https://sarabic.ae/20250422/روسيا-سيغودنيا-ووزارة-الإعلام-العمانية-توقعان-مذكرة-تعاون-في-موسكو-1099801907.html
"روسيا سيغودنيا" ووزارة الإعلام العمانية توقعان مذكرة تفاهم في موسكو
"روسيا سيغودنيا" ووزارة الإعلام العمانية توقعان مذكرة تفاهم في موسكو
سبوتنيك عربي
وقعت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، اليوم الثلاثاء، ووزارة الإعلام العمانية مذكرة تفاهم وتبادل المعلومات. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T14:12+0000
2025-04-22T14:12+0000
2025-04-22T14:21+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
إعلام
وسائل إعلام
وسائل إعلام
وكالة "روسيا سيغودنيا"
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/16/1099801075_0:115:3299:1971_1920x0_80_0_0_fdfd0ae6c7ea99e5c66672cffa7d3afc.jpg
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وقعت مذكرة تفاهم وتبادل للمعلومات مع وزارة الإعلام العمانية ممثلة بوكالة الأنباء العمانية. ووقع الوثيقة دميتري كيسيليوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، وحمود بن سالم الطويخ، السفير فوق العادة والمفوض لسلطنة عمان لدى روسيا الاتحادية. ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.المتحدثة باسم الوفد العماني في منتدى بطرسبورغ 2024: نسعى لفتح طيران مباشر لجذب السائح الروسي
https://sarabic.ae/20250422/الكرملين-يكشف-عن-تفاصيل-زيارة-سلطان-عمان-إلى-موسكو-1099789214.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/16/1099801075_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_ccbc065d6ffb259f41e0fe8e26aedad7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, إعلام, وسائل إعلام, وسائل إعلام, وكالة "روسيا سيغودنيا", روسيا سيغودنيا, أخبار عمان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, إعلام, وسائل إعلام, وسائل إعلام, وكالة "روسيا سيغودنيا", روسيا سيغودنيا, أخبار عمان
"روسيا سيغودنيا" ووزارة الإعلام العمانية توقعان مذكرة تفاهم في موسكو
14:12 GMT 22.04.2025 (تم التحديث: 14:21 GMT 22.04.2025)
وقعت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، اليوم الثلاثاء، ووزارة الإعلام العمانية مذكرة تفاهم وتبادل المعلومات.
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وقعت مذكرة تفاهم وتبادل للمعلومات مع وزارة الإعلام العمانية ممثلة بوكالة الأنباء العمانية.
ووقع الوثيقة دميتري كيسيليوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، وحمود بن سالم الطويخ، السفير فوق العادة والمفوض لسلطنة عمان لدى روسيا الاتحادية.
وأُجريت مراسم تبادل الوثائق عقب مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في الكرملين.
ووصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية،
حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن
، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.