https://sarabic.ae/20241218/الولاية-رقم-51-ترامب-يطالب-بضم-كندا-1095924486.html
الولاية رقم 51.. ترامب يطالب بضم كندا
الولاية رقم 51.. ترامب يطالب بضم كندا
سبوتنيك عربي
انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حصول كندا على دعم مالي من الولايات المتحدة، متسائلا: "لماذا ندفع لهم؟". 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T13:23+0000
2024-12-18T13:23+0000
2024-12-18T13:23+0000
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ووصف ترامب، دعم كندا بـ100 مليون دولار سنويا بأنه أمر غير منطقي"، حسبما جاء في تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء.ودعا ترامب إلى ضم كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الولاية رقم 51، مؤكدا أن ذلك سيعود بالنفع على الكنديين.وتابع: "إذا أصبحت كندا ولاية أمريكية، فإن ذلك يعني استفادة الكنديين من الضرائب التي سيتم توفيرها وتكاليف الحماية العسكرية".وأردف الرئيس الأمريكي المنتخب: "العديد من الكنديين يرغبون في أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية" ، مضيفا: "أعتقد أنها فكرة رائعة. الولاية 51".وكان ترامب قد أشار بطريقة ساخرة، قبل أيام، إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، باعتباره "حاكم ولاية كندا العظمى".ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية توترا بسبب تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية على السلع الكندية، قد تصل نسبتها إلى 25 في المئة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, دونالد ترامب
الولاية رقم 51.. ترامب يطالب بضم كندا
انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حصول كندا على دعم مالي من الولايات المتحدة، متسائلا: "لماذا ندفع لهم؟".
ووصف ترامب، دعم كندا بـ100 مليون دولار سنويا بأنه أمر غير منطقي"، حسبما جاء في تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء.
ودعا ترامب إلى ضم كندا إلى الولايات المتحدة
الأمريكية لتصبح الولاية رقم 51، مؤكدا أن ذلك سيعود بالنفع على الكنديين.
وتابع: "إذا أصبحت كندا ولاية أمريكية، فإن ذلك يعني استفادة الكنديين من الضرائب التي سيتم توفيرها وتكاليف الحماية العسكرية".
وأردف الرئيس الأمريكي المنتخب: "العديد من الكنديين
يرغبون في أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية" ، مضيفا: "أعتقد أنها فكرة رائعة. الولاية 51".
وكان ترامب قد أشار بطريقة ساخرة، قبل أيام، إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، باعتباره "حاكم ولاية كندا العظمى".
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين كندا
والولايات المتحدة الأمريكية توترا بسبب تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية على السلع الكندية، قد تصل نسبتها إلى 25 في المئة.