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تكلفتها مليار دولار.. خطة كندية لتأمين حدودها مع الولايات المتحدة الأمريكية
تكلفتها مليار دولار.. خطة كندية لتأمين حدودها مع الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
تسود حالة من الترقب في كندا مع قرب موعد استلام الرئيس الأمريكي المنتخب السلطة، الذي يوافق الـ20 من يناير/ كانون الثاني المقبل. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T12:02+0000
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ويتضح ذلك من وضع الحكومة الكندية خطة لتأمين حدودها مع الولايات المتحدة الأمريكية تتكلف نحو مليار دولار، حسب وسائل إعلام غربية.وقال وزير المالية الكندي، دومينيك لوبلان، إن الخطة تتضمن دعم السلطات المسؤولة عن تأمين الحدود بمعدات ووسائل تقنية وكلاب مدربة لضبط أي عمليات غير قانونية يمكن أن تحدث خلالها.وأشار لوبلان إلى أن التكلفة الإجمالية للخطة تصل إلى 1.3 مليار دولار كندي (908 ملايين دولار أمريكي)، وتشمل تحسين التنسيق العملياتي وتوسيع تبادل المعلومات وتعزيز أنظمة الهجرة واللجوء في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الحدودي.كما تتضمن الخطة تزويد الشرطة الكندية بمروحيات وطائرات مسيرة وأبراج مراقبة متنقلة وقوة خاصة بمكافحة الجريمة المنظمة.وأعلن ترامب، الشهر الماضي، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من كندا والمكسيك عند تولي السلطة، وهو ما يعد انتهاكا لاتفاقية ثلاثية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تسمح بحرية التجارة بين البلدان الثلاثة دون قيود أو رسوم جمركية.
https://sarabic.ae/20241213/كندا-تحذر-أمريكا-من-فرض-رسوماً-جمركية-عليها-1095772590.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, دونالد ترامب

تكلفتها مليار دولار.. خطة كندية لتأمين حدودها مع الولايات المتحدة الأمريكية

12:02 GMT 18.12.2024
© Getty Images / Philip Yabutالحدود الكندية الأمريكية
الحدود الكندية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Getty Images / Philip Yabut
تابعنا عبر
تسود حالة من الترقب في كندا مع قرب موعد استلام الرئيس الأمريكي المنتخب السلطة، الذي يوافق الـ20 من يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويتضح ذلك من وضع الحكومة الكندية خطة لتأمين حدودها مع الولايات المتحدة الأمريكية تتكلف نحو مليار دولار، حسب وسائل إعلام غربية.
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
كندا تحذر أمريكا من فرض رسوماً جمركية عليها
13 ديسمبر, 09:11 GMT
وقال وزير المالية الكندي، دومينيك لوبلان، إن الخطة تتضمن دعم السلطات المسؤولة عن تأمين الحدود بمعدات ووسائل تقنية وكلاب مدربة لضبط أي عمليات غير قانونية يمكن أن تحدث خلالها.
وأشار لوبلان إلى أن التكلفة الإجمالية للخطة تصل إلى 1.3 مليار دولار كندي (908 ملايين دولار أمريكي)، وتشمل تحسين التنسيق العملياتي وتوسيع تبادل المعلومات وتعزيز أنظمة الهجرة واللجوء في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الحدودي.
كما تتضمن الخطة تزويد الشرطة الكندية بمروحيات وطائرات مسيرة وأبراج مراقبة متنقلة وقوة خاصة بمكافحة الجريمة المنظمة.
وأعلن ترامب، الشهر الماضي، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من كندا والمكسيك عند تولي السلطة، وهو ما يعد انتهاكا لاتفاقية ثلاثية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تسمح بحرية التجارة بين البلدان الثلاثة دون قيود أو رسوم جمركية.
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