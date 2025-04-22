موقف طريف بين بوتين وسلطان عمان في الكرملين... فيديو
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna/
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ساعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، سلطان عمان هيثم بن طارق، على ارتداء سماعة الترجمة خلال لقائهما الرسمي في الكرملين، في مشهد يعزز أجواء الاحترام المتبادل بين الزعيمين.
ويظهر في الفيديو لحظة عفوية قام بها الرئيس بوتين تجاه نظيره العماني، حيث قام بوتين بمساعدة السلطان في وضع سماعة الترجمة في مشهد يعكس الدفء والاحترام المتبادل بين الرئيسين.
📹 لمسة ود في الكرملين: بوتين يساعد سلطان عمان في وضع سماعة الترجمة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 22, 2025
⭕️في مشهد ودي التقطته الكاميرات، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمساعدة سلطان عُمان هيثم بن طارق على ارتداء سماعة الترجمة خلال لقائهما الرسمي في موسكو.
⭕️اللقطة البسيطة حملت الكثير من الدلالات على دفء… https://t.co/UM4FNzp9NF pic.twitter.com/bmf8apXcrD
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في قاعة غيورغيفسكي في القصر الكبير في الكرملين.