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فلسطين والطاقة... البيان الختامي للمحادثات الروسية العمانية في موسكو
فلسطين والطاقة... البيان الختامي للمحادثات الروسية العمانية في موسكو
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق اَل سعيد، بيانًا مشتركًا عقب محادثاتهما، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية موسكو. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T16:08+0000
2025-04-22T16:08+0000
روسيا
سلطنة عمان
بيان مشترك
الكرملين
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وأبرز ما جاء في البيان المشترك الذي نشره الكرملين في أعقاب زيارة سلطان عمان:وأبرز الاتفاقيات التي وقعتها روسيا وسلطنة عمان:وأجرى زعيما البلدين محادثات رسمية في الكرملين، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، واتسمت بروح الصداقة والالتزام بمواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين.من جهته، أكد سلطان عمان "متانة العلاقات بين بلاده وروسيا، واهتمام عمان بتطوير العلاقات الاقتصادية مع موسكو"، داعيا "ممثلي الأعمال الروس إلى فتح مكاتب تمثيلية في سلطنة عمان".وكان وصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكوفي زيارة رسمية.وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
https://sarabic.ae/20250422/بوتين-وسلطان-عمان-يوقعان-وثائق-في-موسكو-فيديو-1099799851.html
https://sarabic.ae/20250422/بوتين-يجري-محادثات-مع-سلطان-عمان-في-موسكو--1099788656.html
https://sarabic.ae/20250422/موقف-طريف-بين-بوتين-وسلطان-عمان-في-الكرملين-فيديو-1099799229.html
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روسيا, سلطنة عمان, بيان مشترك, الكرملين
روسيا, سلطنة عمان, بيان مشترك, الكرملين

فلسطين والطاقة... البيان الختامي للمحادثات الروسية العمانية في موسكو

16:08 GMT 22.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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تابعنا عبر
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق اَل سعيد، بيانًا مشتركًا عقب محادثاتهما، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية موسكو.
وأبرز ما جاء في البيان المشترك الذي نشره الكرملين في أعقاب زيارة سلطان عمان:
قبول بوتين دعوة سلطان عمان لزيارة سلطنة عمان.
أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.
أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة وحل النزاعات والأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية.
ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني.
دعم الجهود الرامية إلى تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
ضرورة إطلاق عمليات إعادة النازحين إلى قطاع غزة.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
روسيا وسلطنة عمان توقعان اتفاقية إلغاء نظام التأشيرات بينهما
13:28 GMT

وأبرز الاتفاقيات التي وقعتها روسيا وسلطنة عمان:

بروتوكول بشأن لجنة التعاون التجاري والاقتصادي.
اتفاق بشأن الإلغاء المتبادل لنظام التأشيرة لمواطني البلدين.
ومذكرة تعاون في مجال الثروة السمكية.
مذكرة تفاهم في مجال النقل.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمان
11:08 GMT
وأجرى زعيما البلدين محادثات رسمية في الكرملين، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، واتسمت بروح الصداقة والالتزام بمواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الرئيس بوتين أن "البلدين يسعيان للتعاون في مجال اللوجستيات والنقل والاستثمارات المتبادلة والزراعة، ومن المتوقع اتخاذ خطوات إضافية في قطاع الطاقة، وشركات الطاقة الروسية تبدي اهتماما كبيرا بالتعاون مع سلطنة عمان"، مبينا أنه من المقرر عقد قمة بين روسيا والدول العربية خلال العام الحالي.

من جهته، أكد سلطان عمان "متانة العلاقات بين بلاده وروسيا، واهتمام عمان بتطوير العلاقات الاقتصادية مع موسكو"، داعيا "ممثلي الأعمال الروس إلى فتح مكاتب تمثيلية في سلطنة عمان".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
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موقف طريف بين بوتين وسلطان عمان في الكرملين... فيديو
13:29 GMT
وكان وصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكوفي زيارة رسمية.
وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
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