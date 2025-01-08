https://sarabic.ae/20250108/ترامب-ينشر-خريطة-موحدة-لأمريكا-وكندا-ويعلق-عليها-صور-1096579446.html
ترامب ينشر خريطة موحدة لأمريكا وكندا ويعلق عليها... صور
ترامب ينشر خريطة موحدة لأمريكا وكندا ويعلق عليها... صور
سبوتنيك عربي
في خطوة غير مسبوقة، نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، صورتين عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، تُظهران خريطة للولايات المتحدة... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T08:08+0000
2025-01-08T08:08+0000
2025-01-08T08:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
دونالد ترامب
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094532046_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_66b510d6b5f06e49367fa04f935fae4c.jpg
وأرفق ترامب الصورة الأولى بتعليق: "أوه كندا".وكان ترامب، قد أثار جدلا واسعا بتصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى "ضم كندا" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، متعهدًا باستخدام ما وصفه بـ"القوة الاقتصادية" لتحقيق ذلك، دون اللجوء إلى أي تدخل عسكري.وأوضح أن اندماج البلدين سيكون "خطوة إيجابية"، مشيرًا إلى أن "إزالة الحدود المصطنعة بين الدولتين سيعود بالفائدة على الأمن القومي وسيخلق فرصا اقتصادية جديدة".وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، استقالته، ما دفع ترامب إلى تجديد دعوته للاندماج بين البلدين.وفي رد حاسم، أكد ترودو أن كندا "لن تخضع لأي ضغوط من الولايات المتحدة"، قائلا: "كندا لن تكون أبدا، على الإطلاق، جزءا من الولايات المتحدة".تصريحات ترامب أثارت موجة من الانتقادات على الساحة الدولية، حيث وصفتها جهات عدة بأنها "غير مسبوقة ومثيرة للجدل"، في حين أشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة قد تعقد العلاقات بين البلدين الحليفين.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094532046_180:0:2604:1818_1920x0_80_0_0_ab49de57c302f3500e2a2f5095ceb6c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ترامب ينشر خريطة موحدة لأمريكا وكندا ويعلق عليها... صور
في خطوة غير مسبوقة، نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، صورتين عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، تُظهران خريطة للولايات المتحدة الأمريكية، وقد ضُمت إليها كندا، تحت العلم الأمريكي.
وأرفق ترامب
الصورة الأولى بتعليق: "أوه كندا".
وكان ترامب، قد أثار جدلا واسعا بتصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى "ضم كندا" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، متعهدًا باستخدام ما وصفه بـ"القوة الاقتصادية" لتحقيق ذلك، دون اللجوء إلى أي تدخل عسكري.
وأوضح أن اندماج البلدين سيكون "خطوة إيجابية"، مشيرًا إلى أن "إزالة الحدود المصطنعة بين الدولتين سيعود بالفائدة على الأمن القومي وسيخلق فرصا اقتصادية جديدة".
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
، استقالته، ما دفع ترامب إلى تجديد دعوته للاندماج بين البلدين.
وفي رد حاسم، أكد ترودو أن كندا "لن تخضع لأي ضغوط من الولايات المتحدة"، قائلا: "كندا لن تكون أبدا، على الإطلاق، جزءا من الولايات المتحدة".
تصريحات ترامب أثارت موجة من الانتقادات على الساحة الدولية، حيث وصفتها جهات عدة بأنها "غير مسبوقة ومثيرة للجدل"، في حين أشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة قد تعقد العلاقات بين البلدين الحليفين.