في أيامه الأولى.. أكثر من 300 ألف زائر لمعرض مسقط الدولي للكتاب

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ع الموجة مع ايلي
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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
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مرايا العلوم
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لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
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مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
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الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
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عرب بوينت بودكاست
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09:49 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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في أيامه الأولى.. أكثر من 300 ألف زائر لمعرض مسقط الدولي للكتاب
في أيامه الأولى.. أكثر من 300 ألف زائر لمعرض مسقط الدولي للكتاب
سبوتنيك عربي
حظيت النسخة 29 من معرض مسقط الدولي للكتاب بإقبال كبير على مدار الأيام السابقة. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
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ورصدت عدسة "سبوتنيك" توافد عشرات الآلاف على دور النشر بمقر انعقاد المعرض بالعاصمة العمانية مسقط، اليوم الثلاثاء، حتى الساعات الأخيرة، حيث يعلق المعرض أبوابه في العاشرة مساء.وجاءت إحصائيات زوار معرض مسقط الدولي للكتاب الدورة (٢٩)، وفق بيانات رسمية، الخميس الماضي بمعدل ٢١٢٧٤ زائر، وبعده الجمعة حوالي ٤٧٥٥٤ ألف زائر، فيما ارتفع العدد اليوم الثلاثاء إلى ٧٣٨٣٣ زائر.وانطلقت الدورة التاسعة والعشرين في الرابع والعشرين من أبريل تحت رعاية فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس جامعة السلطان قابوس بحضور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات حاكم إمارة الشارقة وعبدالله بن ناصر الحراصي، وزير الإعلام رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة لمعرض مسقط الدولي للكتاب.ويبلغ عدد دور النشر المشاركة في المعرض 674 دار نشر من 35 دولة، منها 640 تُشارك بشكل مباشر و34 عن طريق التوكيلات، فيما يبلغ إجمالي العناوين والإصدارات المُدرجة في الموقع 681041 عنوانًا منها 467413 كتابًا عربيًّا، و213610 كتب أجنبية، فيما بلغ عدد المجموعة العُمانية 27464 كتابًا، وعدد الإصدارات الحديثة التي طُبعت بين 2024 و2025 حوالي 52205 كتب.وتحل محافظة ‎شمال الشرقية ضيف شرف الدورة الحالية هذا العام، وتشارك بجناح خاصّ بمحتوى يقدّم ملامح عن الثقافة المحلية للمحافظة وتاريخها وأبرز أعلامها ومآثرها العلمية والإنسانيّة والوجهات السياحيّة ومكونات الحياة العصرية في ولاياتها.وتشهد الدورة الحالية احتفاءً بأيام ثقافية سعودية تأتي في ظل العلاقات المتميزة بين سلطنة عُمان و‎السعودية في كافة المجالات والأصعدة، وسيتم تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات في جناح المملكة بالمعرض.
https://sarabic.ae/20250429/دار-الأوبرا-في-سلطنة-عمان-تحفة-معمارية-تنبض-بروح-الثقافات-المتعددة-صور-1100005279.html
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الأخبار, سلطنة عمان, السعودية, حصري
الأخبار, سلطنة عمان, السعودية, حصري

في أيامه الأولى.. أكثر من 300 ألف زائر لمعرض مسقط الدولي للكتاب

21:09 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 21:10 GMT 29.04.2025)
© Photo / CC0كتب عربية
كتب عربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Photo / CC0
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حصري
حظيت النسخة 29 من معرض مسقط الدولي للكتاب بإقبال كبير على مدار الأيام السابقة.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" توافد عشرات الآلاف على دور النشر بمقر انعقاد المعرض بالعاصمة العمانية مسقط، اليوم الثلاثاء، حتى الساعات الأخيرة، حيث يعلق المعرض أبوابه في العاشرة مساء.
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
دار الأوبرا في سلطنة عمان... تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة... صور
12:17 GMT
وجاءت إحصائيات زوار معرض مسقط الدولي للكتاب الدورة (٢٩)، وفق بيانات رسمية، الخميس الماضي بمعدل ٢١٢٧٤ زائر، وبعده الجمعة حوالي ٤٧٥٥٤ ألف زائر، فيما ارتفع العدد اليوم الثلاثاء إلى ٧٣٨٣٣ زائر.
وانطلقت الدورة التاسعة والعشرين في الرابع والعشرين من أبريل تحت رعاية فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس جامعة السلطان قابوس بحضور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات حاكم إمارة الشارقة وعبدالله بن ناصر الحراصي، وزير الإعلام رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة لمعرض مسقط الدولي للكتاب.
ويبلغ عدد دور النشر المشاركة في المعرض 674 دار نشر من 35 دولة، منها 640 تُشارك بشكل مباشر و34 عن طريق التوكيلات، فيما يبلغ إجمالي العناوين والإصدارات المُدرجة في الموقع 681041 عنوانًا منها 467413 كتابًا عربيًّا، و213610 كتب أجنبية، فيما بلغ عدد المجموعة العُمانية 27464 كتابًا، وعدد الإصدارات الحديثة التي طُبعت بين 2024 و2025 حوالي 52205 كتب.
وتحل محافظة ‎شمال الشرقية ضيف شرف الدورة الحالية هذا العام، وتشارك بجناح خاصّ بمحتوى يقدّم ملامح عن الثقافة المحلية للمحافظة وتاريخها وأبرز أعلامها ومآثرها العلمية والإنسانيّة والوجهات السياحيّة ومكونات الحياة العصرية في ولاياتها.
وتشهد الدورة الحالية احتفاءً بأيام ثقافية سعودية تأتي في ظل العلاقات المتميزة بين سلطنة عُمان و‎السعودية في كافة المجالات والأصعدة، وسيتم تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات في جناح المملكة بالمعرض.
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