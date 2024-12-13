https://sarabic.ae/20241213/كندا-تحذر-أمريكا-من-فرض-رسوماً-جمركية-عليها-1095772590.html
كندا تحذر أمريكا من فرض رسوماً جمركية عليها
كندا تحذر أمريكا من فرض رسوماً جمركية عليها
سبوتنيك عربي
حذرت كندا الولايات المتحدة الأمريكية من أنها سترد بقوة إذا فرضت رسوماً جمركية على الصادرات الكندية. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T09:11+0000
2024-12-13T09:11+0000
2024-12-14T09:11+0000
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وقالت كريستيا فريلاند في مؤتمر صحفي: "سيكون الرد الكندي قوياً حتماً.. أنا واثقة من أنه سيكون فعالاً".من ناحية أخرى تعتزم حكومة رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو تعزيز إجراءات الأمن على الحدود بشكل قوي في محاولة لتجنب التعريفات الجمركية التي تهدد إدارة دونالد ترمب بفرضها.وخلال هذا الأسبوع، قال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، الاثنين إن الأمريكيين بدأوا يدركون أن فرض رسوم جمركية على جميع المنتجات القادمة من كندا من شأنها أن تزيد بشكل كبير من تكلفة المعيشة، مشيراً إلى أنه سيتخذ إجراءات انتقامية إذا أصر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على فرضها.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية
كندا تحذر أمريكا من فرض رسوماً جمركية عليها
09:11 GMT 13.12.2024 (تم التحديث: 09:11 GMT 14.12.2024)
حذرت كندا الولايات المتحدة الأمريكية من أنها سترد بقوة إذا فرضت رسوماً جمركية على الصادرات الكندية.
وقالت كريستيا فريلاند في مؤتمر صحفي: "سيكون الرد الكندي قوياً حتماً.. أنا واثقة من أنه سيكون فعالاً".
من ناحية أخرى تعتزم حكومة رئيس الوزراء الكندى
جاستن ترودو تعزيز إجراءات الأمن على الحدود بشكل قوي في محاولة لتجنب التعريفات الجمركية التي تهدد إدارة دونالد ترمب بفرضها.
وخلال هذا الأسبوع، قال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، الاثنين إن الأمريكيين
بدأوا يدركون أن فرض رسوم جمركية على جميع المنتجات القادمة من كندا من شأنها أن تزيد بشكل كبير من تكلفة المعيشة، مشيراً إلى أنه سيتخذ إجراءات انتقامية إذا أصر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على فرضها.