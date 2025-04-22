https://sarabic.ae/20250422/رئيس-جمعية-الصحفيين-العمانية-التنسيق-العماني-الروسي-ركيزة-مهمة-في-دعم-الاستقرار-الإقليمي-والدولي-1099808703.html

رئيس جمعية الصحفيين العمانية: التنسيق العماني الروسي ركيزة مهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي

رئيس جمعية الصحفيين العمانية: التنسيق العماني الروسي ركيزة مهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي

سبوتنيك عربي

قال رئيس جمعية الصحفيين العمانية الدكتور محمد العريمي، إن زيارة السلطان هيثم بن طارق للعاصمة موسكو اليوم بالغة الأهمية في مسار العلاقات بين البلدين. 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T20:08+0000

2025-04-22T20:08+0000

2025-04-22T20:08+0000

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وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق اَل سعيد، بيانا مشتركا عقب محادثاتهما، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية موسكو، تضمن الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي وقعت بين البلدين.وأوضح رئيس جمعية الصحفيين العمانية، محمد العريمي، أن العلاقات بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية تتميز بقدر كبير من الاحترام المتبادل والتقدير العميق، وتقوم على مبادئ عدم التدخل في شؤون الغير، والحوار البناء، والتعاون المشترك في مختلف المحافل الدولية.وأضاف في حديثه مع " سبوتنيك" أن زيارة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، تعد تأكيداً على متانة الروابط السياسية والدبلوماسية التي تجمع البلدين الصديقين، وتجسيدا للرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقة في شتى المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.وشدد على أن التعاون بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية يحظى بأهمية كبيرة في عدد من المجالات الحيوية، أبرزها الطاقة، والاقتصاد، والاستثمار، والسياحة، والتعليم، والتكنولوجيا، كما أن هناك فرصا واعدة لتوسيع التعاون في مجالات الأمن الغذائي، والنقل، والموانئ، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 وتوجهات روسيا لتعزيز علاقاتها مع دول المنطقة. بشأن انعكاس التنسيق بين البلدين على ملفات المنطقة، يضيف العريمي، "بلا شكل التنسيق العُماني الروسي ركيزة مهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة. ويعكس هذا التنسيق حرص البلدين والقيادتين على تبني مواقف متزنة، تدعم الحوار لحل الأزمات، وتعزز السلم والأمن. كما يسهم التعاون السياسي والدبلوماسي بين مسقط وموسكو في الدفع نحو حلول سلمية تراعي مصالح جميع الأطراف".وحول أهم الملفات التي شملتها الزيارة، أضاف "شملت أجندة الزيارة ملفات استراتيجية ذات أولوية، من بينها تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والطاقة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما ما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، والأمن الإقليمي، والتعاون في المحافل الدولية".وأبرز ما جاء في البيان المشترك الذي نشره الكرملين في أعقاب زيارة سلطان عمان، قبول بوتين دعوة سلطان عمان لزيارة سلطنة عمان، أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى، مع احترام ميثاق الأمم المتحدة وحل النزاعات والأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، والتأكيد على ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.وأبرز الاتفاقيات التي وقعتها روسيا وسلطنة عمان، الاقتصاد والإدارة والخدمات، وبروتوكول بشأن لجنة التعاون التجاري والاقتصادي والفني يتمثل بلجنة اقتصادية مشتركة، وكذلك اتفاق بشأن الإلغاء المتبادل لنظام التأشيرة لمواطني البلدين.ومن المذكرات الموقعة بين الطرفين، مذكرة تعاون في مجال الثروة السمكية، ومذكرة تفاهم في مجال النقل، ومذكرة تفاهم حول قضايا تغير المناخ والتنمية المنخفضة الكربون، ومذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الروسية، والمركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان بشأن التعاون في مجال مكافحة إضفاء الشرعية على غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين مؤسسة "روسكونغرس" وغرفة تجارة وصناعة عُمان، ومذكرة تفاهم وتبادل المعلومات بين مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الوكالة الأم لـ"سبوتنيك"، ووزارة الإعلام العمانية، ومذكرة تفاهم في مجال الإعلام بين وزارة الإعلام في سلطنة عمان، وقناة "آر تي" الروسية.

https://sarabic.ae/20250422/باحث-في-الشأن-الدولي-والروسي-زيارة-سلطان-عمان-إلى-موسكو-بالغة-الأهمية-وتحمل-دلالات-استراتيجية-1099806342.html

https://sarabic.ae/20250422/روسيا-سيغودنيا-ووزارة-الإعلام-العمانية-توقعان-مذكرة-تعاون-في-موسكو-1099801907.html

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