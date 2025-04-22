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بوتين يعلن عن خطط لعقد قمة بين روسيا والدول العربية
بوتين يعلن عن خطط لعقد قمة بين روسيا والدول العربية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن خطط تعدها موسكو لعقد قمة بين روسيا والدول العربية خلال العام الحالي. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T12:17+0000
2025-04-22T12:17+0000
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وقال بوتين في تصريحات للصحفيين بهذا الشأن، قبيل لقاء مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد: "بالطبع، تم نقل المعلومات عبر وزارة الخارجية. نخطط لعقد قمة بين روسيا والدول العربية العام الحالي".وأضاف: "لقد أيد العديد من أصدقائنا في العالم العربي هذه الفكرة".ووجه بوتين دعوة لسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، للمشاركة في القمة الروسية العربية المقرر عقدها هذا العام.ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمان
https://sarabic.ae/20250422/الكرملين-يكشف-عن-تفاصيل-زيارة-سلطان-عمان-إلى-موسكو-1099789214.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

بوتين يعلن عن خطط لعقد قمة بين روسيا والدول العربية

12:17 GMT 22.04.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن خطط تعدها موسكو لعقد قمة بين روسيا والدول العربية خلال العام الحالي.
وقال بوتين في تصريحات للصحفيين بهذا الشأن، قبيل لقاء مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد: "بالطبع، تم نقل المعلومات عبر وزارة الخارجية. نخطط لعقد قمة بين روسيا والدول العربية العام الحالي".
وأضاف: "لقد أيد العديد من أصدقائنا في العالم العربي هذه الفكرة".
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الثلاثاء، في قاعة غيورغيفسكي بالقصر الكبير في الكرملين.
ووجه بوتين دعوة لسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، للمشاركة في القمة الروسية العربية المقرر عقدها هذا العام.
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ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الثنائية بين روسيا وسلطنة عمان، في خطوة تعكس اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة.
ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".
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