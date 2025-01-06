https://sarabic.ae/20250106/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-قضية-أمن-البحر-الأحمر-في-سلطنة-عمان-1096520432.html

وزير الخارجية المصري يبحث قضية أمن البحر الأحمر في سلطنة عمان

وزير الخارجية المصري يبحث قضية أمن البحر الأحمر في سلطنة عمان

سبوتنيك عربي

بحث وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، قضية أمن الملاحة في البحر الأحمر، خلال لقائه مع فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T10:25+0000

2025-01-06T10:25+0000

2025-01-06T10:25+0000

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وقال موقع "اليوم السابع"، إن عبد العاطي بحث كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.تناول الجانبان ملف البحر الأحمر وأهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وتأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر بشكل خاص في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس.وأعرب عبد العاطي عن تقدير مصر للدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين.وأبدى وزير الخارجية المصر رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، مشيراً إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها.وشدد عبد العاطي على اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية في مجال تنمية البنية التحتية، لا سيما في ظل الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذا المجال، مؤكداً على استعداد الشركات المصرية لتعزيز مشاركتها في مشروعات تنمية البنية التحتية في السلطنة.وأكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.وأعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن القناة تبنت في الفترة الماضية استراتيجية طموحة تعتمد بشكل رئيسي على تنويع مصادر الدخل وإضافة خدمات بحرية لم تكن تقدم من قبل، بحسب قوله.وقال ربيع إن "المرحلة الراهنة تشهد العديد من التحديات الأمنية غير المسبوقة، التي تتطلب التعامل المرن بفتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركاء والعملاء كافة".وأوضح أن "أبرز هذه الخدمات ما يتعلق بالإنقاذ والإسعاف البحري، فضلاً عن الصيانة والإصلاح بواسطة الشركات والترسانات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى خدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات من السفن وخدمات الرسو لليخوت"، وفق بيان للهيئة.

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