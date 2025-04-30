https://sarabic.ae/20250430/مديرة-عام-الإعلام-الخارجي-بسلطنة-عمان-أولوياتنا-تتمثل-في-تحقيق-السلام-1100044669.html

مديرة عام الإعلام الخارجي بسلطنة عمان: أولوياتنا تتمثل في تحقيق السلام

مديرة عام الإعلام الخارجي بسلطنة عمان: أولوياتنا تتمثل في تحقيق السلام

سبوتنيك عربي

أشادت شيخة بنت أحمد المحروقي مديرة عام الإعلام الخارجي في سلطنة عمان، باتفاقيات التعاون التي وقعت أخيرا بين السلطنة وروسيا ومن بينها الجانب الإعلامي. 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T12:53+0000

2025-04-30T12:53+0000

2025-04-30T12:53+0000

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وأضافت في حوارها مع "سبوتنيك"، أن توجه السلطنة مميز ومختلف، إذ أنها لا تهتم بالضوء الإعلامي، بشكل كبير بقدر ما تهتم بتحقيق المهمة الأساسية بالعمل الذي تقوم به.كما تحدثت بنت أحمد عن أهمية التعاون الإعلامي مع الجانب الروسي، خاصة الاتفاقيات التي وقعت أخيرا بين السلطنة من جهة و"سبوتنيك"، و"آر تي" من جهة أخرى...إلى نص المقابلة:بداية وحسب ملاحظتنا أن معرض مسقط الدولي للكتاب أصبح تظاهرة ثقافية هامة إلى جانب كونه نافذة لتعزيز العلاقات الإعلامية مع الدول الأخرى... إلى أي مدى يحقق المعرض هذه الأهداف؟في الحقيقة في كل مناسبة نحنا ننتهز الفرصة لدعوة الإعلام الدولي ليرى عمان وحضارتها وتاريخها، ليس فقط في الطبيعة والتعامل الإنساني بل بالفكر أيضاً، الذي ينظر للمستقبل وللإزدهار والتطور والنمو.وهنا يمكن القول أن الفكر العماني ترفع عن بعض الأمور، واشتغل على كل ما هو حقيقي، لذلك نحن في كل محفل وكل ومناسبة نهتم أن تصل رسالتنا للعالم والتي تعكس الواقعية في كل شيء.وأقول أننا في هذه الفترة تحديدا، نحن أحوج ما يكون لتحكيم صوت العقل الفكر والتعامل مع الأمور الصحيحة الحقيقية، والترفع عن الكثير من الأمور، من أجل أن تعيش الشعوب حياتها، أن يشعر كل إنسان في العالم بالثقة والقدرة على تحقيق أحلامه.وأكرر أن معرض مسقط الدولي للكتاب، ليس تظاهرة ثقافية فحسب، بل هو أيضا تظاهرة إنسانية في المقام الأول، يحدث من خلالها التواصل البشري، وكل مستويات الواصل بين الإنسان الحالي وبين كاتب عاش من آلاف السنين، تواصل بين البشر أنفسهم، حيث يلتقون هنا داخل ساحة المعرض وفي الندوات الفكرية والأدبية.كما يحدث التواصل عبر لقاء الجمهور العماني مع الناشر من جنسية ودولة أخرى، ويتعرف على فكر كاتب من دولة أخرى، كما يتعرف على البلدان عن طريق كتبها واستعراضها أيضا. كما يحدث لتواصل من خلال الإعلاميين من عدة دول يتقربون من الواقع العماني، كما يتعرفون على بعض البعض، وهو ما يحقق المعنى الأشمل للتواصل، بما يؤكد رساله المعرض في هذا العام أن التنوع الثقافي هو ثراء الحضارات.هناك تراجع على مستوى الصحافة الثقافية في العديد من الدول... هل ينطبق الأمر على الإعلام العماني هنا أم يختلف نسبيا؟الإعلام الثقافي يتم التعامل مع على أنه "إعلام النخبة" وربما يقدم البعض الثقافة في شكل مادة نخوبية، وهذا هو الخطأ الذي يقع فيه البعض، خاصة أن الثقافة هي للجميع والفكر للجميع وفي معرض مسقط الدولي للكتاب على سبيل المثال نتحدث اللغة البيضاء بمضمونها ومعانيها، وربما نبتعد عن استخدم تلك اللغات الثقيلة أو العبارات الثقيلة، والدخول في الأسلوب الرمزي والكنيات التي يصعب على المستمع أن يستوعبها.بالعادة المشاهد يريد الخلاصة في وقتنا الراهن، بالتالي عليك أن تواكب هذا الأمر، لكن دون إفراط أو تفريط، وربما أن الإعلام الثقافي يجب أن يراجع نفسه بدلا من أن يتشكي من التراجع، وأن يتعامل مع الواقع الحالي الذي فرضته الآليات الجديدة.يلاحظ تنوع جمهور معرض الكتاب مع مشهد متكرر بشكل سنوي يتمثل في حضور الأطفال...هل أصبح ذلك الأمر طقسا لدى الجمهور العماني وما تأثيراته؟حقيقة في كل عام هناك نشاطات خاصة بالأطفال، في البدايات كانت تقتصر على الرسومات وبعض الألعاب لجلب الأطفال، لكن أسلوب التسويق كان ذكيا، وأذكر أن معرض الكتاب انطلق في التسعينات وكنت حينها طفلة، مع بدء الرحلات المدرسية إلى معرض الكتاب، وكانت تستخدم أساليب متنوعة لجلب انتباه الطفل، لكي يكون اهتمامه بمعرض الكتاب.وهنا أشير إلى أن هذا الفكر تم خلقه بين الأجيال بعدة أساليب، منها الرحلات المدرسية لجلب الأطفال، والذين اعتادوا زيارة المعرض حتى بعد أن تخرجوا من الجامعة.إلى جانب الفعاليات الترفيهية، بدأت الفعاليات الأخرى الفكرية، عبر منصات الأطفال، ليشارك فيها الأطفال "الإعلامي الصغير" بحيث يقدم الطفل المادة والقصص الإعلامية في معرض مسقط الدولي للكتاب.بالطبع تدرج الأمر حتى أصبحت العائلة الآن تؤمن بهذا الحدث، وتنتظره بشغف كبير، وتشارك فيه، إذ لم يعد مقتصرا على النخبة فقط.تقوم السلطنة بدور سياسي هام في ظل الصراعات الحالية...الأمر الذي يواكبه جهد إعلامي في ظل تحديات عدة تفرضها تضارب الأجندات...كيف تتعاملون مع هذا الوضع في الظرف الحالي؟في الحقيقة التعاون مع الإعلام الدولي ليس سهلا، كل مؤسسة لها سياستها التحريرية، وأجندتها أيضا، التي تتوافق مع سياسة الدولة تنتسب إليها، ونحن في سلطنة عمان لدينا سياسة خارجية وداخلية مميزة واستثنائية، وهناك حراك حكومي رائع، ما يفرض مسؤولية نشعر بها أنا وفريقي، ونعرف كيف يمكن التوفيق مع بين ما يريد الإعلام الدولي، وبين سياسية السلطنة. كما اعتقد أن الأمر هنا لا يفرض تحديات، بل أن الوضوح والشفافية هي ما تحكم الأمر، ويمكننا أن نتعامل على هذه الأسس، حيث نوضح ما يتعارض مع سياستنا، كما نراعي السياسة التحريرية لكل مؤسسة بالطبع.وبالتالي يجب أن يكون الاحترام المتبادل هو أساس التعامل، نحن نذكر بكل وضوح ما لا يتناسب مع خطوط سياسة السلطنة، وندرك بالطبع أبعاد السياسات التحريرية للمؤسسات، لا نسعى للتدخل فيها، لكن نؤكد على ضرورة احترام سياستنا أيضا.بالتأكيد تتابعون الإعلام الروسي وتعاطيه مع قضايا المنطقة... كيف تقيمون التعاون الحالي وما هي انطباعكم عن السياسات الإعلامية الروسية؟نحن نحترم السياسة التحريرية في الإعلام الروسي، والذي يراعي السياسة التحريرية لسلطنة عمان، هذا التعاون يعني أن لا نتدخل في خطوطه العريضة، لكنه يأتي في سياق تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة.كما أذكر أننا وقعنا اتفاقية تعاون بيننا وبين روسيا مع مؤسستين عريقتين " آر تي"، وكذلك "سبوتنيك"، لتبادل الخبرات وتطوير العلاقات، بين الدولتين من الجانب الإعلامي.بعض وسائل الإعلام تلعب دورا مشبوها على مستوى العالم...إلى أي مدى تؤثر وسائل الإعلام على العلاقات بين الدول والشعوب؟الإعلاميون للأسف نسوا السبب الذي يعملون لأجله، ثم يتذمرون لماذا لا يحترمهم البعض، إذ ينسى الإعلامي أنه يعمل بمهنة الإنسانية التي يجب أن يحترمها الجميع، وهذا الاحترام يبدأ من احترام الشخص لما يقوم به ومهمته التي تفرض عليه مراعاة بعض الضوابط.للأسف يمكن أن نرى انصراف البعض عن مهمة تعليم البشر وتقديم المعرفة والخبر، والتدخل في سياقات لا تتناسب معه ومع المهنة الإعلامية وأخلاقياتها، وكذلك مع ما يستحقه الجمهور، من إضاءات للمعرفة والوعي والثقافة وجوانب عدة. ونتمنى أن يعود الإعلامي لخطه الأساسي لأن الإعلام لديه قوة كبيرة وسلطة رابعة، كما نؤكد أن الاحترام يستحق ولا يقدم.تتحرك السلطنة إقليميا ودوليا من أجل ترسيخ السلام ونرى ذلك في الوساطة بين واشنطن وطهران وفي أوقات سابقة بين دول أخرى...على المستوى الإعلامي هل يفرض ذلك أعباء مضاعفة؟الحقيقة في عمان هناك فكر ربما لا يتفق البعض معه، ولا يفهمه وهو أن السلطنة لها أولويات، وتتمثل الأولوية الأولى والأهم في تحقيق السلام.السلطنة لا يضيرها أن يبتعد الإعلام عنها، أو أن ابتعدت عن الأضواء طالما أنها تقوم بدور سامي في كل الأحوال.توجه السلطنة مميز ومختلف، إذ أنها لا تهتم بالضوء الإعلامي، بشكل كبير بقدر ما تهتم بتحقيق المهمة الأساسية بالعمل الذي تقوم به، فإن كان دورها وساطة،ـ فتركز على الوساطة، لا تركز كثير عما يقول الإعلام عنها أو أن تظهر في الإعلام، هو توجه إنساني، ربما أنه ليس مثاليا، لكنه واقعي، ويسعى لتحقيق النتائج الحقيقة دون الالتفاد للانعكاسات الإعلامية التي يراها البعض.أجرى المقابلة/ محمد حميدة

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