https://sarabic.ae/20240908/وزير-الخارجية-السابق-بومبيو-يخشى-تهديدات-حقيقية-من-هجمات-إرهابية-على-أمريكا-وكندا-1092502415.html
وزير الخارجية السابق بومبيو يخشى تهديدات حقيقية من هجمات إرهابية على أمريكا وكندا
وزير الخارجية السابق بومبيو يخشى تهديدات حقيقية من هجمات إرهابية على أمريكا وكندا
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إن التهديدات بشن هجمات إرهابية على الولايات المتحدة وكندا "حقيقية للغاية" حاليًا. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T04:17+0000
2024-09-08T04:17+0000
2024-09-08T04:17+0000
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وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، يوم السبت، "إن خطر الإرهاب المتزايد داخل كندا أو الولايات المتحدة حقيقي للغاية، والمهمة التي نضعها أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي صعبة للغاية".وفقًا لبومبيو، فإن مخاطر الهجمات الإرهابية تتزايد بشكل أكبر وسط تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير المسجلين.وأكد وزير الخارجية السابق: "لا نعرف أين هم، أو من هم، أو ما هي نواياهم".
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مايك بومبيو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, هجمات, العالم
مايك بومبيو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, هجمات, العالم
وزير الخارجية السابق بومبيو يخشى تهديدات حقيقية من هجمات إرهابية على أمريكا وكندا
قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إن التهديدات بشن هجمات إرهابية على الولايات المتحدة وكندا "حقيقية للغاية" حاليًا.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، يوم السبت، "إن خطر الإرهاب المتزايد داخل كندا
أو الولايات المتحدة حقيقي للغاية، والمهمة التي نضعها أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي صعبة للغاية".
وفقًا لبومبيو، فإن مخاطر الهجمات الإرهابية تتزايد بشكل أكبر وسط تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير المسجلين.
وأكد وزير الخارجية السابق: "لا نعرف أين هم، أو من هم، أو ما هي نواياهم".