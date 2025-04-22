https://sarabic.ae/20250422/باحث-في-الشأن-الدولي-والروسي-زيارة-سلطان-عمان-إلى-موسكو-بالغة-الأهمية-وتحمل-دلالات-استراتيجية-1099806342.html

باحث في الشأن الدولي والروسي: زيارة سلطان عمان إلى موسكو بالغة الأهمية وتحمل دلالات استراتيجية

باحث في الشأن الدولي والروسي: زيارة سلطان عمان إلى موسكو بالغة الأهمية وتحمل دلالات استراتيجية

سبوتنيك عربي

تناول الباحث في الشأن الدولي والروسي، محمد سيف الدين، زيارة سلطان سلطنة عمان، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، إلى العاصمة الروسية موسكو، واصفا إياها بـ"الزيارة... 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T17:48+0000

2025-04-22T17:48+0000

2025-04-22T17:59+0000

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وتتزامن الزيارة مع الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وترتبط في جانب منها بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تجري بوساطة عمانية.وأشار سيف الدين في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، إلى أهمية العلاقات الثنائية بين روسيا وسلطنة عمان، مشيدًا بخصوصيتها ودورها في ترسيخ الشراكة الروسية الخليجية، لا سيما في قطاع الطاقة، مع تطلعات متبادلة لتوسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات وقطاعات جديدة. كما لفت إلى أن رفع العقوبات عن موسكو وعودتها إلى النظام المالي الدولي من شأنه أن يعزز هذه العلاقات الثنائية والإقليمية.وفي ما يخص العلاقات الروسية الأمريكية، أشار الباحث في الشأن الدولي والروسي إلى أن الخلافات لا تزال عميقة، إلا أن محاولات بناء الثقة وإطلاق المسار التفاوضي والمبادرات المشتركة قد تسهم في الانتقال بهذه العلاقات إلى مرحلة جديدة، تعمل دول الخليج على المساهمة في بلورتها وبناء مقوماتها.وحول القمة المُرتقبة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بين روسيا والدول العربية، أكّد سيف الدين أن "الاهتمام الروسي المتزايد بهذه الدول يعود إلى سعيها الحثيث نحو إيجاد شركاء موثوقين في ظل بيئة دولية تتسم بالتوتر وانعدام اليقين".ولفت إلى أن "أسس هذه الشراكة قائمة بالفعل بين روسيا والدول العربية".

https://sarabic.ae/20250422/بوتين-يجري-محادثات-مع-سلطان-عمان-في-موسكو--1099788656.html

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