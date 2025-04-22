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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
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نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
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خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
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لقاء سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
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بيارق النصر
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لقاء سبوتنيك
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خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
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باحث في الشأن الدولي والروسي: زيارة سلطان عمان إلى موسكو بالغة الأهمية وتحمل دلالات استراتيجية
باحث في الشأن الدولي والروسي: زيارة سلطان عمان إلى موسكو بالغة الأهمية وتحمل دلالات استراتيجية
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في الشأن الدولي والروسي، محمد سيف الدين، زيارة سلطان سلطنة عمان، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، إلى العاصمة الروسية موسكو، واصفا إياها بـ"الزيارة... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T17:48+0000
2025-04-22T17:59+0000
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فلاديمير بوتين
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وتتزامن الزيارة مع الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وترتبط في جانب منها بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تجري بوساطة عمانية.وأشار سيف الدين في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، إلى أهمية العلاقات الثنائية بين روسيا وسلطنة عمان، مشيدًا بخصوصيتها ودورها في ترسيخ الشراكة الروسية الخليجية، لا سيما في قطاع الطاقة، مع تطلعات متبادلة لتوسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات وقطاعات جديدة. كما لفت إلى أن رفع العقوبات عن موسكو وعودتها إلى النظام المالي الدولي من شأنه أن يعزز هذه العلاقات الثنائية والإقليمية.وفي ما يخص العلاقات الروسية الأمريكية، أشار الباحث في الشأن الدولي والروسي إلى أن الخلافات لا تزال عميقة، إلا أن محاولات بناء الثقة وإطلاق المسار التفاوضي والمبادرات المشتركة قد تسهم في الانتقال بهذه العلاقات إلى مرحلة جديدة، تعمل دول الخليج على المساهمة في بلورتها وبناء مقوماتها.وحول القمة المُرتقبة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بين روسيا والدول العربية، أكّد سيف الدين أن "الاهتمام الروسي المتزايد بهذه الدول يعود إلى سعيها الحثيث نحو إيجاد شركاء موثوقين في ظل بيئة دولية تتسم بالتوتر وانعدام اليقين".ولفت إلى أن "أسس هذه الشراكة قائمة بالفعل بين روسيا والدول العربية".
https://sarabic.ae/20250422/بوتين-يجري-محادثات-مع-سلطان-عمان-في-موسكو--1099788656.html
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حصري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار, فلاديمير بوتين, سلطنة عمان
حصري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار, فلاديمير بوتين, سلطنة عمان

باحث في الشأن الدولي والروسي: زيارة سلطان عمان إلى موسكو بالغة الأهمية وتحمل دلالات استراتيجية

17:48 GMT 22.04.2025 (تم التحديث: 17:59 GMT 22.04.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل سلطان عمان في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل سلطان عمان في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تناول الباحث في الشأن الدولي والروسي، محمد سيف الدين، زيارة سلطان سلطنة عمان، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، إلى العاصمة الروسية موسكو، واصفا إياها بـ"الزيارة المهمة جدا" نظرا لتوقيتها الدقيق.
وتتزامن الزيارة مع الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وترتبط في جانب منها بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تجري بوساطة عمانية.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمان
11:08 GMT
وأشار سيف الدين في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، إلى أهمية العلاقات الثنائية بين روسيا وسلطنة عمان، مشيدًا بخصوصيتها ودورها في ترسيخ الشراكة الروسية الخليجية، لا سيما في قطاع الطاقة، مع تطلعات متبادلة لتوسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات وقطاعات جديدة.
كما لفت إلى أن رفع العقوبات عن موسكو وعودتها إلى النظام المالي الدولي من شأنه أن يعزز هذه العلاقات الثنائية والإقليمية.
وفي ما يخص العلاقات الروسية الأمريكية، أشار الباحث في الشأن الدولي والروسي إلى أن الخلافات لا تزال عميقة، إلا أن محاولات بناء الثقة وإطلاق المسار التفاوضي والمبادرات المشتركة قد تسهم في الانتقال بهذه العلاقات إلى مرحلة جديدة، تعمل دول الخليج على المساهمة في بلورتها وبناء مقوماتها.
وحول القمة المُرتقبة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بين روسيا والدول العربية، أكّد سيف الدين أن "الاهتمام الروسي المتزايد بهذه الدول يعود إلى سعيها الحثيث نحو إيجاد شركاء موثوقين في ظل بيئة دولية تتسم بالتوتر وانعدام اليقين".
ولفت إلى أن "أسس هذه الشراكة قائمة بالفعل بين روسيا والدول العربية".
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