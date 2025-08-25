بمشاركة عربية... انطلاق فعاليات أسبوع موسكو للسينما

عربي
ترامب: الولايات المتحدة لن تنفق بعد الآن أموالا على أوكرانيا - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250825/بمشاركة-عربية-انطلاق-فعاليات-أسبوع-موسكو-للسينما---1104119145.html
بمشاركة عربية... انطلاق فعاليات أسبوع موسكو للسينما
بمشاركة عربية... انطلاق فعاليات أسبوع موسكو للسينما
سبوتنيك عربي
انطلقت فعاليات أسبوع موسكو الدولي للسينما بمشاركة عربية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T15:54+0000
2025-08-25T15:54+0000
موسكو
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104118465_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_91a0f2686ab0bf2acc497ec480cbaf67.jpg
ويبحث المشاركون صناعة السينما في العصر الحديث والتحديات التي يمكن أن تغير المهنة إذا استطاع الذكاء الاصطناعي أداء أصوات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية دون تدخل بشري. كيف نحافظ على المشاعر الحية والفردية في عصر الأتمتة؟كما ستجوب أول شاحنة كينوتراك شوارع موسكو، وهي سينما متنقلة فريدة من نوعها في الهواء الطلق، وقد أصبحت جزءا من برنامج أسبوع موسكو السينمائي الدولي. ستعرض أفلاما في أكثر من عشرة مواقع شهيرة في المدينة، محولةً أماكن غير متوقعة إلى دور سينما مريحة.
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104118465_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_034800c16e2924ab3a4582b46216aa5b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
موسكو, روسيا, أخبار روسيا اليوم
موسكو, روسيا, أخبار روسيا اليوم

بمشاركة عربية... انطلاق فعاليات أسبوع موسكو للسينما

15:54 GMT 25.08.2025
© Sputnikانطلاق فعاليات اسبوع موسكو للسينما
انطلاق فعاليات اسبوع موسكو للسينما - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
انطلقت فعاليات أسبوع موسكو الدولي للسينما بمشاركة عربية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
ويبحث المشاركون صناعة السينما في العصر الحديث والتحديات التي يمكن أن تغير المهنة إذا استطاع الذكاء الاصطناعي أداء أصوات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية دون تدخل بشري.
كيف نحافظ على المشاعر الحية والفردية في عصر الأتمتة؟

كما سيتضمن برنامج الفعاليات أكثر من 30 جلسة، يناقش فيها المشاركون أهم الاتجاهات في تطويرصناعة السينما في روسيا والعالم. وفي الوقت نفسه، ستُعقد لقاءات مع خبراء وعروض تقديمية لمشاريع دولية في ثلاث قاعات في مركز موسكو لصناعة السينما "موسكينو" للأفلام.

© Sputnikانطلاق فعاليات اسبوع موسكو للسينما
انطلاق فعاليات اسبوع موسكو للسينما - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
انطلاق فعاليات اسبوع موسكو للسينما
© Sputnik
كما ستجوب أول شاحنة كينوتراك شوارع موسكو، وهي سينما متنقلة فريدة من نوعها في الهواء الطلق، وقد أصبحت جزءا من برنامج أسبوع موسكو السينمائي الدولي. ستعرض أفلاما في أكثر من عشرة مواقع شهيرة في المدينة، محولةً أماكن غير متوقعة إلى دور سينما مريحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала