من أول لحن إلى "إنترفيجن 2025".. رحلة زينة عماد لإيصال الموسيقى العربية للعالم
من أول لحن إلى "إنترفيجن 2025".. رحلة زينة عماد لإيصال الموسيقى العربية للعالم
منذ انطلاقتها في عام 2018، خطت زينة عماد خطوات ثابتة في عالم الغناء، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الأصوات السعودية الشابة، التي تجاوزت بصوتها الجغرافية العربية
2025-08-26T15:00+0000
2025-08-26T15:00+0000
2025-08-26T15:41+0000
روسيا
السعودية
تقارير سبوتنيك
حصري
إنترفيجن 2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/12/1102791487_0:401:1638:1322_1920x0_80_0_0_e8d7a65260f6676ab73d6047e6470adc.jpg
في محطة فارقة في مسيرتها الفنية، تشارك عماد في مسابقة "الإنترفيجن 2025 " التي ستقام في روسيا، واليت وصفتها بأنها تجربة استثنائية باعتبارها ليست مجرد مسابقة، بل منصة دولية تحمل أهمية كبيرة، فهي فرصة لإيصال الموسيقى العربية إلى جمهور عالمي، ودمج الثقافات بين السعودية وروسيا، لتفتح آفاقً جديدة للفن العربي على المستوى الدولي.وفي حوار شيق مع إذاعة "سبوتنيك"، لم تخف عماد سعادتها بهذه المشاركة، التي هي بمثابة رؤية تتحول فيها الموسيقى إلى جسر يربط بين الشعوب ويحتفل بالتراث الفني والثقافي.عن انطلاقتها منذ عام 2018، تقول عماد: "كانت تجربة مميزة وغريبة نوعا ما، فقد تزامنت مع انتشار "سوشال ميديا" بشكل واسع، ومع بداية دعم هيئة الترفيه للمواهب الشابة"، مشيرة إلى أن هذا التزامن فتح أمامي أبوابا وفرصا رائعة، ساعدتني على بدء حياتي الفنية بخطوات واثقة".وبحسب عماد، "الاستمرارية، هي التي تصنع الفارق، وهي مفتاح النجاح، وهي التحدي الذي ما زلت أعيشه حتى اليوم، لأن الفنان مطالب دوما بأن يظل حاضرا، متجددا، وقادرا على العطاء دون توقف".وعن الموسيقيين والفنانين السعوديين الذين تعاونت معهم، قالت عماد: "أذكر تجربة أعتبرها من أهم المحطات التي أضافت لي في مسيرتي، وهي مشاركتي مع فنان العرب، الأستاذ الكبير محمد عبده، على مسرحه، حيث كانت تجربة استثنائية لا يمكن أن تُنسى مهما بلغت مكانتي الفنية مستقبلا، فقد كان لها دور محوري في إيصال صوتي إلى الجمهور"، وأضافت: "أعتبرها محطة فارقة، وبصمة مهمة في مشواري الفني".وردا على سؤال إذا كان أصبح لدى عماد بصمة خاصة باختيارها لطريقة الفن؟ قالت: "بالتأكيد، وهذا ما سيظهر بوضوح أكبر في أعمالي القادمة، خصوصاً الأوريجينالز التي أستعد لطرحها قريبا، حيث سيكتشف الجمهور جانبا مختلفا ومتجددا من شخصيتي الفنية".ولفتت عماد إلى المحطة الأهم ، وهي "مشاركتها المرتقبة في مسابقة الإنترفيجن 2025 في روسيا، والتي وصغتها بأنها "تجربة استثنائية والأولى من نوعها في مسيرتها الفنية". وأضافت: "بالفعل، هذه تجربة جديدة كليا بالنسبة لي، وأراها فرصة للاستكشاف، تماما كما لو كنت أزور مدينة جديدة للمرة الأولى، رغم أنني لست محبة للسفر، إلا أنني أحب دائما اكتشاف كل تجربة فنية جديدة، سواء كانت حفلة، أو لون موسيقي جديد، أو تحدٍ مختلف".وعن الاستعداد للمشاركة في مسابقة "الإنترفيجن 2025"، وفي ما إذا كان هناك أغنية خاصة بعماد، قالت: "أكيد، سيكون لدي أغنية خاصة سأفاجأكم بها قريبا"، وأضافت: "أما بالنسبة لتجهيزاتي، ولأنني لا أضع توقعات محددة، فأنا لا أعرف كيف سيكون الجو العام للحدث. هذه أول مرة أشارك فيها في مسابقة أصوات على المستوى العالمي، ومن الطبيعي أن يكون كل شيء جديد بالنسبة لي، ورغم ذلك، متفائلة والسعادة، وأتطلع لهذه التجربة بحماس كبير".ورأت عماد أن "عدم حصر أعمالها في نطاق معين، يفتح أمامها آفاقا واسعة، ويتيح لها الوصول إلى جمهور جديد لا يعرفها بعد"، وأردفت: "مشاركتي في الانترفيجن 2025 ستضيف لي كثيرا على الصعيد الشخصي والفني، وستوسع دائرة معارفي الموسيقية، حيث سألتقي بأشخاص من خلفيات موسيقية مختلفة، ما سينعكس إيجابيا على مسيرتي، وخاصة في الجانب الموسيقي".وبرأي عماد، "الفن بشكل عام، وأي شخص أنعم الله عليه بموهبة، يمكنه من خلالها إيصال رسالة مهمة"، وأردفت: "بالنسبة لي، أرى أن الفنانين بأصواتهم الجميلة، أو الذين يرسمون، أو ينحتون، وكل أنواع الفنانين، قادرون على توصيل رسائل للمجتمع وللمشاهد"، مؤكدة أن "الموهبة هي نعمة ربانية، وليست شيئا مكتسباً ومن خلالها يمكن للفنان أن ينقل رسالته بشكل فريد، مستفيدا من ما أنعم الله عليه به".وأكدت عماد أن "شركات الإنتاج تختلف من فنان لآخر، لكن تجربتي الشخصية كانت غنية ومفيدة، فهي تساعد على اختيار الأعمال وتقديم مستوى جودة مرتفع، مما يسهم في تشكيل الفنان، خاصة إذا كان شابا"، لافتة إلى أن "المؤسسات الكبيرة تلعب دورا مهما في توجيه الشباب، الذين هم اللبنة الأساسية لأي مجتمع".وأضافت: "هذا النوع من التبادل الثقافي، مثل الحفلات الخاصة التي تركز على ثقافة معينة كالليلة السودانية، أو عرض حضارات خليجية أو أفريقية أو عربية، تجربة رائعة وغنية، ونطمح أن تمتد على نطاق أوسع. وفي هذا السياق، يمكن أن يكون الحوار الثقافي أكبر، ليشمل الثقافات الغربية مثل الروسية والأمريكية".وتوقعت عماد أن "يكون هناك حضور عربي واضح، بالإضافة للجمهور الروسي، ما يجعل التجربة ممتعة للجميع، ويتيح تقديم شيء يسعد الطرفين معا".وردا على سؤال في ما إذا كان الفنان يتحمل مسؤولية أن يكون سفيرا ثقافيا أم أنه يجب أن يكون شخص حيادي مئة بالمئة، أجابت عماد: " الفنان يمثل وطنه وبلده، وأي أغنية يقدمها أو أي عمل فني يقوم به، خصوصا إذا كان خارج بلده، فإنه يمثل مملكته ووطنه بكل ما يقدمه من فن ورسائل".وحول اختيار كلمات الأغاني مع الألحان، أوضحت عماد أن "الملحّنين والشعراء موجودون في كل مكان، وطريقة اختيار الأغاني تعتمد على عدة عوامل: الموضوع الذي ترغب في طرحه، القصة التي تلمسك، وتوجيه مدير الأعمال وفق رؤية السوق وما يطلبه الجمهور"، وأضافت: "العمر أيضا مهم، فأنا عمري 25 عاما ولذلك أختار مواضيع تناسبني وتناسب أبناء جيلي، وأتجنب المواضيع الثقيلة، إذ أن جميع هذه العوامل تساعد في تقديم محتوى يعكس شخصيتي وتجربتي الفنية".ووجهت عماد نصيحة إلى الفنانين السباب العرب: "أحيانا نمر بلحظات من اليأس أو فقدان الشغف، لكن هذا لا يعني توقف الشغف، فالمهم هو الاستمرارية، التي هي السبب الأساسي في النجاح، بعد فضل الله"، وأردفت: " بالمثابرة والسعي الدائم، يمكن للفنان أن يتقدم ويحقق تطوره الفني ويصل إلى الصفوف الأولى".وحول الخطوات الفعلية نحو الدمج بين الثقافة العربية والروسية؟، أشارت عماد إلى ضرورة "التعلم والاستفادة من كل معلومة، ومعرفة كيفية دمج الثقافتين"، مبينة أن ذلك "من ضمن أهدافها خلال زيارتها القادمة، والتي ستكون أول زيارة لها إلى روسيا".وعن التحديات التي واجهتها، قالت عماد: "أحيانا يمر الفنان بلحظات يشعر فيها بأنه غير قادر على مواجهة تحدٍ معين، لكنها قد تصبح نقطة تحول إذا قرر ألا ييأس ويستمر، مؤمنا بقدرته على تجاوز كل اختبار وتحدي يواجهه".وشددت عماد على أهمية الصحة النفسية للفنان بالشكل العام، مشيرة إلى أن "الفنان يتعرض لضغوط كبيرة من الكاميرات والجمهور والأضواء، لذلك من المهم إيجاد طريقة لتفريغ التوتر".وتابعت: "بالنسبة لي، أحب الجلوس مع عائلتي بعيداًعن العمل، والاستمتاع باللحظة، فهذا يساعد على الراحة النفسية، لأنها ضرورية، فكل توتر أو ضيق يظهر على الكاميرا ويؤثر على الأداء".
15:00 GMT 26.08.2025 (تم التحديث: 15:41 GMT 26.08.2025)
حصري
منذ انطلاقتها في عام 2018، خطت زينة عماد خطوات ثابتة في عالم الغناء، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الأصوات السعودية الشابة، التي تجاوزت بصوتها الجغرافية العربية وحجزت لنفسها مكانا بين الأصوات الشابة حول العالم.
في محطة فارقة في مسيرتها الفنية، تشارك عماد في مسابقة "الإنترفيجن 2025 " التي ستقام في روسيا، واليت وصفتها بأنها تجربة استثنائية باعتبارها ليست مجرد مسابقة، بل منصة دولية تحمل أهمية كبيرة، فهي فرصة لإيصال الموسيقى العربية إلى جمهور عالمي، ودمج الثقافات بين السعودية وروسيا، لتفتح آفاقً جديدة للفن العربي على المستوى الدولي.
وفي حوار شيق مع إذاعة "سبوتنيك"، لم تخف عماد سعادتها بهذه المشاركة، التي هي بمثابة رؤية تتحول فيها الموسيقى إلى جسر يربط بين الشعوب ويحتفل بالتراث الفني والثقافي.
عن انطلاقتها منذ عام 2018، تقول عماد: "كانت تجربة مميزة وغريبة نوعا ما، فقد تزامنت مع انتشار "سوشال ميديا" بشكل واسع، ومع بداية دعم هيئة الترفيه للمواهب الشابة"، مشيرة إلى أن هذا التزامن فتح أمامي أبوابا وفرصا رائعة، ساعدتني على بدء حياتي الفنية بخطوات واثقة".
وحول التحديات التي واجهتها كفنانة سعودية شابة، خاصة من خلال إدراج ألوان جديدة من الغناء تدمج بين الأصالة والألوان الحديثة من الغناء، أكدت أن "الاستمرار في المسيرة الغنائية واختيار الخط الفني المناسب ليس أمرا سهلا، فقد يكون الوصول إلى قلوب الناس بسرعة خطوة جميلة، لكنه في الوقت ذاته يحمل شيئا من الخطورة، إذ أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية الحفاظ على ذلك النجاح، والبناء عليه، لتحقيق الاستمرارية".
وبحسب عماد، "الاستمرارية، هي التي تصنع الفارق، وهي مفتاح النجاح، وهي التحدي الذي ما زلت أعيشه حتى اليوم، لأن الفنان مطالب دوما بأن يظل حاضرا، متجددا، وقادرا على العطاء دون توقف".
وعن الموسيقيين والفنانين السعوديين الذين تعاونت معهم، قالت عماد: "أذكر تجربة أعتبرها من أهم المحطات التي أضافت لي في مسيرتي، وهي مشاركتي مع فنان العرب، الأستاذ الكبير محمد عبده، على مسرحه، حيث كانت تجربة استثنائية لا يمكن أن تُنسى مهما بلغت مكانتي الفنية مستقبلا، فقد كان لها دور محوري في إيصال صوتي إلى الجمهور"، وأضافت: "أعتبرها محطة فارقة، وبصمة مهمة في مشواري الفني".
وأوضحت عماد أنها "لم تختر لنفسها لونا فنيا محددا، إذ تعودت منذ انطلاقتها الفنية على الاستماع إلى مختلف الألوان الموسيقية، فتأثرت بها جميعا" مضيفة: "عندما أقدم عملا غنائيا، تجدني أضع فيه لمسات من هنا وأخرى من هناك، وكأنني أرغب في أن أجمع كل هذه الألوان معا. أشعر بأنني أستطيع أن أغنيها جميعا، وكل لون منها له جماله الخاص، ولذلك لم أحصر نفسي في اختيار لون واحد فقط، لأنني ببساطة أحب كل أنواع الموسيقى".
وردا على سؤال إذا كان أصبح لدى عماد بصمة خاصة باختيارها لطريقة الفن؟ قالت: "بالتأكيد، وهذا ما سيظهر بوضوح أكبر في أعمالي القادمة، خصوصاً الأوريجينالز التي أستعد لطرحها قريبا، حيث سيكتشف الجمهور جانبا مختلفا ومتجددا من شخصيتي الفنية".
ولفتت عماد إلى المحطة الأهم ، وهي "مشاركتها المرتقبة في مسابقة الإنترفيجن 2025 في روسيا، والتي وصغتها بأنها "تجربة استثنائية والأولى من نوعها في مسيرتها الفنية".
وأضافت: "بالفعل، هذه تجربة جديدة كليا بالنسبة لي، وأراها فرصة للاستكشاف، تماما كما لو كنت أزور مدينة جديدة للمرة الأولى، رغم أنني لست محبة للسفر، إلا أنني أحب دائما اكتشاف كل تجربة فنية جديدة، سواء كانت حفلة، أو لون موسيقي جديد، أو تحدٍ مختلف".
وتابعت: "المشاركة في مسابقة عالمية تضم أصواتا رائعة من مختلف أنحاء العالم تجربة مميزة جدا، وأنا متحمسة لها للغاية، دون وضع أي توقعات محددة، لكن أشعر بثقة وسعادة كبيرة لأنها فرصة لألتقي بفنانين أصواتهم رائعة ومتميزة، وهذا وحده يجعل التجربة ممتعة وملهمة".
وعن الاستعداد للمشاركة في مسابقة "الإنترفيجن 2025"، وفي ما إذا كان هناك أغنية خاصة بعماد، قالت: "أكيد، سيكون لدي أغنية خاصة سأفاجأكم بها قريبا"، وأضافت: "أما بالنسبة لتجهيزاتي، ولأنني لا أضع توقعات محددة، فأنا لا أعرف كيف سيكون الجو العام للحدث. هذه أول مرة أشارك فيها في مسابقة أصوات على المستوى العالمي، ومن الطبيعي أن يكون كل شيء جديد بالنسبة لي، ورغم ذلك، متفائلة والسعادة، وأتطلع لهذه التجربة بحماس كبير".
ورأت عماد أن "عدم حصر أعمالها في نطاق معين، يفتح أمامها آفاقا واسعة، ويتيح لها الوصول إلى جمهور جديد لا يعرفها بعد"، وأردفت: "مشاركتي في الانترفيجن 2025 ستضيف لي كثيرا على الصعيد الشخصي والفني، وستوسع دائرة معارفي الموسيقية، حيث سألتقي بأشخاص من خلفيات موسيقية مختلفة، ما سينعكس إيجابيا على مسيرتي، وخاصة في الجانب الموسيقي".
وعن رأيها بالموسيقى كلغة للحوار بين الثقافات والشعوب، وكيف يمكن أن تكون الموسيقى العربية في حوار مع الموسيقى الروسية؟ قالت عماد: "بالتأكيد سيكون شيئا رائعا إذا أتيحت لنا الفرصة، فأنا جاهزة لتجربة أي شيء جديد. أحب التفاعل مع الناس ومتابعة كل ما يتعلق بالفن، والتعلم من الفنانين الآخرين، وعندما يلفت انتباهي شيء، أحب أن أستفيد منه وأحوّله إلى شيء جميل.. فمن يدري؟ ربما نخرج بشيء مميز".
وبرأي عماد، "الفن بشكل عام، وأي شخص أنعم الله عليه بموهبة، يمكنه من خلالها إيصال رسالة مهمة"، وأردفت: "بالنسبة لي، أرى أن الفنانين بأصواتهم الجميلة، أو الذين يرسمون، أو ينحتون، وكل أنواع الفنانين، قادرون على توصيل رسائل للمجتمع وللمشاهد"، مؤكدة أن "الموهبة هي نعمة ربانية، وليست شيئا مكتسباً ومن خلالها يمكن للفنان أن ينقل رسالته بشكل فريد، مستفيدا من ما أنعم الله عليه به".
وأكدت عماد أن "شركات الإنتاج تختلف من فنان لآخر، لكن تجربتي الشخصية كانت غنية ومفيدة، فهي تساعد على اختيار الأعمال وتقديم مستوى جودة مرتفع، مما يسهم في تشكيل الفنان، خاصة إذا كان شابا"، لافتة إلى أن "المؤسسات الكبيرة تلعب دورا مهما في توجيه الشباب، الذين هم اللبنة الأساسية لأي مجتمع".
وحول كيفية تبادل المهرجانات العربية والروسية، قالت عماد: "على مستوى الوطن العربي، حصلت تجارب عدة في مواسم الرياض، حيث شهدنا تبادلا ثقافيا مذهلا من شتى بقاع العالم العربي، حيث كانت الثقافات حاضرة في كل مكان، ليس فقط على الصعيد الفني، بل حتى في تبادل العادات والتقاليد"، ودللت ببوليفارد وورلد، كان هناك حضور من مختلف مناطق العالم العربي، مما جعل الزوار من السعوديين وغير السعوديين يكتشفون ثقافات جديدة ويعيشون تجربة مختلفة".
وأضافت: "هذا النوع من التبادل الثقافي، مثل الحفلات الخاصة التي تركز على ثقافة معينة كالليلة السودانية، أو عرض حضارات خليجية
أو أفريقية أو عربية، تجربة رائعة وغنية، ونطمح أن تمتد على نطاق أوسع. وفي هذا السياق، يمكن أن يكون الحوار الثقافي أكبر، ليشمل الثقافات الغربية مثل الروسية والأمريكية".
وتوقعت عماد أن "يكون هناك حضور عربي واضح، بالإضافة للجمهور الروسي، ما يجعل التجربة ممتعة للجميع، ويتيح تقديم شيء يسعد الطرفين معا".
وأوضحت عماد أنه "أصبح للفنان مسؤولية إضافية، لم تعد مقتصرة على الأعمال الفنية البسيطة فقط. ومع الشهرة، تزيد هذه المسؤوليات. فهل تعتقدين أن الفنان يجب أن يتحمل دوراً كسفير ثقافي يعكس قيم وفن بلده، أم أن من الأفضل أن يحافظ على حياده الكامل بعيداً عن أي أدوار تمثيلية خارج الفن؟
وردا على سؤال في ما إذا كان الفنان يتحمل مسؤولية أن يكون سفيرا ثقافيا أم أنه يجب أن يكون شخص حيادي مئة بالمئة، أجابت عماد: " الفنان يمثل وطنه وبلده، وأي أغنية يقدمها أو أي عمل فني يقوم به، خصوصا إذا كان خارج بلده، فإنه يمثل مملكته ووطنه بكل ما يقدمه من فن ورسائل".
وحول اختيار كلمات الأغاني مع الألحان، أوضحت عماد أن "الملحّنين والشعراء موجودون في كل مكان، وطريقة اختيار الأغاني تعتمد على عدة عوامل: الموضوع الذي ترغب في طرحه، القصة التي تلمسك، وتوجيه مدير الأعمال وفق رؤية السوق وما يطلبه الجمهور"، وأضافت: "العمر أيضا مهم، فأنا عمري 25 عاما ولذلك أختار مواضيع تناسبني وتناسب أبناء جيلي، وأتجنب المواضيع الثقيلة، إذ أن جميع هذه العوامل تساعد في تقديم محتوى يعكس شخصيتي وتجربتي الفنية".
وبحسب عماد، أكثر ما يلفت انتباهها هو أن "الأجيال الجديدة، من جيل الألفية وما دون، بدأت تستمع للأجيال القديمة وثقافاتهم الموسيقية"، مضيفة: "هذا يسعدني جدا، لأنه يوضح أن الإرث الفني القديم لا يزال حيا ويتجدد باستمرار، والفنانون الشباب قادرون على توصيل هذا التنوع لجميع الأجيال، الكبير والصغير على حد سواء".
ووجهت عماد نصيحة إلى الفنانين السباب العرب: "أحيانا نمر بلحظات من اليأس أو فقدان الشغف، لكن هذا لا يعني توقف الشغف، فالمهم هو الاستمرارية، التي هي السبب الأساسي في النجاح، بعد فضل الله"، وأردفت: " بالمثابرة والسعي الدائم، يمكن للفنان أن يتقدم ويحقق تطوره الفني ويصل إلى الصفوف الأولى".
وحول الخطوات الفعلية نحو الدمج بين الثقافة العربية والروسية؟، أشارت عماد إلى ضرورة "التعلم والاستفادة من كل معلومة، ومعرفة كيفية دمج الثقافتين"، مبينة أن ذلك "من ضمن أهدافها خلال زيارتها القادمة، والتي ستكون أول زيارة لها إلى روسيا".
وأضافت: "علاقات السعودية وروسيا قوية أساسا، لكن الهدف هو التعرف على كيفية المساهمة في تعزيز العلاقات الثقافية ودمج الثقافتين".
وعن التحديات التي واجهتها، قالت عماد: "أحيانا يمر الفنان بلحظات يشعر فيها بأنه غير قادر على مواجهة تحدٍ معين، لكنها قد تصبح نقطة تحول إذا قرر ألا ييأس ويستمر، مؤمنا بقدرته على تجاوز كل اختبار وتحدي يواجهه".
وشددت عماد على أهمية الصحة النفسية للفنان بالشكل العام، مشيرة إلى أن "الفنان يتعرض لضغوط كبيرة من الكاميرات والجمهور والأضواء، لذلك من المهم إيجاد طريقة لتفريغ التوتر".
وتابعت: "بالنسبة لي، أحب الجلوس مع عائلتي بعيداًعن العمل، والاستمتاع باللحظة، فهذا يساعد على الراحة النفسية، لأنها ضرورية، فكل توتر أو ضيق يظهر على الكاميرا ويؤثر على الأداء".