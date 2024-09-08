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وزير الخارجية السابق بومبيو يخشى تهديدات حقيقية من هجمات إرهابية على أمريكا وكندا
وزير الخارجية السابق بومبيو يخشى تهديدات حقيقية من هجمات إرهابية على أمريكا وكندا
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إن التهديدات بشن هجمات إرهابية على الولايات المتحدة وكندا "حقيقية للغاية" حاليًا. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T04:17+0000
2024-09-08T04:17+0000
مايك بومبيو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
هجمات
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وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، يوم السبت، "إن خطر الإرهاب المتزايد داخل كندا أو الولايات المتحدة حقيقي للغاية، والمهمة التي نضعها أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي صعبة للغاية".وفقًا لبومبيو، فإن مخاطر الهجمات الإرهابية تتزايد بشكل أكبر وسط تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير المسجلين.وأكد وزير الخارجية السابق: "لا نعرف أين هم، أو من هم، أو ما هي نواياهم".
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مايك بومبيو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, هجمات, العالم
مايك بومبيو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, هجمات, العالم

وزير الخارجية السابق بومبيو يخشى تهديدات حقيقية من هجمات إرهابية على أمريكا وكندا

04:17 GMT 08.09.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو
 وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
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قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إن التهديدات بشن هجمات إرهابية على الولايات المتحدة وكندا "حقيقية للغاية" حاليًا.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، يوم السبت، "إن خطر الإرهاب المتزايد داخل كندا أو الولايات المتحدة حقيقي للغاية، والمهمة التي نضعها أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي صعبة للغاية".
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وفقًا لبومبيو، فإن مخاطر الهجمات الإرهابية تتزايد بشكل أكبر وسط تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير المسجلين.
وأكد وزير الخارجية السابق: "لا نعرف أين هم، أو من هم، أو ما هي نواياهم".
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