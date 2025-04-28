هيئة السياحة القطرية: القطاع السياحي الروسي أحد أهدافنا
16:24 GMT 28.04.2025 (تم التحديث: 17:38 GMT 28.04.2025)
© Sputnikمدير إدارة العلاقات العامة في الجناح القطري بمؤتمر السفر العربي، جاسم محمود
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أكد مدير إدارة العلاقات العامة في الجناح القطري في مؤتمر السفر العربي، جاسم محمود، على عمق التعاون بين قطر وروسيا في عدة قطاعات، لاسيما السياحة والتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن القطاع السياحي الروسي أحد أهداف قطر.
وقال محمود لوكالة "سبوتنيك": "تأتي مشاركة قطر في المؤتمر لتبادل الخبرات بينها وبين باقي الدول المشاركة، حيث نقدم رؤية وشرحًا كاملاً عن القطاع السياحي في دولة قطر، من خلال تواجد أكثر من 40 شركة قطرية مشاركة في هذا المؤتمر".
هيئة السياحة القطرية لـ"سبوتنيك": القطاع السياحي الروسي أحد أهدافنا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 28, 2025
قال جاسم محمود، مدير إدارة العلاقات العامة في الجناح القطري المشارك في مؤتمر السفر العربي، لـ"سبوتنيك":
"تأتي مشاركة قطر في المؤتمر لتبادل الخبرات بينها وبين باقي الدول المشاركة، حيث نقدم رؤية وشرحًا كاملاً عن… https://t.co/n5nLkI3gNY pic.twitter.com/pBSmZ5zoFw
وتابع: "هنالك تعاون مع روسيا الاتحادية منذ زمن طويل في مختلف القطاعات والمجالات، ومنها القطاع السياحي وتبادل الوفود بين البلدين".
17 أبريل, 13:54 GMT
وأضاف: "لقد جاءت زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، إلى روسيا لتؤكد ترسيخ العلاقات القوية بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها القطاع التجاري والاستثماري والاقتصادي بشكل عام".
وانطلقت، اليوم الاثنين، في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي، الذي سيقام إلى غاية يوم الخميس 1 مايو/أيار، بمشاركة أكثر من 2800 عارض، وأكثر من 55 ألف خبير في قطاع السفر من 166 دولة.
ويقام معرض سوق السفر العربي 2025، تحت شعار، "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، ويستكشف كيف سيشكل التواصل عبر الحدود والقطاعات والمجتمعات مستقبل السياحة.