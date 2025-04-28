https://sarabic.ae/20250428/هيئة-السياحة-العمانية-روسيا-شريك-استراتيجي-هام-في-قطاع-السياحة-1099981736.html
هيئة السياحة العمانية: روسيا شريك استراتيجي هام في قطاع السياحة
هيئة السياحة العمانية: روسيا شريك استراتيجي هام في قطاع السياحة
سبوتنيك عربي
أكد المدير العام للمشغل الوطني للسفر العماني المشارك في فعاليات مؤتمر السفر العربي، شبيب المعمري، أن سلطنة عمان وروسيا تربطهما علاقة بناءة، مشيرا إلى أن روسيا... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T18:02+0000
2025-04-28T18:02+0000
2025-04-28T18:02+0000
روسيا
حصري
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العالم العربي
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وقال المعمري خلال تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه "يتم العمل على ربط القطاع السياحي في السلطنة رقميًا، مما يوفر فرصة كبيرة لوصول كافة المنتجات المتعلقة بالقطاع السياحي في سلطنة عُمان إلى أكثر من 170 دولة، مما يسهل على السائح الحصول على جميع العروض الخاصة بمجال السياحة داخل السلطنة".وأضاف المعمري أن "العلاقة بين روسيا وسلطنة عمان قديمة وبنّاءة في مختلف القطاعات، ومنها القطاع السياحي، حيث تُعد روسيا شريكًا استراتيجيًا، ونعمل معًا على تطوير هذا القطاع، وخاصة بعد الزيارة الأخيرة للسلطان هيثم إلى روسيا، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات من بينها ما يخص القطاع والترويج السياحي بين البلدين".وانطلقت، اليوم الاثنين، في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي، الذي سيقام إلى غاية يوم الخميس 1 مايو/أيار، بمشاركة أكثر من 2800 عارض، وأكثر من 55 ألف خبير في قطاع السفر من 166 دولة.ويقام معرض سوق السفر العربي 2025، تحت شعار، "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، ويستكشف كيف سيشكل التواصل عبر الحدود والقطاعات والمجتمعات مستقبل السياحة.رؤية السعودية 2030 غيرت مفاهيم الاقتصاد في المملكة... فيديو
https://sarabic.ae/20250428/هيئة-السياحة-القطرية-القطاع-السياحي-الروسي-أحد-أهدافنا-1099979839.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, حصري, أخبار عمان, العالم العربي
روسيا, حصري, أخبار عمان, العالم العربي
هيئة السياحة العمانية: روسيا شريك استراتيجي هام في قطاع السياحة
حصري
أكد المدير العام للمشغل الوطني للسفر العماني المشارك في فعاليات مؤتمر السفر العربي، شبيب المعمري، أن سلطنة عمان وروسيا تربطهما علاقة بناءة، مشيرا إلى أن روسيا شريك استراتيجي هام في قطاع السياحة.
وقال المعمري خلال تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه "يتم العمل على ربط القطاع السياحي في السلطنة رقميًا، مما يوفر فرصة كبيرة لوصول كافة المنتجات المتعلقة بالقطاع السياحي في سلطنة عُمان إلى أكثر من 170 دولة، مما يسهل على السائح الحصول على جميع العروض الخاصة بمجال السياحة داخل السلطنة".
وأضاف المعمري أن "العلاقة بين روسيا وسلطنة عمان قديمة وبنّاءة في مختلف القطاعات، ومنها القطاع السياحي، حيث تُعد روسيا شريكًا استراتيجيًا، ونعمل معًا على تطوير هذا القطاع، وخاصة بعد الزيارة الأخيرة للسلطان هيثم إلى روسيا، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات من بينها ما يخص القطاع والترويج السياحي بين البلدين".
وانطلقت، اليوم الاثنين، في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي، الذي سيقام إلى غاية يوم الخميس 1 مايو/أيار، بمشاركة أكثر من 2800 عارض، وأكثر من 55 ألف خبير في قطاع السفر من 166 دولة.
ويقام معرض سوق السفر العربي 2025، تحت شعار، "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، ويستكشف كيف سيشكل التواصل عبر الحدود والقطاعات والمجتمعات مستقبل السياحة.