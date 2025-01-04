https://sarabic.ae/20250104/مصر-تشدد-على-احترام-وحدة-وسيادة-وسلامة-الأراضي-الصومالية-1096481015.html

مصر تشدد على احترام وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية

مصر تشدد على احترام وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية

سبوتنيك عربي

أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية. 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T18:52+0000

2025-01-04T18:52+0000

2025-01-04T18:52+0000

العالم العربي

الصومال

أخبار تركيا اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092826788_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_75ccca7c51eaec2d0119a58de7131289.jpg

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن عبد العاطي تبادل الرؤى والتقديرات مع نويل بارو بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأفاد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي، ناقش مع نظيره الفرنسي، التطورات في الصومال، حيث شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية.في وقت أعرب عن تقدير القاهرة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتطلع لتعزيز جوانب العلاقات الثنائية، حيث اتفق الوزيران على تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية.والأسبوع الماضي، علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الاتفاق الذي توصلت الصومال وإثيوبيا إليه خلال الشهر الماضي، بوساطة من تركيا.وشدد السيسي على "الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والأمن القومي المصري"، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن "مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، سواء من خلال التعاون الثنائي أو عبر المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، بناء على طلب الصومال"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الصومال وإثيوبيا، توصلتا في ختام مفاوضات جرت بوساطته في العاصمة أنقرة، إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.وكان البلدان المتجاوران على خلاف، منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا في يناير/ كانون الثاني الماضي، مع "منطقة أرض الصومال" المنفصلة عن الصومال، لاستئجار مساحة من الساحل لتشييد ميناء وقاعدة عسكرية فيها، مقابل الاعتراف بالمنطقة.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد جدد في شهر أغسطس/ آب الماضي، رفض بلاده لأي تدخل في شؤون الصومال، مؤكدًا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكّن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.

https://sarabic.ae/20241010/السيسي-من-إريتريا-سنقدم-كل-أشكال-الدعم-للصومال-لاستعادة-الأمن-والأمان-1093623441.html

https://sarabic.ae/20240930/الرئيس-الصومالي-يكشف-لأول-مرة-حقيقة-تواجد-قوات-مصرية-في-بلاده-فيديو-1093259292.html

الصومال

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الصومال, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن