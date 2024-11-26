كندا ترد على ترامب: إمدادات الطاقة الأمريكية تعتمد على التعاون معنا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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22 د
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:26 GMT
34 د
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https://sarabic.ae/20241126/كندا-ترد-على-ترامب-إمدادات-الطاقة-الأمريكية-تعتمد-على-التعاون-معنا-1095186071.html
كندا ترد على ترامب: إمدادات الطاقة الأمريكية تعتمد على التعاون معنا
كندا ترد على ترامب: إمدادات الطاقة الأمريكية تعتمد على التعاون معنا
سبوتنيك عربي
أكدت كندا أنها "ضرورية" لإمدادات الطاقة الأمريكية، وذلك في بيان حكومي صدر اليوم الثلاثاء عقب تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T03:17+0000
2024-11-26T03:17+0000
أخبار كندا
ترامب
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وجاء في البيان المشترك لنائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند ووزير السلامة العامة دومينيك ليبلانك: "علاقتنا اليوم متوازنة ومفيدة للطرفين، خاصة للعاملين الأمريكيين". وأوضح المسؤولان أن أوتاوا ستواصل "مناقشة هذه القضايا مع الإدارة القادمة".وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، و10% على المنتجات القادمة من الصين، مبررًا ذلك بمكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.ولم يتطرق ترامب في بيانه إلى الاتفاقية التجارية الثلاثية التي تجمع الولايات المتحدة مع كل من المكسيك وكندا.وانتقد ترامب مرارا سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة الديمقراطي جو بايدن، ووعد بتشديد الرقابة على الحدود واستعادة بناء جدار على الحدود مع المكسيك إذا أعيد انتخابه.تُعد الرسوم الجمركية جزءًا أساسيًا من أجندة ترامب الاقتصادية، حيث وعد خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم واسعة النطاق على الحلفاء والخصوم على حد سواء.ورغم تحذير العديد من الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، يرى مستشارو ترامب أن هذه الرسوم تشكل أداة تفاوضية فعالة لإجبار الشركاء التجاريين على تقديم شروط أكثر ملاءمة، وإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20241126/ترامب-يتعهد-بفرض-رسوم-جمركية-بنسبة-25-على-واردات-المكسيك-وكندا-1095185301.html
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أخبار كندا, ترامب
أخبار كندا, ترامب

كندا ترد على ترامب: إمدادات الطاقة الأمريكية تعتمد على التعاون معنا

03:17 GMT 26.11.2024
© AP Photo / Alex Brandonدونالد ترامب
دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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أكدت كندا أنها "ضرورية" لإمدادات الطاقة الأمريكية، وذلك في بيان حكومي صدر اليوم الثلاثاء عقب تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة فور توليه منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل.
وجاء في البيان المشترك لنائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند ووزير السلامة العامة دومينيك ليبلانك: "علاقتنا اليوم متوازنة ومفيدة للطرفين، خاصة للعاملين الأمريكيين". وأوضح المسؤولان أن أوتاوا ستواصل "مناقشة هذه القضايا مع الإدارة القادمة".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% والصين بنسبة 10%
00:48 GMT
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، و10% على المنتجات القادمة من الصين، مبررًا ذلك بمكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.
ولم يتطرق ترامب في بيانه إلى الاتفاقية التجارية الثلاثية التي تجمع الولايات المتحدة مع كل من المكسيك وكندا.
وانتقد ترامب مرارا سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة الديمقراطي جو بايدن، ووعد بتشديد الرقابة على الحدود واستعادة بناء جدار على الحدود مع المكسيك إذا أعيد انتخابه.
تُعد الرسوم الجمركية جزءًا أساسيًا من أجندة ترامب الاقتصادية، حيث وعد خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم واسعة النطاق على الحلفاء والخصوم على حد سواء.
ورغم تحذير العديد من الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، يرى مستشارو ترامب أن هذه الرسوم تشكل أداة تفاوضية فعالة لإجبار الشركاء التجاريين على تقديم شروط أكثر ملاءمة، وإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة.
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