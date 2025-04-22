فلسطين والطاقة... البيان الختامي للمحادثات الروسية العمانية في موسكو
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna/
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق اَل سعيد، بيانًا مشتركًا عقب محادثاتهما، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية موسكو.
وأبرز ما جاء في البيان المشترك الذي نشره الكرملين في أعقاب زيارة سلطان عمان:
قبول بوتين دعوة سلطان عمان لزيارة سلطنة عمان.
أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.
أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة وحل النزاعات والأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية.
ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني.
دعم الجهود الرامية إلى تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
ضرورة إطلاق عمليات إعادة النازحين إلى قطاع غزة.
وأبرز الاتفاقيات التي وقعتها روسيا وسلطنة عمان:
بروتوكول بشأن لجنة التعاون التجاري والاقتصادي.
اتفاق بشأن الإلغاء المتبادل لنظام التأشيرة لمواطني البلدين.
ومذكرة تعاون في مجال الثروة السمكية.
مذكرة تفاهم في مجال النقل.
وأجرى زعيما البلدين محادثات رسمية في الكرملين، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، واتسمت بروح الصداقة والالتزام بمواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد الرئيس بوتين أن "البلدين يسعيان للتعاون في مجال اللوجستيات والنقل والاستثمارات المتبادلة والزراعة، ومن المتوقع اتخاذ خطوات إضافية في قطاع الطاقة، وشركات الطاقة الروسية تبدي اهتماما كبيرا بالتعاون مع سلطنة عمان"، مبينا أنه من المقرر عقد قمة بين روسيا والدول العربية خلال العام الحالي.
من جهته، أكد سلطان عمان "متانة العلاقات بين بلاده وروسيا، واهتمام عمان بتطوير العلاقات الاقتصادية مع موسكو"، داعيا "ممثلي الأعمال الروس إلى فتح مكاتب تمثيلية في سلطنة عمان".
وكان وصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكوفي زيارة رسمية.
وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.