https://sarabic.ae/20250422/بوتين-وسلطان-عمان-يوقعان-وثائق-في-موسكو-فيديو-1099799851.html
روسيا وسلطنة عمان توقعان اتفاقية إلغاء نظام التأشيرات بينهما
روسيا وسلطنة عمان توقعان اتفاقية إلغاء نظام التأشيرات بينهما
سبوتنيك عربي
وقعت روسيا وسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T13:28+0000
2025-04-22T13:28+0000
2025-04-22T13:46+0000
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وأُجريت مراسم تبادل الوثائق في الكرملين عقب محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد،.في الكرملين.كما وقعت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ووزارة الإعلام العمانية ممثلة بوكالة الأنباء العمانية مذكرة تفاهم وتبادل المعلومات.وقع الوثيقة دميتري كيسيليف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، وحمود بن سالم الطويخ، السفير فوق العادة والمفوض لسلطنة عمان لدى روسيا.وأصدر الرئيس بوتين، ونظيره العماني بياناً مشتركاً عقب محادثاتهما في موسكو.
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو
2025-04-22T13:28+0000
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العالم, العالم العربي, روسيا, видео
العالم, العالم العربي, روسيا, видео
روسيا وسلطنة عمان توقعان اتفاقية إلغاء نظام التأشيرات بينهما
13:28 GMT 22.04.2025 (تم التحديث: 13:46 GMT 22.04.2025)
وقعت روسيا وسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين.
وأُجريت مراسم تبادل الوثائق في الكرملين عقب محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد،.في الكرملين.
كما وقعت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ووزارة الإعلام العمانية ممثلة بوكالة الأنباء العمانية مذكرة تفاهم وتبادل المعلومات.
وقع الوثيقة دميتري كيسيليف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، وحمود بن سالم الطويخ، السفير فوق العادة والمفوض لسلطنة عمان لدى روسيا.
وأصدر الرئيس بوتين، ونظيره العماني بياناً مشتركاً عقب محادثاتهما في موسكو.