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في أيامه الأولى.. أكثر من 300 ألف زائر لمعرض مسقط الدولي للكتاب
في أيامه الأولى.. أكثر من 300 ألف زائر لمعرض مسقط الدولي للكتاب
سبوتنيك عربي
حظيت النسخة 29 من معرض مسقط الدولي للكتاب بإقبال كبير على مدار الأيام السابقة. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
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ورصدت عدسة "سبوتنيك" توافد عشرات الآلاف على دور النشر بمقر انعقاد المعرض بالعاصمة العمانية مسقط، اليوم الثلاثاء، حتى الساعات الأخيرة، حيث يعلق المعرض أبوابه في العاشرة مساء.وجاءت إحصائيات زوار معرض مسقط الدولي للكتاب الدورة (٢٩)، وفق بيانات رسمية، الخميس الماضي بمعدل ٢١٢٧٤ زائر، وبعده الجمعة حوالي ٤٧٥٥٤ ألف زائر، فيما ارتفع العدد اليوم الثلاثاء إلى ٧٣٨٣٣ زائر.وانطلقت الدورة التاسعة والعشرين في الرابع والعشرين من أبريل تحت رعاية فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس جامعة السلطان قابوس بحضور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات حاكم إمارة الشارقة وعبدالله بن ناصر الحراصي، وزير الإعلام رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة لمعرض مسقط الدولي للكتاب.ويبلغ عدد دور النشر المشاركة في المعرض 674 دار نشر من 35 دولة، منها 640 تُشارك بشكل مباشر و34 عن طريق التوكيلات، فيما يبلغ إجمالي العناوين والإصدارات المُدرجة في الموقع 681041 عنوانًا منها 467413 كتابًا عربيًّا، و213610 كتب أجنبية، فيما بلغ عدد المجموعة العُمانية 27464 كتابًا، وعدد الإصدارات الحديثة التي طُبعت بين 2024 و2025 حوالي 52205 كتب.وتحل محافظة شمال الشرقية ضيف شرف الدورة الحالية هذا العام، وتشارك بجناح خاصّ بمحتوى يقدّم ملامح عن الثقافة المحلية للمحافظة وتاريخها وأبرز أعلامها ومآثرها العلمية والإنسانيّة والوجهات السياحيّة ومكونات الحياة العصرية في ولاياتها.وتشهد الدورة الحالية احتفاءً بأيام ثقافية سعودية تأتي في ظل العلاقات المتميزة بين سلطنة عُمان والسعودية في كافة المجالات والأصعدة، وسيتم تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات في جناح المملكة بالمعرض.
https://sarabic.ae/20250429/دار-الأوبرا-في-سلطنة-عمان-تحفة-معمارية-تنبض-بروح-الثقافات-المتعددة-صور-1100005279.html
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الأخبار, سلطنة عمان, السعودية, حصري
الأخبار, سلطنة عمان, السعودية, حصري
في أيامه الأولى.. أكثر من 300 ألف زائر لمعرض مسقط الدولي للكتاب
21:09 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 21:10 GMT 29.04.2025)
حصري
حظيت النسخة 29 من معرض مسقط الدولي للكتاب بإقبال كبير على مدار الأيام السابقة.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" توافد عشرات الآلاف على دور النشر بمقر انعقاد المعرض بالعاصمة العمانية مسقط، اليوم الثلاثاء، حتى الساعات الأخيرة، حيث يعلق المعرض أبوابه في العاشرة مساء.
وجاءت إحصائيات زوار معرض مسقط الدولي للكتاب
الدورة (٢٩)، وفق بيانات رسمية، الخميس الماضي بمعدل ٢١٢٧٤ زائر، وبعده الجمعة حوالي ٤٧٥٥٤ ألف زائر، فيما ارتفع العدد اليوم الثلاثاء إلى ٧٣٨٣٣ زائر.
وانطلقت الدورة التاسعة والعشرين في الرابع والعشرين من أبريل تحت رعاية فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس جامعة السلطان قابوس بحضور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات حاكم إمارة الشارقة وعبدالله بن ناصر الحراصي، وزير الإعلام رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة لمعرض مسقط الدولي للكتاب.
ويبلغ عدد دور النشر المشاركة في المعرض 674 دار نشر من 35 دولة، منها 640 تُشارك بشكل مباشر و34 عن طريق التوكيلات، فيما يبلغ إجمالي العناوين والإصدارات المُدرجة في الموقع 681041 عنوانًا منها 467413 كتابًا عربيًّا، و213610 كتب أجنبية، فيما بلغ عدد المجموعة العُمانية 27464 كتابًا، وعدد الإصدارات الحديثة
التي طُبعت بين 2024 و2025 حوالي 52205 كتب.
وتحل محافظة شمال الشرقية ضيف شرف الدورة الحالية هذا العام، وتشارك بجناح خاصّ بمحتوى يقدّم ملامح عن الثقافة المحلية للمحافظة وتاريخها وأبرز أعلامها ومآثرها العلمية والإنسانيّة والوجهات السياحيّة ومكونات الحياة العصرية في ولاياتها.
وتشهد الدورة الحالية احتفاءً بأيام ثقافية سعودية تأتي في ظل العلاقات المتميزة بين سلطنة عُمان والسعودية في كافة المجالات والأصعدة، وسيتم تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات في جناح المملكة بالمعرض.