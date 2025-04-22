https://sarabic.ae/20250422/فلسطين-والطاقة-البيان-الختامي-للمحادثات-الروسية-العمانية-في-موسكو-1099804907.html

فلسطين والطاقة... البيان الختامي للمحادثات الروسية العمانية في موسكو

فلسطين والطاقة... البيان الختامي للمحادثات الروسية العمانية في موسكو

سبوتنيك عربي

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق اَل سعيد، بيانًا مشتركًا عقب محادثاتهما، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية موسكو. 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T16:08+0000

2025-04-22T16:08+0000

2025-04-22T16:08+0000

روسيا

سلطنة عمان

بيان مشترك

الكرملين

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وأبرز ما جاء في البيان المشترك الذي نشره الكرملين في أعقاب زيارة سلطان عمان:وأبرز الاتفاقيات التي وقعتها روسيا وسلطنة عمان:وأجرى زعيما البلدين محادثات رسمية في الكرملين، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، واتسمت بروح الصداقة والالتزام بمواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين.من جهته، أكد سلطان عمان "متانة العلاقات بين بلاده وروسيا، واهتمام عمان بتطوير العلاقات الاقتصادية مع موسكو"، داعيا "ممثلي الأعمال الروس إلى فتح مكاتب تمثيلية في سلطنة عمان".وكان وصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكوفي زيارة رسمية.وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

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روسيا, سلطنة عمان, بيان مشترك, الكرملين