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"روسيا سيغودنيا" ووزارة الإعلام العمانية توقعان مذكرة تفاهم في موسكو
"روسيا سيغودنيا" ووزارة الإعلام العمانية توقعان مذكرة تفاهم في موسكو
سبوتنيك عربي
وقعت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، اليوم الثلاثاء، ووزارة الإعلام العمانية مذكرة تفاهم وتبادل المعلومات. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
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وكالة "روسيا سيغودنيا"
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وقعت مذكرة تفاهم وتبادل للمعلومات مع وزارة الإعلام العمانية ممثلة بوكالة الأنباء العمانية. ووقع الوثيقة دميتري كيسيليوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، وحمود بن سالم الطويخ، السفير فوق العادة والمفوض لسلطنة عمان لدى روسيا الاتحادية. ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.المتحدثة باسم الوفد العماني في منتدى بطرسبورغ 2024: نسعى لفتح طيران مباشر لجذب السائح الروسي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, إعلام, وسائل إعلام, وسائل إعلام, وكالة "روسيا سيغودنيا", روسيا سيغودنيا, أخبار عمان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, إعلام, وسائل إعلام, وسائل إعلام, وكالة "روسيا سيغودنيا", روسيا سيغودنيا, أخبار عمان

"روسيا سيغودنيا" ووزارة الإعلام العمانية توقعان مذكرة تفاهم في موسكو

14:12 GMT 22.04.2025 (تم التحديث: 14:21 GMT 22.04.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية الوكالة الأم لـ"سبوتنيك" ديمتري كيسيليوف خلال توقيع اتفياقية تعاون مع وزارة الإعلام العمانية
 المدير العام لمجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية الدولية الوكالة الأم لـسبوتنيك ديمتري كيسيليوف خلال توقيع اتفياقية تعاون مع وزارة الإعلام العمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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وقعت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، اليوم الثلاثاء، ووزارة الإعلام العمانية مذكرة تفاهم وتبادل المعلومات.
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وقعت مذكرة تفاهم وتبادل للمعلومات مع وزارة الإعلام العمانية ممثلة بوكالة الأنباء العمانية.
ووقع الوثيقة دميتري كيسيليوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، وحمود بن سالم الطويخ، السفير فوق العادة والمفوض لسلطنة عمان لدى روسيا الاتحادية.

وأُجريت مراسم تبادل الوثائق عقب مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في الكرملين.

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ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
المتحدثة باسم الوفد العماني في منتدى بطرسبورغ 2024: نسعى لفتح طيران مباشر لجذب السائح الروسي
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