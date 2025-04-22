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مساحة حرة
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الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
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خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
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هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
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عرب بوينت بودكاست
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بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
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https://sarabic.ae/20250422/مسؤول-عماني-سابق-خصوصية-العلاقات-الروسية-العمانية-تعزز-ضرورة-التوجه-شرقا-1099809520.html
مسؤول عماني سابق: خصوصية العلاقات الروسية العمانية تعزز ضرورة التوجه شرقا
مسؤول عماني سابق: خصوصية العلاقات الروسية العمانية تعزز ضرورة التوجه شرقا
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ناقش الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T21:14+0000
2025-04-22T21:14+0000
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روسيا
سلطنة عمان
فلاديمير بوتين
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ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، وناقش مع الرئيس بوتين العديد من الملفات كما وقعت العديد من الاتفاقيات خلال الزيارة.تعليقا على أهمية زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى موسكو، قال الدكتور محمد المشيخي، عضو مجلس الدولة العماني الأسبق، بالقول إن "العلاقات الروسية العمانية تعود لمنتصف الثمانينيات، عندما وقع الأمين العام لوزارة الخارجية العمانية حينها السلطان هيثم بن طارق "الحالي"، اتفاقية مع نائب رئيس الحزب الشيوعي السوفيتي لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكانت عمان حينها تحسب على المعسكر الغربي".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن سلطنة عمان بدأت منذ ذلك التاريخ توطيد علاقتها مع روسيا عبر محطات تعاون وتنسيق في الكثير من القضايا العالمية، وأبرزها القضية الفلسطينية، وكذلك الملف النووي الإيراني، بالإضافة للتوافق بين البلدين الملحوظ داخل "أوبك بلس".ولفت إلى أن الاتجاه نحو الشرق بات ضرورة في الوقت الراهن، خاصة في ظل ما تفرضه واشنطن من جمارك وإجراءات تضر بمصالح المنطقة العربية.وأشار إلى أن إعفاء التأشيرة المتبادل بين البلدين يعد خطوة هامة، بالإضافة إلى الملفات الاقتصادية الهامة والتعاون الإعلامي، والتعاون المتحفي، ما يشير إلى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين، خاصة على مستوى الخدمات اللوجستية والسياحة، وملف الطاقة النظيفة، وملف السياحة أيضا.يرى المسؤول العماني السابق، أن التقارب العماني الروسي ينعكس على الملفات المثارة في المنطقة وفي مقدمتها المفاوضات بين طهران وواشنطن، في ظل العلاقة القوية التي تربط إيران بروسيا، وهو ما يمكن استثماره في المساهمة في حلحلة الأزمة عبر دعم جهود الوساطة العمانية.ووقعت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الوكالة الأم لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ووزارة الإعلام العمانية مذكرة تفاهم وتبادل المعلومات.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وقعت مذكرة تفاهم وتبادل للمعلومات مع وزارة الإعلام العمانية ممثلة بوكالة الأنباء العمانية.ووقع الوثيقة دميتري كيسيليوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، وحمود بن سالم الطويخ، السفير فوق العادة والمفوض لسلطنة عمان لدى روسيا الاتحادية.وأُجريت مراسم تبادل الوثائق عقب مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في الكرملين.
https://sarabic.ae/20250422/رئيس-جمعية-الصحفيين-العمانية-التنسيق-العماني-الروسي-ركيزة-مهمة-في-دعم-الاستقرار-الإقليمي-والدولي-1099808703.html
https://sarabic.ae/20250422/باحث-في-الشأن-الدولي-والروسي-زيارة-سلطان-عمان-إلى-موسكو-بالغة-الأهمية-وتحمل-دلالات-استراتيجية-1099806342.html
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حصري, العالم العربي, الأخبار, روسيا, سلطنة عمان, فلاديمير بوتين
حصري, العالم العربي, الأخبار, روسيا, سلطنة عمان, فلاديمير بوتين

مسؤول عماني سابق: خصوصية العلاقات الروسية العمانية تعزز ضرورة التوجه شرقا

21:14 GMT 22.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية الوكالة الأم لـ"سبوتنيك" ديمتري كيسيليوف خلال توقيع اتفياقية تعاون مع وزارة الإعلام العمانية
 المدير العام لمجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية الدولية الوكالة الأم لـسبوتنيك ديمتري كيسيليوف خلال توقيع اتفياقية تعاون مع وزارة الإعلام العمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ناقش الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.
ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، وناقش مع الرئيس بوتين العديد من الملفات كما وقعت العديد من الاتفاقيات خلال الزيارة.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
رئيس جمعية الصحفيين العمانية: التنسيق العماني الروسي ركيزة مهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي
20:08 GMT
تعليقا على أهمية زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى موسكو، قال الدكتور محمد المشيخي، عضو مجلس الدولة العماني الأسبق، بالقول إن "العلاقات الروسية العمانية تعود لمنتصف الثمانينيات، عندما وقع الأمين العام لوزارة الخارجية العمانية حينها السلطان هيثم بن طارق "الحالي"، اتفاقية مع نائب رئيس الحزب الشيوعي السوفيتي لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكانت عمان حينها تحسب على المعسكر الغربي".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن سلطنة عمان بدأت منذ ذلك التاريخ توطيد علاقتها مع روسيا عبر محطات تعاون وتنسيق في الكثير من القضايا العالمية، وأبرزها القضية الفلسطينية، وكذلك الملف النووي الإيراني، بالإضافة للتوافق بين البلدين الملحوظ داخل "أوبك بلس".
ولفت إلى أن الاتجاه نحو الشرق بات ضرورة في الوقت الراهن، خاصة في ظل ما تفرضه واشنطن من جمارك وإجراءات تضر بمصالح المنطقة العربية.
وأشار إلى أن إعفاء التأشيرة المتبادل بين البلدين يعد خطوة هامة، بالإضافة إلى الملفات الاقتصادية الهامة والتعاون الإعلامي، والتعاون المتحفي، ما يشير إلى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين، خاصة على مستوى الخدمات اللوجستية والسياحة، وملف الطاقة النظيفة، وملف السياحة أيضا.
يرى المسؤول العماني السابق، أن التقارب العماني الروسي ينعكس على الملفات المثارة في المنطقة وفي مقدمتها المفاوضات بين طهران وواشنطن، في ظل العلاقة القوية التي تربط إيران بروسيا، وهو ما يمكن استثماره في المساهمة في حلحلة الأزمة عبر دعم جهود الوساطة العمانية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل سلطان عمان في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
باحث في الشأن الدولي والروسي: زيارة سلطان عمان إلى موسكو بالغة الأهمية وتحمل دلالات استراتيجية
17:48 GMT
ووقعت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الوكالة الأم لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ووزارة الإعلام العمانية مذكرة تفاهم وتبادل المعلومات.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وقعت مذكرة تفاهم وتبادل للمعلومات مع وزارة الإعلام العمانية ممثلة بوكالة الأنباء العمانية.
ووقع الوثيقة دميتري كيسيليوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، وحمود بن سالم الطويخ، السفير فوق العادة والمفوض لسلطنة عمان لدى روسيا الاتحادية.
وأُجريت مراسم تبادل الوثائق عقب مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في الكرملين.
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