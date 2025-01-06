https://sarabic.ae/20250106/السفير-عبد-الله-الرحبي-لـسبوتنيك-هناك-تقارب-واضح-في-رؤية-سلطنة-عمان-ومصر-تجاه-الأزمة-السورية-1096534650.html

السفير عبد الله الرحبي لـ"سبوتنيك": هناك تقارب واضح في رؤية سلطنة عمان ومصر تجاه الأزمة السورية

السفير عبد الله الرحبي لـ"سبوتنيك": هناك تقارب واضح في رؤية سلطنة عمان ومصر تجاه الأزمة السورية

سبوتنيك عربي

أكد السفير عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عُمان في مصر، أن زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إلى سلطنة عُمان، تأتي في إطار التشاور المستمر والتنسيق... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T15:23+0000

2025-01-06T15:23+0000

2025-01-06T15:23+0000

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وأضاف الرحبي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن عدة ملفات جرى التباحث بشأنها بين الوزيرين في مقدمتها:وكذلك القضية الفلسطينية، حيث توافق الجانبان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مشيرين إلى أن "استمرار الصراعات والحلول العسكرية لا يؤدي إلا إلى تأجيل الانفجار وزيادة الفجوة بين الشعوب، في التعاون الاقتصادي بين البلدين، جرى استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم التنمية المستدامة للشعبين الشقيقين.بشأن رؤية البلدين تجاه الأزمة في سوريا، قال الرحبي: "هناك تقارب واضح في رؤية سلطنة عُمان ومصر تجاه الأزمة السورية، حيث يشدد البلدان على أهمية الحلول السياسية التي تراعي مصالح الشعب السوري وتضمن إعادة الإعمار والتنمية، وتعتبر عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خطوة أساسية لدعم استقرارها وتعزيز التوافق العربي".ويرى أن "التنسيق بين سلطنة عُمان ومصر، يعكس حرصهما على تحقيق مقاربة شاملة للتعامل مع القضايا المشتعلة، مثل الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، إلى جانب التطورات الدولية، هذا التعاون لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل يشمل تعزيز الشراكات الاقتصادية والثقافية، وهو ما يرسخ دور البلدين كركيزة أساسية للعمل العربي المشترك".والتقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الاثنين، مع الوزير بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، حيث ناقش الجانبان مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وتناول الوزيران أطر التعاون الثنائي القائمة وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين، في ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بعد زيارة السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى مسقط في يونيو/ حزيران 2022، وزيارة سلطان غُمان هيثم بن طارق، إلى القاهرة في مايو/ أيار 2023. كما أكدا الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة الـ16 للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وفق بيان الخارجية المصرية.وأكد الوزير عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.كما أشار عبد العاطي إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي "الدقم" و"صلالة" والمواني المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويسهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضائق بحرية استراتيجية.وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

https://sarabic.ae/20250106/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-قضية-أمن-البحر-الأحمر-في-سلطنة-عمان-1096520432.html

https://sarabic.ae/20241223/وزير-الخارجية-المصري-البحر-الأحمر-للدول-المشاطئة-له-فقط-1096081409.html

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