الدولي للكتاب.. ما أهم التفاصيل؟في البداية، شكرا لكم على حضوركم لفعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب، لا شك أن الإعلام له دور كبير في نقل فعاليات وبرامج المعرض ونقل صورة ما يجري أيضًا للعالم الخارجي.انطلقت الدورة الحالية تحت عنوان "التنوع الثقافي ثراء للحضارات"، ومن خلال هذا العنوان وظّفنا العديد من المفردات، حيث استقطبنا الكثير من المبدعين والمثقفين من مختلف دول العالم، من أمريكا اللاتينية وروسيا وأوروبا، وكذلك أفريقيا.في هذه الدورة نحتفي بمحافظة شمال الشرقية، ضيف شرف المعرض، في إطار الاحتفاء بمحافظة في كل دورة من معرض الكتاب، للتعريف بالمقومات الثقافية والحضارية والتنموية للسلطنة بمختلف مناطقها.كما نحتفي أيضا في هذا العام بأيام السعودية الثقافية، إذ يأتي هذا الإجراء في ظل العلاقات المتميزة بين سلطنة عمان والسعودية.كما نحتفي بالأشقاء المبدعين والمثقفين الذين يشاركون في مجموعة من الأنشطة والفعاليات خلال هذا المعرض، إلى جانب عروض الفنون التي نحتفي فيها بالإبداع والفن العماني من خلال العديد من المعارض في الفن التشكيلي وتجلياته، وبكل أنواعه، كما أن للطفل نصيب وافر في البرنامج الثقافي، والفاعليات والورش التي تخاطب مستواه العقلي والفكري وأيضا تنير بعض جوانب الذي تتعلق بثقافته.حسب المتعارف عليه أن ضيف الشرف هي محافظة من محافظات السلطنة... هل فكرتم في المستقبل أن يكون ضيف الشرف دولة جديدة عقب الانتهاء من استضافة جميع المحافظات العمانية؟نعم هذا مطروح من فترة ونعتقد أنه في مرحلة ما سنبدأ بتطبيق هذه الفكرة، أن تكون ضيف شرف كدولة وسنكون سعداء بذلك.بشأن العلاقات الروسية العمانية.. بالتأكيد هناك خطوات مهمة في هذا الإطار كانت آخرها زيارة سلطان عمان إلى موسكو وتوقيع العديد من الاتفاقيات على المستوى الثقافي.. إلى أين وصلت العلاقات الثقافية وماذا عن رؤيتكم لتطويرها؟كما أشرت، طبعا هناك تطور في العلاقات بين سلطنة عمان وروسيا، في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها، وفي هذا الإطار، أنا أذكر في 2013، أقمنا "الأيام الثقافية العمانية" في موسكو، وأيضا حظيت بتغطية وبإقبال كبير من قبل الروس، للاطلاع على ثقافة السلطنة، وعلى حضارتها وهذا التنوع.لا شك أن الطموح أكبر وكذلك التطلع لأن يكون هذا التعاون على مستوى أكبر، ونحن سعداء طبعا بهذه العلاقة بين الدولتين، ونأمل أن يتطور التعاون بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.بشأن عدد الزوار لمعرض مسقط... كيف تقيّمون الإقبال هذا العام مقارنة بالدورات السابقة؟نعم في البداية، أشير إلى أن معرض مسقط الدولي للكتاب أُقيم في فترة غير معتادة، عادة المعرض يقام في فصل الشتاء، وهذا العام أُقيم في بداية الصيف، وكان التخوف من نسبة الإقبال كما شاهدنا في الأعوام السابقة، لكن كان الرهان أيضا على حب الناس للمعرض وشغف القراءة للمعرفة والتواصل مع زوار المعرض، سواء من المثقفين الشعراء مع دار النشر والمؤسسات الحكومية.ونعتقد أننا سنجتاز الرقم الذي شهدته الدورة السابقة للمعرض، 400 ألف طوال فترة المعرض.ملاحظة أخرى، أن الكتاب متراجع أو المعارض تتراجع بشكل عام، نظرًا لهذه الثورة التقنية للتكنولوجيا، ولا شك أن التأثير موجود وعملية البيع أو عملية المبيعات هي عملية نسبية من دار نشر إلى أخرى، ومن جهة إلى أخرى، خاصة أن هناك عدة عوامل ربما هي لدى هذه الجهة أو الدار الجديد، ورابط بشأن ما يقدموه لسوق مؤثر وجاذب ليسجل مبيعات جيدة.الموضوع نسبي ولكن أعتقد أن الحركة لا بأس بها، لازلنا في منتصف المعرض، ونعتقد أن المبيعات ستشهد ارتفاعا وأيضا الزوار، ونعتقد أن يكون الرقم أفضل مما كان عليه في الدورة السابقة.فيما يتعلق بالقارئ العماني أو الإنسان العماني بشكل عام.. كيف ينظر إلى الثقافة والأدب الروسي.. وهل يحتل الأدب الروسي مكانة في سلطنة عمان بشكل عام سواء حضوره في المعرض أو في الحياة الثقافية؟بكل تأكيد، شهد الأدب الروسي حقبة ذهبية في السابق، وتميّز بدرجة كبيرة في الرواية، وهو يحظى بمكانة هامة على مستوى العالم، مع الملاحظة بشأن التراجع الذي حدث مؤخرا، وربما لم تظهر أسماء تحظى بانتشار وأهمية كما عهدنا في السابق، ولكن العرب بشكل عام والعمانيين على إطلاع كبير على ما تشهده الساحة الروسية من إبداع وثقافة، سواء في السرد والشعر، وكافة الفنون بشكل عام، نعم هناك متابعة وهناك اشتغال هام وتبادل ثقافي وحضاري بين سلطنة عمان وروسيا.في إطار تعزيز دور الصناعات الثقافية.. السلطنة تشهد انفتاحا وتطورا كبيرا على كافة المستويات يشمل هذا قطاعات ومجالات متعددة في الاستثمار والصناعة.. على مستوى الثقافة والصناعات الثقافية هل لها نصيب من هذا التطور؟نعم هناك تحول كبير وهناك نهضة شاملة ومتجددة، دعنا نقول شملت كافة المجتمعات سواء اقتصادية ثقافية اجتماعية تنموية وغيرها.القطاع الثقافي نعتبر أنه يحظى بالكثير من الاهتمام من قبل القيادة على مستوى سلطان عمان، وعلى مستوى وزير الثقافة والرياضة والشباب، وكافة المؤسسات الرسمية ذات العلاقة وذات الصلة بهذا الجانب، هناك نهضة ثقافية كبيرة وتجدد في الإبداع .اليوم نرى أن العمانيين تبوأوا مراكز متقدمة فيما يتعلق بالرواية والشعر ويشاركون في هذه الفعاليات والمناسبات كافة على المستوى الدولي والعالمي والعربي.. ما رأيكم؟نعم هناك تطور كبير وأيضا تركيز على المختبرات الثقافية بين سلطنة عمان والعديد من الدول، ربما قبل يومين أصدر وزير الثقافة والرياضة والشباب قرارا بتشكيل الفرق التي تعني بالمختبرات الثقافية، وهناك أيضا اهتمام كبير بالتنمية الثقافية في كافة مجالاتها سواء في مسقط أو في كافة المدن والتواصل مع الثقافات والحضارات.كيف يسهم المعرض في وصول الكتاب إلى المدن والولايات البعيدة عن مسقط؟هناك جهات حاضرة في معرض مسقط للكتاب تعمل على توصيل كافة الطلبات التي تأتي تقنيا، وتقوم بدور كبير في هذا الجانب، إذ يمكن لمن لا يستطيع الحضور للمعرض، بسبب بعد المسافة أو انشغاله بعمله، وحتى من هو خارج السلطنة أن يطلب الكتاب ويصل له.هناك العديد من المؤسسات منها بريد عمان، والمؤسسات الخاصة والشركات الصغيرة الناشئة والمتوسطة، التي تعمل في هذا الجانب وتقوم بدور كبير لتوصيل الكتب لكل من يطلبها.ماذا عن المشاركة المصرية هذه الدورة في معرض مسقط الدولي للكتاب؟لسنوات طويله، كانت مصر هي المشارك الأبرز، من حيث عدد المشاركين، ودور النشر والمؤسسات الرسمية، ولا زالت تتبوأ هذه المكانة باعتبارها المنارة الثقافية في الوطن العربي، باعتبار أن مصر تمتلك الكثير من دور النشر، والمؤسسات وصناعة الإبداع والثقافة، فحضور مصر حضور بارز في معرض مسقط الدولي للكتاب، سواء من حيث المشاركين، وأيضا من حيث البرامج الثقافية والمبدعين، نحن نفخر بالعلاقة بين البلدين.بشأن مستقبل العلاقات مع روسيا.. كيف ترى أهمية تطوير تلك العلاقات وما يمكن أن ينعكس على السلطنة وموسكو؟لا شك أن روسيا من الدول التي لديها ثقل استراتيجي كبير، وثقل اقتصادي وحضاري وتنموي، وأيضا سلطنة عمان بما تمتلكه من تاريخ ومن إرث ثقافي عريق، وما تمتلكه أيضا من مكانة سياسة، بين الدول لا شك فيها.هناك فرص كبيرة ومجالات متعددة، يمكن أن تتطور من خلال العلاقة بين روسيا وسلطنة عمان، في ظل ما يمتلكه كل من البلدين من بعد ثقافي وحضاري وتنموي.أجرى المقابلة/ محمد حميدة

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