بمشاركة عربية... انطلاق فعاليات أسبوع موسكو للسينما
انطلقت فعاليات أسبوع موسكو الدولي للسينما بمشاركة عربية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
ويبحث المشاركون صناعة السينما في العصر الحديث والتحديات التي يمكن أن تغير المهنة إذا استطاع الذكاء الاصطناعي أداء أصوات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية دون تدخل بشري.
كيف نحافظ على المشاعر الحية والفردية في عصر الأتمتة؟
كما سيتضمن برنامج الفعاليات أكثر من 30 جلسة، يناقش فيها المشاركون أهم الاتجاهات في تطويرصناعة السينما في روسيا والعالم. وفي الوقت نفسه، ستُعقد لقاءات مع خبراء وعروض تقديمية لمشاريع دولية في ثلاث قاعات في مركز موسكو لصناعة السينما "موسكينو" للأفلام.
كما ستجوب أول شاحنة كينوتراك شوارع موسكو، وهي سينما متنقلة فريدة من نوعها في الهواء الطلق، وقد أصبحت جزءا من برنامج أسبوع موسكو السينمائي الدولي. ستعرض أفلاما في أكثر من عشرة مواقع شهيرة في المدينة، محولةً أماكن غير متوقعة إلى دور سينما مريحة.