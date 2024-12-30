https://sarabic.ae/20241230/أنصار-الله-عدوان-أمريكي-بريطاني-على-مديرية-التحيتا-جنوب-الحديدة--1096347880.html
أنصار الله: عدوان أمريكي بريطاني على مديرية التحيتا جنوب الحديدة
أنصار الله: عدوان أمريكي بريطاني على مديرية التحيتا جنوب الحديدة
سبوتنيك عربي
شن الجيش الأمريكي والبريطاني، مساء اليوم الاثنين، غارات على محافظة الحديدة الساحلية في اليمن. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مصدر أمني تابع لجماعة أنصار الله اليمنية، إن "العدوان الأمريكي البريطاني شن غارتين على مديرية التحيتا جنوب الحديدة"، حسب موقع "سبتمبر نت".وأعلنت جماعة "انصار الله" في اليمن، السبت الماضي، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز "MQ9" أثناء تنفيذها مهام في أجواء محافظة البيضاء جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.وأكد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع في بيان مصور إن الطائرة الأمريكية نوع "MQ 9" هي الثالثة عشرة التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" إسنادا لقطاع غزة.وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان جماعة "أنصار الله" في اليمن، "قصف قاعدة نفاتيم الجوية الإسرايلية في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن قوات الجماعة استهدفت الأراضي الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، مؤكدا "استمرار العمليات على إسرائيل حتى وقف العدوان على قطاع غزة".وفي وقت سابق، قصفت مقاتلات إسرائيلية مطار صنعاء الدولي وقاعدة الدليمي الجوية شمال صنعاء، كما قصفت محطة كهرباء جنوب العاصمة اليمنية ومنشآت في محافظة الحديدة غربي البلاد. وأسفرت الغارات عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 40 آخرين.وفي رد على ذلك، أطلقت جماعة "أنصار الله" صاروخا فرط صوتي على مطار بن غوريون في تل أبيب، وطائرات مسيرة على أهداف في تل أبيب، إضافة إلى مهاجمتها سفينة كانت تبحر في اتجاه ميناء إسرائيل في بحر العرب.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردًا على الغارات الجوية.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
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https://sarabic.ae/20241228/أنصار-الله-تعلن-قصف-قاعدة-نفاتيم-الجوية-الإسرائيلية-بصاروخ-فرط-صوتي-1096281174.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أنصار الله: عدوان أمريكي بريطاني على مديرية التحيتا جنوب الحديدة
شن الجيش الأمريكي والبريطاني، مساء اليوم الاثنين، غارات على محافظة الحديدة الساحلية في اليمن.
وقال مصدر أمني تابع لجماعة أنصار الله اليمنية، إن "العدوان الأمريكي البريطاني شن غارتين على مديرية التحيتا جنوب الحديدة"، حسب موقع
"سبتمبر نت".
وأعلنت جماعة "انصار الله" في اليمن، السبت الماضي، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز "MQ9" أثناء تنفيذها مهام في أجواء محافظة البيضاء جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.
وأكد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع في بيان مصور إن الطائرة الأمريكية نوع "MQ 9" هي الثالثة عشرة التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" إسنادا لقطاع غزة.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان جماعة "أنصار الله" في اليمن، "قصف قاعدة نفاتيم الجوية الإسرايلية
في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن قوات الجماعة استهدفت الأراضي الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، مؤكدا "استمرار العمليات على إسرائيل حتى وقف العدوان على قطاع غزة".
وفي وقت سابق، قصفت مقاتلات إسرائيلية مطار صنعاء الدولي
وقاعدة الدليمي الجوية شمال صنعاء، كما قصفت محطة كهرباء جنوب العاصمة اليمنية ومنشآت في محافظة الحديدة غربي البلاد. وأسفرت الغارات عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 40 آخرين.
وفي رد على ذلك، أطلقت جماعة "أنصار الله" صاروخا فرط صوتي على مطار بن غوريون في تل أبيب، وطائرات مسيرة على أهداف في تل أبيب، إضافة إلى مهاجمتها سفينة كانت تبحر في اتجاه ميناء إسرائيل في بحر العرب.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي
، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردًا على الغارات الجوية.
وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.