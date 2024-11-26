https://sarabic.ae/20241126/كندا-ترد-على-ترامب-إمدادات-الطاقة-الأمريكية-تعتمد-على-التعاون-معنا-1095186071.html
كندا ترد على ترامب: إمدادات الطاقة الأمريكية تعتمد على التعاون معنا
كندا ترد على ترامب: إمدادات الطاقة الأمريكية تعتمد على التعاون معنا
سبوتنيك عربي
أكدت كندا أنها "ضرورية" لإمدادات الطاقة الأمريكية، وذلك في بيان حكومي صدر اليوم الثلاثاء عقب تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T03:17+0000
2024-11-26T03:17+0000
2024-11-26T03:17+0000
أخبار كندا
ترامب
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وجاء في البيان المشترك لنائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند ووزير السلامة العامة دومينيك ليبلانك: "علاقتنا اليوم متوازنة ومفيدة للطرفين، خاصة للعاملين الأمريكيين". وأوضح المسؤولان أن أوتاوا ستواصل "مناقشة هذه القضايا مع الإدارة القادمة".وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، و10% على المنتجات القادمة من الصين، مبررًا ذلك بمكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.ولم يتطرق ترامب في بيانه إلى الاتفاقية التجارية الثلاثية التي تجمع الولايات المتحدة مع كل من المكسيك وكندا.وانتقد ترامب مرارا سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة الديمقراطي جو بايدن، ووعد بتشديد الرقابة على الحدود واستعادة بناء جدار على الحدود مع المكسيك إذا أعيد انتخابه.تُعد الرسوم الجمركية جزءًا أساسيًا من أجندة ترامب الاقتصادية، حيث وعد خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم واسعة النطاق على الحلفاء والخصوم على حد سواء.ورغم تحذير العديد من الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، يرى مستشارو ترامب أن هذه الرسوم تشكل أداة تفاوضية فعالة لإجبار الشركاء التجاريين على تقديم شروط أكثر ملاءمة، وإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20241126/ترامب-يتعهد-بفرض-رسوم-جمركية-بنسبة-25-على-واردات-المكسيك-وكندا-1095185301.html
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أخبار كندا, ترامب
كندا ترد على ترامب: إمدادات الطاقة الأمريكية تعتمد على التعاون معنا
أكدت كندا أنها "ضرورية" لإمدادات الطاقة الأمريكية، وذلك في بيان حكومي صدر اليوم الثلاثاء عقب تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة فور توليه منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل.
وجاء في البيان المشترك لنائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند ووزير السلامة العامة دومينيك ليبلانك: "علاقتنا اليوم متوازنة ومفيدة للطرفين، خاصة للعاملين الأمريكيين". وأوضح المسؤولان أن أوتاوا ستواصل "مناقشة هذه القضايا مع الإدارة القادمة".
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا
، و10% على المنتجات القادمة من الصين، مبررًا ذلك بمكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.
ولم يتطرق ترامب في بيانه إلى الاتفاقية التجارية الثلاثية التي تجمع الولايات المتحدة مع كل من المكسيك وكندا.
وانتقد ترامب مرارا سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة الديمقراطي جو بايدن
، ووعد بتشديد الرقابة على الحدود واستعادة بناء جدار على الحدود مع المكسيك إذا أعيد انتخابه.
تُعد الرسوم الجمركية جزءًا أساسيًا من أجندة ترامب الاقتصادية، حيث وعد خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم واسعة النطاق على الحلفاء والخصوم على حد سواء.
ورغم تحذير العديد من الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، يرى مستشارو ترامب أن هذه الرسوم تشكل أداة تفاوضية فعالة لإجبار الشركاء التجاريين على تقديم شروط أكثر ملاءمة، وإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة.