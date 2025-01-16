خبراء: ترامب يسعى لخلق اضطرابات عالمية لتحقيق مكاسب للصناعات الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250116/خبراء-ترامب-يسعى-لخلق-اضطرابات-عالمية-لتحقيق-مكاسب-للصناعات-الأمريكية-1096830642.html
خبراء: ترامب يسعى لخلق اضطرابات عالمية لتحقيق مكاسب للصناعات الأمريكية
خبراء: ترامب يسعى لخلق اضطرابات عالمية لتحقيق مكاسب للصناعات الأمريكية
سبوتنيك عربي
رأى خبراء ومحللون أن التصريحات المثيرة للجدل للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تهدف إلى تعزيز مصالح محددة لقطاعات الاقتصاد الأمريكي، مثل صناعة الأسلحة... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T09:21+0000
2025-01-16T09:22+0000
تقارير سبوتنيك
صنع في أمريكا
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103577/17/1035771751_0:0:5273:2967_1920x0_80_0_0_d497b17a805eaf028e9b75e02304e043.jpg
يُقيّم الخبراء الذين استشارتهم "سبوتنيك"، أنه رغم التهديدات بالتدخلات واستخدام القوة، فإن ترامب سيكرر السياسات التي اعتمدها في فترته الرئاسية الأولى في عام 2018، والتي تركز على إزالة اللوائح البيئية، والحرب التجارية، وفرض الرسوم الجمركية، وتشديد السياسة المتعلقة بالهجرة. ومع ذلك، فإن التصريحات العدوانية من إحدى أكبر القوى العالمية تهدف إلى خلق عدم استقرار في الساحة الجيوسياسية العالمية، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح لصناعات أمريكية تمثلها إدارة ترامب. وأضاف نيتو، أن هذه الاضطرابات قد تؤدي إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة، ولكنها قد تدعم أيضًا مرشحين من أقصى اليمين في أوروبا وأمريكا اللاتينية، وتوفر دعمًا دوليًا للضغط على الاتحاد الأوروبي وبنما وكندا.وأشار الباحث في معهد العلاقات الدولية بجامعة بونتيفيسيا الكاثوليكية في ريو دي جانيرو (PUC-Rio) والدكتور في العلاقات الدولية، بيدرو أليماند مانسيبو سيلفا، إلى أن الخطاب الحالي لترامب يخدم أيضًا شركات التكنولوجيا الكبرى.وأوضح، "أنه أمر جيد للناخبين الذين يراهنون على قدرتهم في توجيه إدارة ترامب نحو مصالحهم عبر التنازلات، كما رأينا في انضمام إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ إلى الأيديولوجية والإدارة الترامبية، وهو ما كان مخزيا لكن ليس مفاجئا".في المجال الاقتصادي، ذكر سيلفا أن ترامب سيجدد السياسات الاقتصادية من فترته الأولى، مثل تخفيض الضرائب للأغنياء وفرض الرسوم الجمركية، في محاولة لتعزيز الصناعة الأمريكية، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعار المستهلكين والحرب التجارية مع الصين. ومع ذلك، لم تسفر عن النتائج الموعودة.وفيما يخص الحروب في الشرق الأوسط، تعهد ترامب في ولايته الأولى بإنهاء النزاعات في أفغانستان والعراق، حيث خفض عدد القوات الأمريكية في تلك البلدان، وشهدت إدارة بايدن انسحابًا غير منظم من أفغانستان.ضم غرينلانديعد اقتراح ضم جزيرة غرينلاند من قبل ترامب استراتيجية للضغط من أجل زيادة الوجود الأمريكي في المنطقة. حاليًا، تتحمل الدنمارك وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تكلفة الدفاع عن غرينلاند.أفاد الأستاذ في جامعة فلومينينسي (UFF)، أن هناك مخاوف من أن تزيد الصين أو روسيا من وجودهما في المنطقة، سواء لاستكشاف الموارد أو إقامة مواقع عسكرية. وأضاف أن تصريحات ترامب تهدف إلى الضغط على الدنمارك والاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق على دفاع غرينلاند، مما سيفيد الصناعات العسكرية الأمريكية ويمنح شركات أمريكية متعددة الجنسيات حقوق استكشاف في المنطقة.واستبعدالخبراء أي احتمال لاستخدام الولايات المتحدة للقوة، لأن ذلك سيعرض العلاقات مع الاتحاد الأوروبي للخطر وسيترتب عليه تكاليف باهظة بالنسبة لسكان الولايات المتحدة.قناة بنما وكنداتعتبر قناة بنما ممرًا استراتيجيًا بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تمر عبرها حوالي 6% من التجارة الدولية. وتسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على بنما للحد من الوجود الصيني في القناة. ورأى الخبراء أيضًا أنه "من غير المعقول جدًا" أن تصبح كندا الولاية الـ51 للولايات المتحدة، وقالوا إن دعوة ترامب لضم كندا إلى الولايات المتحدة هي بحث عن اتفاق تعريفة جمركية يحمي الصناعة الأمريكية من المنافسة الكندية دون التأثير على المزايا التي تجدها المنتجات الأمريكية في البلد المجاور أو استيراد الغاز والنفط الكندي.
https://sarabic.ae/20250108/ترامب-ينشر-خريطة-موحدة-لأمريكا-وكندا-ويعلق-عليها-صور-1096579446.html
https://sarabic.ae/20241218/الولاية-رقم-51-ترامب-يطالب-بضم-كندا-1095924486.html
https://sarabic.ae/20250111/لمواجهة-طموحات-ترامب-الدنمارك-تعتزم-شراء-سفينتين-لنشرهما-في-غرينلاند--1096670207.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103577/17/1035771751_283:0:4970:3515_1920x0_80_0_0_129079bafec621dda632b2af7d9655fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, صنع في أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
تقارير سبوتنيك, صنع في أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب

خبراء: ترامب يسعى لخلق اضطرابات عالمية لتحقيق مكاسب للصناعات الأمريكية

09:21 GMT 16.01.2025 (تم التحديث: 09:22 GMT 16.01.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
حصري
رأى خبراء ومحللون أن التصريحات المثيرة للجدل للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تهدف إلى تعزيز مصالح محددة لقطاعات الاقتصاد الأمريكي، مثل صناعة الأسلحة والنفط والغاز.
يُقيّم الخبراء الذين استشارتهم "سبوتنيك"، أنه رغم التهديدات بالتدخلات واستخدام القوة، فإن ترامب سيكرر السياسات التي اعتمدها في فترته الرئاسية الأولى في عام 2018، والتي تركز على إزالة اللوائح البيئية، والحرب التجارية، وفرض الرسوم الجمركية، وتشديد السياسة المتعلقة بالهجرة. ومع ذلك، فإن التصريحات العدوانية من إحدى أكبر القوى العالمية تهدف إلى خلق عدم استقرار في الساحة الجيوسياسية العالمية، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح لصناعات أمريكية تمثلها إدارة ترامب.

وقال أستاذ التاريخ الأمريكي في جامعة فلومينينسي (UFF) والباحث في شبكة دراسات الولايات المتحدة، روبيرتو مول نيتو: "أي سيناريو من عدم الاستقرار سيكون له تأثير على الاقتصاد الدولي، ولكن هناك قطاعات من رأس المال، مثل صناعة الأسلحة وكل سلسلة الإنتاج المرتبطة بها، التي تستفيد جزئياً من هذه الاضطرابات".

خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
ترامب ينشر خريطة موحدة لأمريكا وكندا ويعلق عليها... صور
8 يناير, 08:08 GMT
وأضاف نيتو، أن هذه الاضطرابات قد تؤدي إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة، ولكنها قد تدعم أيضًا مرشحين من أقصى اليمين في أوروبا وأمريكا اللاتينية، وتوفر دعمًا دوليًا للضغط على الاتحاد الأوروبي وبنما وكندا.
وأشار الباحث في معهد العلاقات الدولية بجامعة بونتيفيسيا الكاثوليكية في ريو دي جانيرو (PUC-Rio) والدكتور في العلاقات الدولية، بيدرو أليماند مانسيبو سيلفا، إلى أن الخطاب الحالي لترامب يخدم أيضًا شركات التكنولوجيا الكبرى.
وأوضح، "أنه أمر جيد للناخبين الذين يراهنون على قدرتهم في توجيه إدارة ترامب نحو مصالحهم عبر التنازلات، كما رأينا في انضمام إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ إلى الأيديولوجية والإدارة الترامبية، وهو ما كان مخزيا لكن ليس مفاجئا".

وأضاف سيلفا أن الكثير مما يقوله ترامب ويفعله، "يحتوي على عنصر من الأداء الاستعراضي، والتمثيل، والهيئة الرجولية التي يروج لها كجزء من سمعته"، معتبرا أن استراتيجية حشد السياسيين من أنصار ترامب تعتمد على التضليل الإعلامي والتهويل لخلق إحساس بالانتماء والمجتمع، وهو ما يساهم في تحقيق النجاح الانتخابي، حيث قاد ترامب إلى الرئاسة وحصل على الأغلبية في كلا مجلسي الكونغرس الأمريكي.

كندا والولايات المتحدةى الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
الولاية رقم 51.. ترامب يطالب بضم كندا
18 ديسمبر 2024, 13:23 GMT
في المجال الاقتصادي، ذكر سيلفا أن ترامب سيجدد السياسات الاقتصادية من فترته الأولى، مثل تخفيض الضرائب للأغنياء وفرض الرسوم الجمركية، في محاولة لتعزيز الصناعة الأمريكية، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعار المستهلكين والحرب التجارية مع الصين. ومع ذلك، لم تسفر عن النتائج الموعودة.
وفيما يخص الحروب في الشرق الأوسط، تعهد ترامب في ولايته الأولى بإنهاء النزاعات في أفغانستان والعراق، حيث خفض عدد القوات الأمريكية في تلك البلدان، وشهدت إدارة بايدن انسحابًا غير منظم من أفغانستان.

ضم غرينلاند

يعد اقتراح ضم جزيرة غرينلاند من قبل ترامب استراتيجية للضغط من أجل زيادة الوجود الأمريكي في المنطقة. حاليًا، تتحمل الدنمارك وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تكلفة الدفاع عن غرينلاند.
أفاد الأستاذ في جامعة فلومينينسي (UFF)، أن هناك مخاوف من أن تزيد الصين أو روسيا من وجودهما في المنطقة، سواء لاستكشاف الموارد أو إقامة مواقع عسكرية. وأضاف أن تصريحات ترامب تهدف إلى الضغط على الدنمارك والاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق على دفاع غرينلاند، مما سيفيد الصناعات العسكرية الأمريكية ويمنح شركات أمريكية متعددة الجنسيات حقوق استكشاف في المنطقة.
واستبعدالخبراء أي احتمال لاستخدام الولايات المتحدة للقوة، لأن ذلك سيعرض العلاقات مع الاتحاد الأوروبي للخطر وسيترتب عليه تكاليف باهظة بالنسبة لسكان الولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
لمواجهة طموحات ترامب... الدنمارك تعتزم شراء سفينتين لنشرهما في غرينلاند
11 يناير, 03:46 GMT

قناة بنما وكندا

تعتبر قناة بنما ممرًا استراتيجيًا بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تمر عبرها حوالي 6% من التجارة الدولية. وتسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على بنما للحد من الوجود الصيني في القناة.

"بالإضافة إلى ذلك، تُعد القناة ضرورية للدفاع الأمريكي بسبب الحاجة إلى نقل الأفراد البرية والبحرية بسرعة بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. ويريد ترامب الضغط على الحكومة البنمية لاحتواء الوجود الصيني في قناة بنما أو القضاء عليه".

ورأى الخبراء أيضًا أنه "من غير المعقول جدًا" أن تصبح كندا الولاية الـ51 للولايات المتحدة، وقالوا إن دعوة ترامب لضم كندا إلى الولايات المتحدة هي بحث عن اتفاق تعريفة جمركية يحمي الصناعة الأمريكية من المنافسة الكندية دون التأثير على المزايا التي تجدها المنتجات الأمريكية في البلد المجاور أو استيراد الغاز والنفط الكندي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала