https://sarabic.ae/20241231/إيران-ترد-على-الاتهامات-بشأن-مساعدة-أنصار-الله-في-أحداث-البحر-الأحمر-1096351183.html

إيران ترد على الاتهامات بشأن مساعدة "أنصار الله" في أحداث البحر الأحمر

إيران ترد على الاتهامات بشأن مساعدة "أنصار الله" في أحداث البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

ردّ مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، على الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، في اجتماع مجلس الأمن الدولي، مؤكدا... 31.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-31T06:34+0000

2024-12-31T06:34+0000

2024-12-31T06:35+0000

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وقال إيرواني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيسة الدورية لمجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، إن "هذه الاتهامات تهدف إلى تصعيد التوترات وخلق ذريعة لمزيد من زعزعة استقرار المنطقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها".وأضاف: "هذه الاتهامات، والتي أثارها ممثل الكيان الصهيوني، هي محاولة واضحة لإلقاء مسؤولية أعماله غير القانونية وأنشطته التدميرية على إيران"، متابعًا: "الكيان الصهيوني المعادي، وليس إيران، هو الذي ينتهج دائما سياسة الاستفزاز والأنشطة المزعزعة للاستقرار ويعتبر تهديدا خطيرا للسلام والأمن الإقليمي والدولي".وأكد إيرواني أن إيران "تدين بشدة الأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل ضد سيادة اليمن وسلامته الإقليمية، وخاصة الهجمات على المدنيين والبنى التحتية الحيوية مثل مطار صنعاء وميناء الحديدة، والتي تعتبر ضرورية لإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية للشعب اليمني".وشدد المندوب الإيراني على أن "هذه الأعمال غير القانونية، التي يتم تنفيذها بدعم مباشر وتواطؤ من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، تشكل انتهاكات جسيمة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".وأوضح إيرواني، في رسالته، أن "مثل هذه الأعمال الإجرامية لا تعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن".وشدد على ضرورة أن "يتصرف مجلس الأمن، وفقا لمسؤوليته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وأن یبادر بشكل حاسم لمحاسبة کیان الاحتلال الصهيوني وداعمیه على هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".ويوم السبت الماضي، أعلنت جماعة "انصار الله" في اليمن، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز "MQ9" أثناء تنفيذها مهام في أجواء محافظة البيضاء جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.وأكد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع في بيان مصور إن الطائرة الأمريكية نوع "MQ 9" هي الثالثة عشرة التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" إسنادا لقطاع غزة.وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان جماعة "أنصار الله" في اليمن، "قصف قاعدة نفاتيم الجوية الإسرايلية في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن قوات الجماعة استهدفت الاراضي الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، مؤكدا "استمرار العمليات على إسرائيل حتى وقف العدوان على قطاع غزة".وفي وقت سابق، قصفت مقاتلات إسرائيلية مطار صنعاء الدولي وقاعدة "الدليمي" الجوية شمال صنعاء، كما قصفت محطة كهرباء جنوب العاصمة اليمنية ومنشآت في محافظة الحديدة غربي البلاد، وأسفرت الغارات عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 40 آخرين.وفي رد على ذلك، أطلقت جماعة "أنصار الله" صاروخا فرط صوتي على مطار بن غوريون في تل أبيب، وطائرات مسيرة على أهداف في تل أبيب، إضافة إلى مهاجمتها سفينة كانت تبحر في اتجاه ميناء إسرائيل في بحر العرب.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.

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https://sarabic.ae/20241226/أنصار-الله-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-صنعاء-إلى-6-قتلى-و40-مصابا-1096230040.html

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